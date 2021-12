Sergio Barbosa: “Esta Constitución no se rompe ni a la de tres, por más palos que le den algunos”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE', en este lunes 6 de diciembre de 2021.

Festivo en toda España, porque como decía uno de broma, hoy es Santa Constitución. Que, miren, ciertamente tiene su aquel porque ésta es una de las pocas festividades nacionales que no tienen un trasfondo religioso.

Porque hasta el 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, celebramos el Día del Pilar, y el descubrimiento de América, que tuvo una trascendencia histórica para la expansión de las raíces cristianas en ese continente tan importante.





PUENTE DE LA INMACULADA, LA ANTESALA DE LA NAVIDAD

Y, fíjense, hasta este día de la Constitución no puede evitar estar acompañado en la misma semana por la festividad de la Inmaculada. Y, como decíamos antes, por esa costumbre tan arraigada de aprovechar este puente para poner en marcha el árbol y el pesebre en muchos hogares españoles.

Para que luego algunos 'illuminati' vayan por ahí proponiendo que felicitemos las Fiestas, y no la Navidad. Navidad, por cierto, que vamos a encarar condicionados, para bien o para “menos bien”, por cómo salgamos de este puente en lo pandémico.





LA CONSTITUCIÓN CUMPLE 43 AÑOS

Ahora, si les parece, vamos con eso, pero antes, qué duda cabe de que este es un día con una especial densidad política. ¿Por qué? Pues porque eso que se llama "El Estado” celebra con la máxima solemnidad esta jornada.

Así lo decretó el gobierno de Felipe González en 1983, y así viene haciéndose desde entonces para ensalzar aquella Constitución que el pueblo español ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

Miren, hoy nos hemos propuesto ahorrarnos la canción de 'Libertad, libertad'… y todo ese repertorio memorístico, tan manido… que se suele sacar a colación cuando se recuerda todo lo relacionado con aquellos años de la Transición.

Pero sí es un día para destacar que la Constitución del 78, que hoy cumple ya 43 años en vigor, no es una Constitución cualquiera. Porque Constituciones en España hemos tenido unas cuantas, (más de las que algunos se creen, sobre todo, en el siglo 19), pero que hayan salido tan buena como ésta… que no se rompa ni a la de tres, por más que algunos se pasen el día pegándole palos, la verdad es que ninguna.

Y eso, precisamente, es lo que parece que ha venido a decir este año, al menos este año, ya se verá el que viene, Pedro Sánchez.Tenía el presidente del gobierno acto del PSOE en Murcia, y había mucha curiosidad por saber por dónde salía. Porque con el PSOE, nunca se sabe.

Hace pocas semanas, como recordarán, se puso a enredar con la Ley de Memoria Histórica, para ver si se podría reinterpretar la Ley de Amnistía del 77 y poder, ahora, juzgar crímenes franquistas, y sólo franquistas. Hace un año, enredó con una Ley de la Corona.

Y, bueno, al PSOE también le debemos secretarios generales y presidentes del Gobierno como Rodríguez Zapatero, que abrió la caja de Pandora, del Revisionismo de la Transición.

Así que nunca se sabe si van a sacar su lado crítico, que viene a alimentar esa matraca de que la Transición fue un apaño forzado por las circunstancias o, por el contrario, el mayor logro de entendimiento y de cesión mutua que jamás hayan hecho las dos Españas, por el bien de todos.

Bueno, pues ya lo escucharon, ayer tocaba “entusiasmo constitucional”. Vamos, a Pedro Sánchez solo le ha faltado hacer el baile del pañuelo y cantar aquello de “La Constitución mola mazo”.

Y todo basado en esa interpretación que hacía Sánchez: la Constitución mola, porque es compatible con el progresismo, y por eso va seguir siendo nuestra hoja de ruta.

Hombre, viniendo del partido que, como decimos, abrió el melón de Transición; que se pasa la vida jugando al poli bueno - poli malo con la Monarquía; y que gobierna con todo el espectro político español que, o se quiere cargar la unidad de España, o quiere acabar con el actual régimen político, pues no deja de ser, cuando menos, llamativo.





¿CÓMO PUEDE INTERPRETARSE ESTE ENALTECIMIENTO REPENTINO DE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL PSOE?

Pues no faltan los que dicen que, ahora mismo, a diciembre de 2021, bastante tiene Pedro Sánchez con cumplir sus dos grandes promesas, las dos cuestiones que le pueden mantener o sacar de Moncloa: que la pandemia no se vuelva a desmadrar y hacer que llegue, de verdad, la recuperación económica.

Aprovechar una fecha como esta para volver a agitar el espantajo de una reforma constitucional hubiera sido abrir otro frente, cuando el gobierno siente, más que nunca, que se la juega en el medio plazo con lo más inmediato: con el trabajo y el bienestar material de la gente. Es decir, con las cosas de comer.

Eso, y una cuestión fundamental que se nos suele olvidar, pero que es clave en todo esto: pueden dar mucho la lata con cambiar la Constitución de arriba a abajo, pero cualquier reforma necesita del centro derecha.

Así que una de las voces más sosegadas del gobierno, como es Margarita Robles, ha querido afianzar esa idea de que la Constitución, si se acaba tocando, será poca cosa. Ahora, a día de hoy (quién sabe mañana), el Gobierno sólo se plantea algún retoque de la Constitución.

También es verdad que Sánchez no debe tener mucho interés en ponerse a redactar una Constitución de cero, habida cuenta de la capacidad que tiene para bordear la actual y hacer de su capa un sayo.

Es verdad que la tiene enfrente a la Unión Europea, que le dio una buena colleja cuando trató de asaltar por las bravas el Poder Judicial. Y es verdad que también tiene como china en el zapato al Tribunal Constitucional.

Pero, como comenta hoy en ABC, nuestro amigo Ignacio Camacho, en lo que el alto tribunal toma decisiones con la calma, Sánchez va a haciendo, con esa creatividad institucional, tan suya, que le lleva a poner de fiscal a una ministra de Justicia, a sacar de la cárcel a unos golpistas no arrepentidos aprovechando la herramienta de los indultos, etc, etc....





VIAJE EN FALCON A MURCIA

Pero miren, aún así, ni interpretando un papel de firme defensor de la Constitución, ha podido tener Pedro Sánchez el fin de semana en paz. Porque otra vez ha cundido la sensación de que Moncloa organiza visitas exprés a determinados lugares, simplemente como coartada para poder viajar con el Falcon presidencial a una zona donde, curiosamente, tiene un acto del PSOE.

Que esto es como lo del huevo y la gallina. Moncloa siempre podrá decir que no, que, en realidad, lo que había era el acto y, ya que va, pues aprovechan y se acercan, por ejemplo, al Congreso del PSOE murciano.

Lo que pasa es que es fácil pensar que Sánchez, como secretario general lo suyo es que vaya a ese Congreso, pero no que use el avión de presidente. Pero si se monta una visita a una cooperativa en el municipio de Mula como presidente, pues ya sí que puede usar el avión que le pagamos todos y de paso se acerca al sarao socialista.

Ésta, ni que decir tiene, es una de las acusaciones que más largamente han acompañado a este presidente del Gobierno; la facilidad que tiene para visitar compromisos de su partido, con el transporte que sólo debería usar para las cosas del Gobierno.

La cuestión es que la visita a esa cooperativa de Mula tampoco le ha salido muy bien, porque había trabajadores que le esperaban para abuchearle.

La calles siguen estando calientes, muchos sectores profesionales continúan denunciando que no pueden más. Los transportistas mantienen los paros para la víspera de la Navidad y algunos aprovechan cualquier ocasión para recordar al Gobierno que no están nada contentos.

Hoy, por cierto, hablaremos con el sector del transporte, para ver cómo están las cosas y si hay alguna opción de que se desconvoquen esos paros que nos pueden condicionar la Navidad.





EL RESPIRO ECONÓMICO DEL PUENTE

De momento, el puente está sirviendo para insuflar algo de aire a la economía. Los responsables del turismo de nieve o el turismo rural, con los que hemos hablado, No se quejan. La gente tenía ganas de nieve, y ganas de escapa, a pesar del repunte de pandemia.

Eso sí, desde la Mesa Nacional del Turismo andan un poco preocupados con lo que está sucediendo en el resto de Europea.

Claro, decía Juan Molas, presidente de la Mesa Nacional del Turismo. Austríacos y alemanes confinados, son austríacos y alemanes que no vienen a España a hacer turismo.

ÓMICRON SIGUE EXTENDIÉNDOSE POR EUROPA

Así que a ver qué pasa con la dichosa variante ómicron, que poco a poco sigue extendiéndose por Europa. Aquí en España, éste está siendo el puente del pasaporte covid en muchos puntos y hoy no vamos a conocer datos de Sanidad, porque estamos en festivo, y los festivos no se molestan en aunar los datos, pero todas la autonomías que reportaron datos ayer, registraron un aumento.

Aumento que no se nota demasiado en los hospitales, pero que si empezara a tener a ómicron como protagonista nos puede meter en el lío de las cuarentenas y, además, en fechas mucho conflictivas.

Así que lo que toca es eso, lo diremos siempre: disfrutar, pero sin olvidarse de la mascarilla cuando toque.Demostremos que somos adultos y que sabemos gestionar estas situaciones sin que los políticos nos pastoreen. Ahora tenemos vacunas, mascarillas, antígenos para preparar las comidas o cenas que se puedan plantear y muchas herramientas que ya hubiéramos deseado hace un año por estas fechas.

Y oiga, el tiempo dirá, si esos señores y señoras tan sabios que pronostican cuánto nos vamos a gastar los españoles en este puente o en Navidad. Dicen que, cada familia, se va a gastar de media, entre regalos y comida, unos 600 euros.

Algunos ya están ello, mientras ponemos el árbol y el pesebre, como tradición como manera de recordarle a las pandemias y a las crisis económicas, que fuimos y seremos...y que no hay problemas en el mundo que puedan acabar con, nuestra manera de ser, con lo más hondo que llevamos dentro... Con este puente, comienzan oficialmente esos días en los que sentir ese pellizco, esa pasta de la que estamos realmente hechos.

