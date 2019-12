Pilar García Muñiz: "¿No sería más prudente que toda piscina tuviera personal de salvamento?"

No sabían nadar. Ni el padre de 53 años ni el hijo de dieciséis ni la hija de nueve. Hablamos de los tres miembros de la familia británica ahogados el día de Nochebuena en la piscina de una urbanización de Mijas, en Málaga. Lo ha confirmado la única hija que está con vida y que lo presenció todo. Dice que ninguno de los tres sabía nadar. No lo había dicho antes, porque ni ella ni su madre pudieron declarar hasta ayer por el estado de shock en el que se encontraban. Así lo confirmaba la Guardia Civil.

Todo sucedió en pocos minutos. La niña de nueve años entró en el agua, quiso salir y no pudo. Su hermano de 16 años se tiró al agua pero tampoco pudo salir y finalmente fue el padre el que se zambulló para intentar socorrerlos para tampoco lo consiguió. Los tres murieron ahogados. Algo que no es frecuente. No es normal que tres personas mueran en una piscina intentándose salvar unas a otras. Por eso en un principio se pensó que podía haber un problema en el sistema de succión de la instalación. De hecho, en la rejilla de este sistema se encontró el gorro de baño de la menor ahogada, aunque no se ha podido precisar si llegó allí antes o después de la tragedia. También se barajó la hipótesis de que murieran por un intoxicación de cloro, algo que la autopsia ha descartado. El informe de los forenses recoge que tampoco había signos de violencia y señala claramente que la causa de la muerte fue por ahogamiento.

Los agentes que han inspeccionado la piscina no vieron nada anómalo o nada sospechoso. Cumple con todos los requisitos de seguridad y con la normativa. Por eso, la instalación después de los hechos ni siquiera se precintó. En cualquier caso la Guardia Civil continúa con la investigación. Se está mirando aún si el sistema de succión era más potente de lo normal. También si pudieron sufrir un shock térmico por el contraste con el agua fría. Cualquier circunstancia que pudiera haber contribuído a esta fatal accidente. Además todavía tienen que tomar declaración a más testigos.

Pero después de conocer que los tres fallecidos no sabían nadar se abren muchos interrogantes. ¿Fue una imprudencia? ¿Cómo permitieron los padres que la niña de nueve años se metiera en una piscina donde no hacía pie y sin saber nadar? ¿Se resbaló? ¿Ha tenido algún tipo de responsabilidad el complejo turístico? Pero hay más…Es cierto que en la piscina por sus dimensiones, se trata de una instalación que no es muy grande, no es obligatoria la presencia de un socorrista. ¿Pero esto no debería cambiar? ¿No sería mejor pecar por exceso que por defecto? Es decir, ¿no sería más prudente que sea como sea una piscina independientemente de su tamaño tuviera siempre personal de salvamento? Son cuestiones que surgen tras una tragedia en un principio inexplicable, pero que a medida que vamos conociendo más datos parece que se podría haber evitado.

Quedan solo cuatro días para despedir 2019. Cuatro días en los que ya no hay margen de maniobra para convocar el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas tenían mucha prisa porque fuera cuanto antes por si alguno de sus posibles socios cambiaba de opinión, pero tendrán que espera al mes de enero. Posiblemente, a después de Reyes. Y se retrasa porque ERC no está dispuesta a mover ficha hasta conocer el escrito de la Abogacía este del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

Lo esperábamos a principios de esta semana, pero lo cierto es que se puede presentar hasta el dos de enero. El tribunal Supremo dio un plazo de cinco días para la presentación de esas alegaciones, pero los fines de semana no cuentan, ni tampoco los festivos. Así que hay tiempo todavía como decíamos hasta el dos de enero.

La investidura de Sánchez depende en este momento de ese escrito, pero el gobierno ha intentado rebajar la presión sobre la Abogacía del Estado. Ha sido la ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles, la que ha recordado que el plazo aún no ha expirado y que hay que ser respetuosos con los tiempos de la Justicia. Robles también recordaba que la última palabra sobre la inmunidad de Junqueras la tendrá el Tribunal Supremo. Por cierto, Pablo Casado ve intolerable que la investidura de Sánchez dependa de un informe sobre un delicuente. Lo ha dicho en referencia a Junqueras. En Twitter ha escrito que la Abogacía del Estado representa los intereses de España y que no puede estar al servicio de Sánchez.

Pues a la espera de ese escrito siguen las negociaciones, en este caso entre ERC y Unidas Podemos. En la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre hubo una reunión discreta entre ambas formaciones en Madrid para tratar de avanzar en la formación del Gobierno de coalición. De cara a la galería es el PSOE el que lleva la batuta de estas negociaciones en las que están perfilando ese acuerdo definitivo. Esos “flecos” que quedan según los republicanos. Pero en paralelo, ya ven que los contactos también existen entre Esquerra Republicana y Unidas Podemos. El lunes, las dos formaciones se reunieron en el Congreso. Una reunión que mantuvo Pablo Iglesias con Sergi Sabriá y Carolina Telechea de la formación catalana. Es sabido que la formación morada mantiene mejor relación con los grupos independentistas que el PSOE. Por eso quiso hacer de Celestina entre los republicanos y los socialistas.

¿Se acuerdan cuando decían que habría gobierno antes de Navidad? De hecho, desde las elecciones del 10 de noviembre todo ha ido a la velocidad del rayo. El abrazo de Sánchez en Iglesias, apenas 48 horas después de que se cerraran los colegios electorales. Las cortes se constituyeron el 3 de diciembre, el 10 el Rey comienza su ronda de consultas, el 12 le encarga a Pedro Sánchez formar Gobierno, el Congreso habilita los días 28, 29 y 39 de diciembre por si celebrara el pleno de investidura…. Todo así muy rápido, muy ágil, parecía que era ya inminente. Pero sin embargo ahora nadie se atreve a poner fecha.

Y hoy Pedro Sánchez romperá con una tradición de los últimos presidentes: la de comparecer para hacer balance del año que termina. En la Moncloa, dicen que no tiene sentido que comparezca hasta que no esté cerrada la investidura. El caso es que termina el año y llevamos ya ocho meses con un gobierno en funciones. Y una de las consecuencias es que la promesa de Pedro Sánchez de subir el 1 de enero las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el Salario Mínimo Interprofesional. Pues de momento se tiene que aplazar hasta que se constituya el nuevo Gobierno. Aunque bueno, en otoño el Ejecutivo si encontró un resquicio legal para desbloquear los fondos del sistema de financiación a las autonomías a pesar de estas en funciones y a pesar del informe contrario de la Abogacía del Estado. Pero está ahora mismo la Abogacía como, para además de lo de Junqueras, tener que pronunciarse también sobre si un gobierno en funciones puede o no subir las pensiones, o el salarío mínimo interprofesional.

Bueno quedan ya pocos días para la llegada de los Reyes. ¿Han escrito ya su carta? Pues los que si lo han hecho han sido Oriol Junqueras, desde la cárcel de Lledoners, y Carles Puigdemont, desde Bruselas. Los dos han pedido quedar en libertad. Y lo han pedido en una carta remitida al Tribunal Supremo. Primero lo pidió Oriol Junqueras y también que se anulara el juicio del Procés. Y ahora es Puigdemont el que solicita que se desactive las órdenes de detención que hay contra él, que se archive su causa y que se aparte al juez Llarena por falta de imparcialidad.

Los dos argumentan que tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquirieron plenamente la condición de eurodiputados y por tanto tienen inmunidad. Está claro que la justicia europea ha dado alas a los indepedentistas. Un triunfo moral que van a exprimir en su permanente pulso con el Estado. La última noticia que los separatistas interpretan como una victoria viene de los tribunales: La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad a otros dos CDR, acusados de terrorismo. Y el otro ejemplo de cómo están los ánimos, se ha vivido esta pasada noche en el Palau de la Música donde el tradicional concierto de San Esteban ha vuelto a ser un acto de revindicación separatista. Muchos miembros del Orfeón llevaban lazos amarillos y, al final de la velada, se desplegó una pancarta de Tsunami Democrátic, mientras se exigía la independencia y la libertad de los presos..

El año pasado fue noticia, y este parece que puede convertirse en una nueva tradición... Con la novedad de que se ha hecho apología de Tsunami Democrátic, el movimiento anónimo que en los últimos meses ha cortado carreteras y generado tantos incidentes.