Herrera: “Utilizar unas enmiendas del Código Penal para cambiar dos leyes orgánicas es un fraude de ley”

Es 15 de diciembre del 2022, es jueves, son las 8h, 7h en Canarias; y ya sabemos que el domingo nos encontramos con Argentina y Francia, frente a frente, en la final del Mundialdespués de que ayer los franceses ganaran a un excelente Marruecos. Que hombre, desde luego, una hombrada de gigante ha realizado llegando a las semifinales, y además enfrentándose a un gran equipo como el francés y dando en medida de lo que son. Pueden estar muy satisfechos.

La impunidad de los golpistas catalanes en el Congreso





Antes decía, hoy es un superjueves en España, superjueves porque ¡jopetas!, hoy habrá que estar pendiente de dos plenos: uno, el Congreso de los Diputados que tiene previsto dar luz verde a las modificaciones legales para lograr la impunidad de los golpistas catalanes, ¿por qué? Pues porque los golpistas catalanes apoyan al Gobierno, son necesarios para que el Gobierno respire, y por lo tanto lo que pidan. ¿Y qué es lo que pidieron?, la derogación de la sedición, ya la han quitado; la rebaja de la malversación, se le van a rebajar; etc.

Bueno, el otro pleno es el del Tribunal Constitucional, que lo que va a tener que decidir es si admite el recurso del Partido Popular contra estas leyes; aquí como la mayoría de Frankenstein opera como un reloj suizo, aunque sea el margen de la opinión de fondo de buena parte de los ciudadanos que les votaron, tiene más interés…

Me permiten dedicar un poco de tiempo a explicar eso del Constitucional que les acabo de decir. El pleno del Constitucional se convocó de urgencia porque el Partido Popular, como les digo, ha recurrido de manera urgente, solicitar medidas cautelarísimas. Es decir, que suspenda la votación en pleno de alguno de los asuntos que hoy están previstos, no por el contenido de los mismos, que eso se puede recurrir cuando se aprueben las leyes; sino por el procedimiento que se ha seguido y que a juicio del PP vulnera su derecho a la participación política porque les hurta la posibilidad de debatir enprofundidad esos cambios. Por eso le dicen al Tribunal oiga, suspenda la votación de hoy; porque saben, además, de la derogación de la sedición y de la rebaja de la malversación, el Gobierno decidió aprovechar los cambios en el Código Penal para forzar la máquina, modificar leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional, y nombrar manu militari a los nuevos vocales del TC. ¿Por qué esas prisas? ¿Por qué ese interés? Pues para tener un Constitucional dócil al mangoneo, colocar allí a los propios, a los esbirros, a los Campo y toda esta patulea. Y para el mangoneo que prepara el Gobierno con Esquerra, a fin de autorizar un referéndum en Cataluña. Esa es la razón de las urgencias, para que un TC obediente se trague las falacias leguleyas que prepara con todo descaro Félix Bolaños.

¿Y cómo pretenden forzar esa renovación?, pues cambiando las reglas del juego marcadas para el funcionamiento de este órgano constitucional. Antes, el Tribunal se renovaba por tercios, pues cuatro magistrados de cada tanda. Ahora se permite que se renueve por sextos, es decir, que el Gobierno nombre a sus dos candidatos sin esperar a los dos que nombra el Poder Judicial. Si antes se exigía una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Poder Judicial, ahora se rebaja a una mayoría simple. Si antes se regulaba que los candidatos fueron sometidos a un examen de idoneidad por el propio TC, ahora ya no es necesario; lo que diga el gobierno va a misa y el TC no tiene nada que decir, aunque pretendan nombrar a quien sea. Pero es que, además, todo el proceso adolece a juicio de muchos expertos de falta de garantías, falta de garantías democráticas en todo el procedimiento. Utilizar unas enmiendas del Código Penal para cambiar dos leyes orgánicas es un fraude de ley que permite eludir los informes preceptivos del Poder Judicial y del Consejo de Estado a la hora de modificar dos leyes orgánicas. Además, priva a los parlamentarios del derecho efectivo a tener un debate en profundidad sobre los cambios que se proponen, algo sobre lo que han advertido también los letrados de las Cortes. Ese es el eje del recurso que ha presentado el Partido Popular, y a partir de esas dos consideraciones pues hoy puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora, el presidente del Constitucional González-Trevijano ha intentado evitar la imagen de confrontación política en el seno del Tribunal, y hoy ya no lo va a poder hacer. Y habrá debate intenso entre los propios magistrados y acosoo de los políticos al Constitucional empezando por el bloque del Gobierno.

Hoy, el diario sanchista de la mañana ya empieza la campaña de presión hablando de ofensiva de la derecha política y judicial sorprendido por la urgencia inédita de la convocatoria del Pleno. Bueno, exactamente la misma urgencia inédita, queridos, con la que se está reescribiendo el Código Penal a la medida de Junqueras. Que eso les preocupa menos. Claro que no hay precedentes de plenos como este es, que no hay precedentes de un Gobierno como este, que cambie el Código Penal a la medida de unos delincuentes muy concretos. Y esa ofensiva para tomar el control delConstitucional tiene otro objetivo, bueno, básicamente un único objetivo: que el nuevo Tribunal de mayoría no socialista, de mayoría sanchista, avale todas las tropelías jurídicas que el Gobierno prepare al alimón con Esquerra para llevar a cabo un referéndum en Cataluña. Ayer todos los ministros salieron a alimón a decir que no, que no, que no, que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se va a celebrar un referéndum de autodeterminación del mismo modo que decían que nunca, nunca, nunca habría indultos o que no se iba a tocar la malversación o todo eso. Bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado.

Además de que Esquerra se haya choteado de los desmentidos del Gobierno, también Salvador Illa ayer cantó la gallina en una entrevista: “Habrá consulta pactada para Cataluña”. Dijo consulta, claro que no le van a llamar referéndum porque eso acabaría con los propios miembros del Gobierno sentados en un banquillo por atentar contra la Constitución. Pero la llamarán cualquier cosa para disimular.

Otros dirigentes territoriales del PSOE: Lambán, Óscar Puente, Juan Lobato… se han sumado a Emiliano García-Page en sus críticas, muchas más suaves que las de Page, a las reformas que patrocina el Gobierno. Pero es que hoy también se aprueban la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Cómo será la cosa de chapucera y de cutre que hasta los fiscales progres se han opuesto a la manera en que se está llevando a cabo esta modificación. También ayer el fiscal Anticorrupción ha lamentado que el poder político esté dando pasos atrás en la lucha contra la corrupción con la rebaja de los delitos asociados a la misma.

La ley del 'solo sí es sí'





Y mientras tanto, lo ocurrido con la ley del ‘sí es sí’ es el anuncio de lo que va a pasar con las rebajas de la malversación. Decenas de condenados por corrupción se verán beneficiados por la modificación, como ya los he echado la cuenta correcta,60 violadores se han visto beneficiados por la Ley de las taradas estas del Ministerio de Igualdad. Ayer, el Supremo sentenció que la Ley obliga a revisar todas las sentencias en virtud del principio jurídico según el cual se aplica la retroactividad de la ley penal más favorable al reo, que es un principio fundamental del sistema jurídico al que se van a acoger, vamos no tengo duda, los condenados por malversación cuando se aplique la reforma.

Así que muchas prisas para aprobar la ley antes de final de año, pero será en el 2023 cuando iremos viendo salir a los condenados por malversación a la calle y cuando veremos cómo se va a devaluar cada límite de los procesos actualmente en marcha: procés, los ERE, Kitchen, Lezo, Púnica y compañía. Ese es el futuro y esa es la trascendencia de la decisión del Constitucional hoy y de que a esto le hayamos llamado superjueves.