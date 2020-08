Las injerencias del Gobierno en la justicia, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El comunicador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha destacado durante esta jornada las injerencias que hace el Gobierno de Pedro Sánchez sobre los jueces. Ha querido destacar en su columna diaria que este Gobierno, por mucho que duela, merece una oportunidad, aunque ha reconocido poco después que incluir a Dolores Delgado de Ministerio de Justicia a candidata para presidir el Poder Judicial no es una buena opción.

En este sentido, ha querido poner el acento en lo que decían algunos meses ambas formaciones en este sentido. Tanto PSOE como Unidas Podemos, en especial, este último, denunciaba por activa y pasiva que las formaciones políticas pusiesen en puestos de responsabilidad a personas vinculadas a partidos políticos.

La justicia bajo control

Ahora ha sido él quien se ha tenido que tragar su palabra. Tanto PSOE como Unidas Podemos han demostrado tener pocos escrúpulos en poner a una exministra en un puesto con tanta responsabilidad.

"Bueno, pues el Poder Judicial ha hecho una nota suscrita por su comisión permanente que está compuesta por siete vocales de todas las adscripciones, es decir, no es una queja solo de la caverna de la mayoría conservadora, etcétera, etcétera. No, no, es de los progres también. Es un bofetón gordo a Iglesias diciéndole que se meta donde tiene que meterse. Esto como los recelos a Dolores Delgado no van a ser... Los magistrado del PP, que es lo que siempre intentan sugerir los del PSOE y los de Podemos", ha dicho en este sentido.

"El Poder Judicial está compuesto por 19 personas encargadas de examinar a Dolores Delgado como fiscal general de forma no vinculante, pero que tiene mucha autoridad. Lo previsible es que le den el pase, un visto bueno con la boca pequeña, con votos particulares o con alguna mención, pero no la idoneidad política", ha continuado.

Otras propuestas

Al final, la propuesta de Dolores Delgado sí que salió adelante y es la nueva Fiscal General del Estado, una táctica más para tener a la oposición controlada y a Sánchez protegido. En este sentido, el Ejecutivo sabe bien cómo proteger a su cabeza visible, ya que una de las primeras medidas adoptadas también ha sido trasladar el Consejo de ministros del viernes al martes, para que de esta forma la oposición no tenga tiempo de preparase las preguntas de cara a las sesiones de control que se celebran los miércoles.

