¿Qué opina Herrera sobre Vox?

Este domingo la formación política Vox que lidera Santiago Abascal ha conseguido reunir a 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Bajo el lema “La España viva”, la formación ha presentado una batería de 100 medidas “necesarias para sacar a España del marasmo”. Aunque su origen data de 2003, hasta ahora ha sido un partido marginal. Por eso, Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de este lunes para despejar dudas sobre esta formación política.

“Algunos insisten en etiquetar rápidamente de ultraderecha o partido de extrema derecha. Vox es un partido de derechas que, además, viene a ocupar el espacio, dicen algunos, que ha dejado libre la derecha de toda la vida cuando la derecha se ha hecho algo más socialdemócrata. Esta derecha del PP, de CS, etcétera, etcétera. Bueno, no es más que el fraccionamiento de la política en la sociedad que tiene más de un representante para las dos alas tradicionales: la más liberal, la más socialdemócrata”, ha comenzado Herrera.

“Vox ha venido a acoger, no se sabe si a desencantados del PP y CS, o a recoger la bolsa de votantes que no votaba, que estaba en la abstención. Lo cierto es que la imagen eran 10.000 personas llegando Vistalegre y otras tantas que se quedaron fuera”, ha continuado el comunicador.

“¿Qué ocurre con este tipo de formaciones a las que en algún momento se les puede llamar, efectivamente, víctimas del populismo de la derecha? También hay populismo en la izquierda en muchos lugares. Que elabora diagnósticos razonables, pero que propone tratamientos que no son realistas. Y muy fácil cuando tú no vas a gobernar, y eso lo hemos visto por Podemos, decir las cosas que dicen. Es muy fácil decir que vas acabar con las 17 autonomías, pero todos sabemos que no se puede hacer. Otra cosa es que se deba o no se deba. La organización del Estado en 17 autonomías, sin duda alguna, deja lugar a muchos excesos, pero los gobiernos autónomos no necesariamente han ido mal a muchos lugares España. Todas estas cosas hablaremos un día con Santiago Abascal, que nos lo cuente", ha dicho Carlos Herrera.

"Pero miren, si eso sirve, si el ocupar ese lugar que ocupa Vox ahora, hace que Ciudadanos y el PP se desplacen hacia ese lugar, como ha hecho el PSOE con Podemos, para intentar sacar de ahí a alguno de sus votantes, seguramente estarán haciendo mal negocio. Porque eso ha ocurrido en Europa y cuando ha ocurrido en Europa, lo que ha crecido ha sido el populismo de la derecha. Los ha devorado a los partidos conservadores, literalmente, pero es interesante. El nacimiento fuerte, el crecimiento fuerte debe tener algunas explicaciones sociologicas que técnicamente es interesante analizar", ha concluido el comunicador.