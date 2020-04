Pilar García Muñiz: "No hay suficientes test para identificar a los posibles contagiados"

Hoy, en otras circunstancias, sería uno de esos días en los que los cofrades estarían con nervios mirando al cielo por si hubiera amenaza de lluvia y con ganas de que llegase la hora de sacar sus tallas y pasos. Por ejemplo, en la procesión del silencio, de Hellín en Albacete. El Cristo de la Buena Muerte en Málaga. La hermandad de Jesús Yacente de Zamora. O la de los negritos de Sevilla. Una ciudad que estaría también preparándose para su famosa Madrugá.

Esta Semana Santa sin duda va a ser diferente porque aunque las celebraciones litúrgicas continúan. La tradición popular de las procesiones que reúne a miles y miles de personas no se va a celebrar. Pero no solo hoy sería un día de procesiones. Hoy en otras circunstancias sería un día en el que muchísimos españoles estarían descansando en la playa, o haciendo turismo de interior en algunas de las muchas casas rurales que tenemos en nuestro país. Y sería un día de mucho tráfico en las carreteras.

Ayer se intensificaron los controles de la Guardia Civil para evitar los desplazamientos a una segunda residencia. De hecho esos controles provocaron grandes retenciones que más de uno pensó que se trataba de gente que salía sin justificación de la ciudad.

Esa larga caravana de coches fue consecuencia de los controles que se hicieron a las salidas de la capital. La Guardia Civil iba parando vehículo por vehículo para comprobar que su desplazamiento estaba justificado, bien porque iban o venían de trabajar, porque iban a hacer la compra o a un centro médico. Es decir, vigilaban que la gente no se saltara el confinamiento y se fuera a su segunda residencia.

Pero previendo que pueda pasar esto, en muchas zonas de costa directamente se han blindado. En localidades de Murcia y también en Benidorn han cerrado sus playas y en Peñíscola (Castellón) han colocado barreras de hormigón en las carreteras de acceso a las urbanizaciones. Muchos alcaldes han pedido a sus vecinos que si advierten la presencia de foráneos, llamen a la Policía o la Guardia Civil.

Vamos con los últimos datos que se han conocido, que no son buenos. Por segundo día consecutivo repunta la cifra de fallecidos. 757 personas más han perdido la vida en las últimas 24 horas. Son ya 14.555 los fallecidos a lo largo de esta crisis. Y también crece el número de contagiados: 6180 en las últimas horas. El total se acerca ya a los 147 mil.

España es el país del mundo con mayor número de fallecidos con respecto a su población. La buena noticia es que aumenta el número de recuperados. Son ya 48 mil. Pese a estas cifras, Sanidad insiste en que estamos en la fase de aplanamiento de la curva. Después vendrá la fase más difícil en la que podríamos salir a la calle poco a poco. Pero deberemos mantener el distanciamiento social. La ministra portavoz Maria Jesus Montero, en declaraciones a Antena 3, se ha atrevido incluso a dar una fecha para empezar esa famosa desescalada. El momento en el que progresivamente iremos saliendo de casa.

Muy optimista se mostraba María Jesús Montero que citaba ese día, el 26 de abril, para empezar a salir a la calle y volver a la normalidad. Pero no todo el mundo en el gobierno opina lo mismo. De hecho poco después de esas declaraciones salía el ministro de trasporte José Luis Ábalos y negaba que hubiera una fecha concreta para esa desescalada. Pero no sólo Abalos. También el ministro de Sanidad rectificaba a María Jesus Montero.

Pues ya ven que en el gobierno no se ponen de acuerdo sobre este asunto. Y ojo porque desde la OMS han hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para que no levanten demasiado pronto el confinamiento por miedo a un posible repunte. De momento, mañana acaba el permiso retribuído recuperable decretado por el Gobierno. Así que cuando acabe la semana Santa, miles de trabajadores de fábricas e industrias volveran a sus puestos de trabajo. Y lo harán sin ningun control, porque no hay suficientes test para identificar a los posibles contagiados.

Y un día más continúa la polémica sobre si se están contabilizando bien las muertes. Si los datos oficiales de fallecidos reflejan la dimensión real de esta pandemia, el gobierno reconoce que solo se cuentan los casos confirmados. Quedan fuera, por tanto, todas aquellas personas con causas compatibles por coronavirus a quienes nunca se les realizó el test…. ni antes ni después de su fallecimiento. Es decir el gobierno no contabiliza los casos sospechosos.

Lo cierto es que las CCAA calculan que el número de fallecimientos duplica al oficial. El aviso lo dio el Tribunal de justicia de Castilla la Mancha que piedió a todos los jueces los datos de marzo. El mes pasado hubo en esta comunidad 1.921 muertos por Covid-19. El triple de los declarados de manera oficial. Y otro ejemplo: en Soria hasta el 31 de marzo habían muerto 99 personas más que la media de los tres años anteriores. Solo había 44 declarados por coronavirus. Y esto mismo ha pasado en otras muchas provincias.

La oposición ha pedido ya una auditoria y otro criterio para el contar el número de víctimas, para que se pueda conocer la cifra real. PP y Vox acusan al gobierno de intentar ocultar datos, algo que ha negado tajantamente Salvador Illa, que ha dicho que se están siguiendo los protocolos internacionales. De momento el Ministerio de Justicia ha urgido a los casi 4.000 registros civiles que hay en España a que envíen toda la información sobre las licencias de enterramiento tramitadas desde el pasado 14 de marzo, cuando empezó el estado de alarma.

Hoy, por cierto, gobierno y oposición se verán de nuevo en el Congreso de los Diputados en el pleno sobre la prórroga de ese estado de alarma que defenderá Pedro Sánchez. El PP y Ciudadnos ya han avanzado que apoyarán ese decreto, algo que posiblemente no hará ERC, socio de Pedro Sánchez en su investidura. Vox ya ha dicho que votará en contra.

Y de toda esta crisis que no está golpeando, en "Herrera en COPE" nos gusta siempre sacar lo bueno. Esa iniciativa solidaria, esa gesto de esperanza o ese detalle que nos emociona. Porque fíjense, si no tuvieran suficiente los sanitarios con batallar contra este maldito virus, trabajar doblando turnos y en condiciones además muy complicadas y arriesgando su salud, a los médicos y enfermeras aún les quedan ganas y fuerzas para hacer cosas como esta. Les cuento: dos hospitales de Madrid, el Hospital de la Princesa y el Gregorio Marañón, han desplegado un operativo conjunto para poder hospitalizar juntos a una madre y a su hijo con Síndrome de Down. La madre fue la primera en ingresar. Lo hizo en el Marañón. Tenía nuemonía a causa del coronavirus.

En casa se quedaba su hijo Pablo, un adulto con síndrome de Down que estaba bajo la tutela de un hermana. Pero pronto empezó también a notar síntomas. Al empeorar su situación fue trasladado al hospital más cercano, el de la Princesa. Pero en los dos centros se dieron cuenta de que madre e hijo debían estar juntos y se pusieron manos a la obra, para diseñar un operativo y poder trasladar a Pablo junto a su madre. Y así lo hicieron con la ayuda del Suma 112. Ahora Concepción y Pablo están juntos, en la misma habitación, cuidando el uno del otro.

Este es un ejemplo del esfuerzo que están realizando los hospitales para, pese a la presión asistencial que están soportando, poder humanizar lo máximo las estancias hospitalarias y dar la mejor asistencia sanitaria y social en este escenario tan complejo que estamos viviendo. Por todo esto nuestros sanitarios se merecen nuestra admiración y nuestro aplauso, que hacemos sonoro todos las tardes a las ocho, pero que en silencio les brindamos también el resto del día.