Herrera: "El ultimátum de Torra a Sánchez ha durado un poquito más que la república catalana"

Hoy la noticia vuelven a ser las “tarjetas black”, que seguramente damos por hecho que usted sabe lo que es, pero que si me permiten un minuto didáctico le recuerdo en qué consisten. Caja Madrid, lo anterior a Bankia, Caja Madrid en el año 1988, a finales de los 80, cuando estaba presidida por Jaime Terceiro, crea para sus consejeros y para sus directores generales unas tarjetas de representación, como tantas empresas tienen para tantos trabajadores que en un momento determinado tienen que hacer un gasto, pues lo hacen con esa tarjeta, luego lo justifican, que es lo importante, y adiós muy buenas. Y eso entra dentro de la contabilidad de la empresa.

En este caso eran tarjetas que, en realidad, dice la justicia, ocultaban sobresueldos. Es decir, tome usted esta tarjeta y haga gastos y no se preocupe que corre la caja con ello. Hombre, si son gastos de representación, ha ido a esta comida o ha ido a tal sitio podría entenderse, pero alguno de esos consejeros utilizaba esa tarjeta para gastos a todo lo que da. Desde ropa interior femenina a fines de semana o comuniones del niño o de la niña. No todos los consejeros, hay que decirlo. Alguno de los 87 que pasaron por ahí no hicieron ningún gasto. Y otros, una vez desentrañado el escándalo, devolvieron el dinero.

Digamos que no les ha servido de demasiado ante la justicia. ¿Esto tenía que haber sido un caso que se tenía que haber dirigido en ámbitos administrativos? A lo mejor, pero la sensibilidad de la época después del 2007 cambió. Este asunto de las “tarjetas black” en el 2004 hubiera comportado sanciones administrativas de Hacienda a la entidad o a los particulares, pero después del 2007 los criterios cambiaron porque se hundieron las cajas, porque la gente se arruinó, la gente se quedó en paro, las empresas se vinieron abajo porque unos cuantos fueron desahuciados, porque otros perdieron... En fin... Y la sensibilidad estaba flor de piel.

¿Y qué ocurrió? Pues que un día un juez, Elpidio José Silva, prevaricador, iluminado, todo lo que ustedes quieran, pero estaba investigando, estaba persiguiendo a Miguel Blesa, que fue el siguiente de los presidentes de Caja Madrid. Y en y en el análisis de sus correos, pues sin querer, la verdad, descubrió este asunto de las “black”, que no lo desarrolló él, eh.

Esto la propia Bankia lo investiga, una vez tiene conocimiento, y lo pone en manos del fiscal. Y a partir de ahí lo que sabemos. Ese fue un sistema que con Miguel Blesa continuó y que también continuó cuando llegó Rodrigo Rato a presidir Bankia, Caja Madrid, que con las fusiones se forma Bankia, sale a bolsa, etcétera, etcétera.

Bueno, eso a Miguel Blesa le costó la vida. Miguel Blesa se suicidó poniéndose una escopeta en el pecho en su finca hace no demasiado tiempo, y a Rodrigo Rato le costó una sentencia de la Audiencia Nacional de 4 años y medio de prisión.

¿Por qué? Por apropiación indebida. Hubo gastos que realizó Rodrigo Rato, pero gastos que después devolvió. Devolvió todo ese dinero a banca. Pero el Supremo ha considerado que eso no mengua, no obsta para ser condenado a 4 años y medio. Y ahora, en fin... Hay fuentes jurídicas que analizan que puede pedirle al Constitucional un amparo y, a lo mejor, eso paralizar su ingreso en prisión pero no lo ven, particularmente no lo ven claro.

Esta es la crónica, una de las partes de las crónicas de las cajas de ahorros en España. Las cajas de ahorro, que eran local y provincialmente elementos esenciales del desarrollo y de la vida y los ahorros de los ciudadanos de cada una de las provincias, tenían una importante obra social. Concedían determinados créditos y guardaba los ahorros de las personas y de los seres humanos que servían para el desarrollo de..

¿Pero qué ocurrió? Las cajas de ahorros fueron colonizadas literalmente por el poder político, que se hicieron consejeros. Es decir, las cajas de ahorro más que el Banco de España las controlaba las comunidades autónomas. Por cierto, claro, del Banco de España habría que añadir que todo esto pasaba estando el perejil, que no falla en ninguna olla, en ninguna olla descompuesta, que es Fernández Ordóñez, Miguel Ángel.

Pero a otra cosa. Las cajas de ahorro no quiebran porque se dedicaran hacer aeropuertos o otras cosas o por ayudar a determinados amigos de los prebostes políticos que formaban parte de los consejos. Las cajas de ahorro quiebran porque entran en un momento de burbuja inmobiliaria, en una espiral. Es decir, les doy un dato muy sencillo. Había cajas de ahorros que en el ejercicio de un año aumentaban un 1% sus recursos y, en cambio, aumentaban un 35% de los créditos que daban.

Oiga, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿Ese diferencial del 34? Pues del interbancario, de quien te lo deje, de quien no te lo deje. Te vas enredando y enredando y cuando el 35% deja de pagarte porque las hipotecas tú se las has concedido con muchísimo riesgo a quien a lo mejor no se las debías de conceder, te quedas al descubierto. Y esa es la crisis de las cajas de ahorro. No así de la banca, no así. Eso no le pasó al Santander, ni le pasó al BBVA, ni le paso a... Le pasó a los que le pasó. Y las cajas se fueron literalmente al carajo si me perdonan ustedes.

¿Qué supuso eso? Hombre, pérdida de riqueza colectiva, claro. Una desintegracion literal de elementos fundamentales de la economía de las provincias y de las ciudades. Luego vino el rescate, ya lo saben, 60.000 millones el rescate de la banca. Bankia en particular cerca de 22.000. Lo que ocurre que Bankia ahora está gobernada por un señor que sabe, que es el amigo Gori Gori. Veremos si, en fin... La venta de Bankia puede servir para recuperar. Pero esa es la historia.

La lectura de que a Rato, Rato estaba en el Fondo Monetario Internacional, a Rato no le cogió la crisis en el Fondo Monetario Internacional porque se fue antes. Habría que haber visto, eh.... Y él, no sé si oliéndolo o no oliéndolo se va. Y entra en la historia de la banca, cuyo conocimiento como gestor de banca no era exhaustivo. Eso unido al Banco de España, unido a las “black” o... La desgracia, la desgracia de Rato que, ahora, veremos si tiene que, festivamente, que pasar esos 4 años en prisión. Y alguno de los que han sido condenado a menos de 2 también, porque esto depende del juez. Y si eres la Pantoja entras, y si eres los otros que estaban en el la misma Audiencia Provincial condenados a lo mismo no entras. Si eres Jaume Matas entras, si no lo eres no entras.

Y por lo demás, ¿qué quieren que les diga? Ayer la sesión en el Parlamento de Cataluña tuvo algún momento vibrante, cuando Inés Arrimadas, por ejemplo, sacó la bandera de España y le dijo a Torra: “¿Sabe usted lo que esto significa? Lo que nos da la libertad”. O cuándo Alejandro Fernández le dijo al señor Torra: “Usted no se parece a un piragüista noruego”. No sé qué le dijo. Un escalador o algo parecido. Usted se parece más a mí. Los dos somos dos españolazos. Le tuvo que descomponer. Hubo, seguramente, un descarrilamiento de enzimas pancreaticas en el cuerpo de Torra en ese momento que, saben ustedes, había puesto en marcha un ultimátum que ha durado un poquito más que la república catalana porque ahora va mandando cartas en inglés al Papa, a Sánchez y tal pidiento... Le falta al Dalái Lama. Todo llegará. Pues mira, lo del Dalái Lama hubiera sido una buena oportunidad para internacionalizar el proceso, que no estáis en nada, que no caéis en las cosas.