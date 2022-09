Herrera: "Si se indulta a Griñán ¿se indultará a los que tienen el dedo levantado diciendo 'oiga y yo'?

Vídeo

Señoras, señores me alegro buenos días. ¿Qué tal les va este jueves 15 de septiembre del 2022, que es un jueves en el que se van debilitando tormentas en estos últimos días? Los cielos van a seguir nublados pero desgraciadamente sin el agua que tanto tanto, tanto necesitamos.

Miren, dos elementos fundamentales hoy. La actualidad es una mesa plana que se apoya en dos columnas, si quieren ustedes, tiene un adorno que es el de la Organización Mundial de la Salud que ha dicho que ya lo del Covid parece que se va acabando, una cosa que nosotros, la mayoría damos por acabada, porque estamos vacunados, porque hay más vacunas, porque los casos son pocos, porque lo que queramos... Nos acordamos que hay covid cuando nos ponemos la mascarilla para subir en un tren, en un autobús o en un taxi, pero ya está y eso también se acabará y no tardará mucho, seguramente.

¿Las dos patas cuáles son? Una, la Comisión Europea y otra la sentencia de los EREs.

La Comisión Europea anuncia tomar y estar estudiando algunas medidas para que pasemos este otoño-invierno un poco mejor de lo que sobre el papel lo vamos a pasar. Alguna de esas medidas presume el Gobierno español de que son las que ha tomado él, lo cual no es cierto.

Es verdad queÚrsula Von der Sánchezquiere ganarse el favor de los gobiernos socialistas europeos para seguir siendo presidenta, pero nadie va a ganar unas elecciones si lo único que ofrecen son precios disparatados de todo, una guerra en Ucrania, tipos de interés por las nubes, etcétera...

La última subida de los tipos de interés que pone las hipotecas al menos 150 € más caras es una gota que colma el vaso . Y ¿cuáles son los ocurrencias de la Comisión Europea en comparación con las que tiene el Gobierno español? Yo intento comparárselas. Sánchez impone impuestos a todas las compañías energéticas y a la banca. Von der Sánchez, Von der Leyen, vamos a llamarla, sugiere una tasa básicamente para las petroleras, las gasistas y deja de lado a las eléctricas que están tiritando en media Europa. Sí que les dice a las eléctricas, de la media de los últimos tres años lo que sobrepase en beneficios, vamos a llevarnos el 33%. Eso es actuar sobre beneficios, no sobre ingresos, que es la diferencia porque Sánchez mete la mano en ingresos totales de las empresas, sin tener en cuenta sus gastos y la Unión Europea propone hacerlo sobre beneficios.

Sánchez se está forrando con la inflación y puede cerrar el año con 32 mil millones de beneficios caídos del cielo

Sánchez pone multas por dejarse la luz puesta en el escaparate de ultramarino, la Comisión propone una regulación razonable de horarios para incrementar el ahorro. Sánchez se está forrando con la inflación y puede cerrar el año con 32 mil millones de beneficioscaídos del cielo. ¿Saben ustedes qué han hecho los franceses? A partir del 15 % de más de la factura media de los últimos años, el gobierno se hace cargo, ¿ con qué? con todo lo que ha recaudado de más durante todo este tiempo, eso no lo va a hacer este.

La señora Von der Leyen es alemana antes que Europea y teme que entre Putin, la inflación, Europa se pegue un batacazo, su país entre en recesión. Recesión en Alemania ¿qué nos pasará a los demás?

Y la tercera medida consiste en estudiar la posibilidad de tocar el precio del gas, una medida que no acaban de cerrar porque no está claro que eso de diferir el pago de lo que cuesta el gas tenga mucho sentido como se está viendo en España, porque no es más que un pago retrasado que va a la factura de los que tienen un contrato fijo de electricidad en lo de los variables.

SENTENCIA DE LOS EREs

Y la otra pata de la mesa que sostiene la otra el otro extremo del tablero son los ERES, la sentencia que hemos conocido y que no deja lugar a dudas. La sentencia es una redacción demoledora mediante la cual la Junta de Andalucía presidida por el señor Griñán y el señor Chávez y comandada en su Consejería de Hacienda por el señor Griñón, utilizó criterios ilegales de presupuestación y toleró el uso de fondos públicos sin control alguno, lo cual produjo un beneficio político que a la larga es un beneficio personal. Algún fiscal ha hecho un símil dando a entender; 'Griñán y los demás no se apropiaron del jamón, repartieron los jamones, pero luego fueron a comer a la casa de todos los que tenía jamón'. Es decir ¿qué es lo que dice la mayoría de ese Tribunal? Hubo beneficio por cuánto de esa manera clientelar el Partido Socialista se aseguró la continuidad de no pocos cargos en el poder con sus retribuciones.

LOS VOTOS PARTICULARES

Hay votos particulares ¿qué dice los votos particulares? Sí de acuerdo se hizo eso, pero se hizo como bien social, para ayudar a los pobres por la crisis económica, claro hubo que hacerlo rápido porque no daba tiempo por la burocracia.

La consigna va a ser esa, que los votos particulares son más justos, están más ajustados a derecho que la mayoría de la sentencia del Tribunal, es decir como si los votos particulares fueran una sentencia paralela. Las dos magistradas son de 'jueces para la demagogia' esa asociación de activismo político disfrazada con la toga.

¿Qué hará el Gobierno? ¿va a indultar? ¿indultar, qué es una forma de autoindulto? Pues a lo mejor sí y lo más seguro es que todos aquellos que invocan razones legales para que se cumplan las sentencias podrían entender la decisión humanitaria de no enviar a la cárcel a un señor de 77 años que ha pasado ciertamente 10 años que no se los deseo a nadie, -él y los demás condenados- pero sí reconoce al menos el Partido Socialista que la condena es correcta.

Es decir el indulto no puede ser una solución política

Es decir el indulto no puede ser una solución política y volveremos a lo mismo. Si se indulta al señor Griñán ¿se indultará también a todos los demás que tienen el dedo levantado diciendo 'oiga y yo?'

¿A qué aspira el gobierno? A que el trabajo ante el Constitucional o que las alegaciones de los abogados impidan que el señor Griñán entre en la cárcel y al menos el gobierno no tenga que mojarse en eso y se quita de encima no poca tensión.

Pero no olvidemos que el Tribunal Supremo ha confirmado en esta sentencia que los Eres son una trama ideada y desarrollada por un gobierno para perpetuar un régimen clientelar en Andalucía. Oiga, vendrán más sentencias, porque todavía quedan causas abiertas, y ¿qué pasará con la acumulación de todas ellas? De un caso que abrió ABC de Sevilla en el año 2009 cuando unos señores de Mercasevilla le dicen a unos empresarios de hostelería 'si queréis tener licencia de la Junta para una escuela hostelera tenéis que dejar un maletín con 450.000 €' -es una grabación está ahí- y eso se lleva al juzgado -lo llevó Juan Igancio Zoido, porque el fiscal estaba silbando- y la juez Alaya empieza a tirar cuando observa que se ofrecen como intermediarios, intrusos en los EREs, amaños de adjudicaciones de suelos a falsos cursos de formación, cuando se observa que en Mercasevilla ha aumentado la plantilla de una forma rara para luego ser beneficiario de ese ERE gente que además no había trabajado nunca ahí.

LA ÚLTIMA PERLA DE PILAR LLOP

Y un regalo de última hora que es una cosa maravillosa qué es la última perla de la ministra de Justicia Pilar Llop que es la que decía que cuando ella va en el metro y en el autobús escucha a la gente indignada hablar del Poder Judicial. "¿Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa, españoles viviendo allí?", decia Llop.

La Notaría mayor del Reino...¿ no hay catalanes viviendo en otros puntos de España? claro, ¿y hay españoles viviendo en Cataluña? todos los que están en Cataluña, aunque algunos no quieran serlo, son españoles. Luego hay algunos que con particularidad quieren ser además murcianos y catalanes a la vez y otros solo murcianos... pero que la notaria mayor del Reino que esa regla de oro no se la sepa... hay días que es mejor estar uno callado.