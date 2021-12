Los ganaderos de leche, al límite: “No vamos a dejar que se mueva ni una sola cisterna de leche”

La ganadería de leche agoniza. El sector está herido de muerte. La desaparición de las cuotas lácteas supuso un hachazo para los ganaderos, pero el aumento de los costes de producción en un 28 por ciento en el último año ha puesto en jaque la rentabilidad de muchas explotaciones que comeinzan a echar el cierre. Solo en el mes de octubre se han cerrado 145 granjas en toda España, seis cada mes en el último año en Castillla y León, unas de las regiones de mayor producción láctea.

El sector primario ya no aguanta más y se planta ante la industria láctea a la que se exige el pago mínimo de 41 céntimos por litro antes del 15 de diciembre. De no cumplirse con este mínimo, iniciarán en el mes de enero una huelga indefinida que impedirá la circulación de las cisternas de leche a la industria. Ni las propias ni las venidas de fuera. “Nos cueste lo que nos cueste y si tenemos que andar a palos, andaremos a palos. Lo que no vamos a dejar es que se mueva una sola costerna de leche porque esto es inadmisible ya”, ha apuntado a COPE José María Álvarez, portavoz de la Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos.

Ganaderos de toda España se han reunido en Valencia de Don Juan, León, para sentar las bases de una protesta sin precendentes que pasa sin remedio por la huelga indefinida “Lo mismo podemos estar dos días que siete que 25. No se va a mover una sola cisterna de lecha en España”, ha advertido.

El calendario se irá confeccionado a partir de la fecha límite dada a la industria, el 15 de diciembre. De no cumplirse con el precio mínimo, el que cubre únicamente el coste de producción, pondrán en marcha la maquinaria reivindicativa que incluye además piquetes informativos quee starán activos por todas las carreteras de España.

La plataforma insta además a los ganaderos a no firmar contratos que no cubran los costes de producción, puesto que así lo marca la Ley de la Cadena Alimentaria, al tiempo que exige tanto al Ministerio como a las Consejerías que medien en el conflicto. Sostienen que ambas administraciones pecan de “indolencia e inoperancia”.

Adoración Martín, ganadera abulense: “Me levanto para perder dinero”

Va camino de sumarse a la nómina de granjas que echan el cierre ante la imposibilidad de garantizar la renatibilidad de su explotación. Ya ha tenido que vender algunos animales y ante la inminente jubilación de su marido, ella adelantará un cierre inevitable. Lleva 38 años al frente su explotación en Ávila y admite que la crisis a la que se enfrenta ahora es “dramática”.

Adoración Martín no oculta su pesar cuando ve que cada año se cierran centenares de explotaciones como la suya. “Nos quedan unos meses para cerrar, no tengo aliciente, ninguna gana de seguir”, explica a COPE.

Padece en primera persona los elevados costes de producción. El aumento del precio de los cereales, el coste de la energía, de los fertilizantes o del gasóleo. Una combinación que le hace perder 168 euros cada día, más de 5.000 euros al mes. “Pierdo seis céntimos por cada litro de leche que produzco”.

La ganadería de leche en España da trabajo, directa e indirectamente, a más de 30.000 familias, la mayoría fijadas al medio rural.