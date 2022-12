DIRECTO | La vigente campeona del Mundo y la revelación de Qatar buscan un hueco en la final

Escucha en directo la retransmisión del Francia - Marruecos en Tiempo de Juego





ONCE DE MARRUECOS: Walid Regragui cambia el dibujo y monta una defensa de cinco. Marruecos sale con los siguientes once: Bono; Hakimi, El Yamik, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Boufal, Ziyech; En-Nesyri.





ONCE DE FRANCIA: Francia no podrá contar ni con Rabiot ni con Upamecano, ambos con fiebre, aunque Rabiot no está ni tan siquiera en el estadio, al tener que quedarse convaleciente en el hotel. Deschamps sale con los siguientes titulares: Lloris; Koundé, Varane, Konate, Theo Hernández; Tchouamení, Fofana; Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud.









PREVIA DEL PARTIDO: Argentina busca pareja de baile en la final de la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Francia y Marruecos juegan para hacer historia. Francia, vigente campeona del mundo, se mide a la primera selección africana en alcanzar las semifinales.