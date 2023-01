Herrera: "En toda la izquierda nacional no se ha escuchado ni una palabra de condena al escrache contra Ayuso"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. El Gobierno sigue sin convocar la Comisión contra delitos de odio y violencia política ejercida contra una mujer. No puedo entenderlo con la sensibilidad que tienen para según qué cosas, si quieren hacer hasta una norma que multe los comentarios como violencia machista en las que se critican mujeres políticas, de izquierdas.

Si desde luego alguien de Moncloa ayer vieron la que levantaron en la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información. Me imagino que alguien habrá tocado arrebato, pero no, por qué porque el Gobierno no va a comparar a los que montaron el escrache contra Ayuso con los separatistas, esa breva no va a caer.

Escrache violento le llamaban asesina, no hay rastro de cadáveres, pero bueno. Eso que en realidad a lo mejor no pasaban de 150 individuos y seguramente ni siquiera todos eran alumnos de la facultad, pero claro es que a quién se le ocurre, en su sano juicio, ir a buscar un premio de alumna ilustre que le dan a Ayuso.

La defensa a los asesinados por ETA en el País Vasco

Esto es lo mismo que decían en su tiempo en el País Vasco, cuando alguien iba a ir a una universidad, alguien del PP básicamente, a defender a la gente que asesinaban, les montaban la que les montaban y todos salían a decir es que han venido a provocar. Y eso lo decía el PNV, lo decía a Bildu o lo que fuera entonces, lo decía todo el entorno de ETA, vienen a provocar. Lo mismo es lo que han dicho de Isabel Díaz Ayuso, es que vas a provocar. Solo te ha faltado ir con minifalda.

Las palabras de Subirats y Lobato

Es lo ha dicho el señor Subirats, que es un señor inexplicable que hay por ahí que se sienta en el Consejo de Ministros, dice que eso es normal, que es lo que tiene que pasar porque la universidad es eso, libertad de expresión. La que no puedes expresarse es ella, pero bueno da igual.

Juan Lobato, el que parecía el más listo de la clase de toda esa patulea, el candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid y sale diciendo que es que Ayuso ha ido a provocar. Mira que tenías Lobato la oportunidad de hacer algo personal y brillante en contra de la corriente de tu gremio político, pero es que te ha podido la intolerancia o te habrán dado un toque. Te faltó decir eso, que llevaba minifalda.

El día en el que daban premios a alumnos ilustres, Pérez Reverte, 'el Tron', Ángel Expósito que ha sido director de Europa Pres, del ABC, ahora triunfa con 'La Linterna', lógicamente se lo tienen que dar y se lo tiene que dar Ayuso.

El mensaje a la mejor estudiante de la promoción

La izquierda del calimocho, la de los niñatos que añoran las checas, que no se sabe de dónde han sacado tanto odio. Allí emergió la futura nueva estrella de Podemos. Se llama Elisa, esta va a ser seguramente algún día reportera de La Sexta porque ha estudiado periodismo. Le dieron la palabra porque es la que mejor nota tiene de su promoción, lo cual te da una idea de cómo es la promoción. Se supone que era la mejor en expresión, una gran futura profesional que no era capaz de hilar un discurso coherente.

Te entiendo tanto Elisa, yo tampoco tuve figura paterna, bueno a mí me duró hasta los 10 años, pero entiendo claro, se nota tanto esa ausencia que luego eso nos lleva a hablar como hablamos. Tienes un gran futuro en el periodismo, te espero con los brazos abiertos. Te esperamos en el periodismo porque le vas a dar grandes glorias al futuro de esta noble profesión.

¿Y qué me dicen del mismísimo ministro de universidades? ¿De dónde ha salido este individuo? ¿Qué entiende por normalidad? De entre toda la izquierda nacional no se ha escuchado una sola palabra de condena de los hechos. Los que se alarman por los discursos de odio, ayer no estaban de guardia. A ver Marlaska, ¿qué esperas para convocar la Comisión delitos de odio?

La decisión que puede cambiar la guerra en Ucrania

Hay que hablar también de lo que está pasando en Ucrania. Ayer se adoptó una decisión que puede influir mucho en el curso de esta guerra. Alemania, de manera coordinada con Estados Unidos, anunció el envío de los carros Leopard, al tiempo que autoriza a otros países a hacer lo mismo. Ahora hay que enseñar el tío que tiene que llevar el Leopard, son cuatro semanas o seis meses.

Veremos si la lucha comienza a equilibrarse de otra manera. Alguien mirará a España en algún momento determinado y dirá, ¿ustedes no van a hacer nada, no vais a enviar nada además de calzoncillos térmicos para no pasar frío en el frente? Nosotros estamos silbando, mirando a otra parte, como si este no fuera un asunto que nos tocará directamente.

A toda Europa la toca directamente y de qué manera. Luego si quieren hablamos un poco del miedo de Alemania y si Alemania de verdad desea la total derrota de Rusia o no, es una de las preguntas que hay que hacerse en este conflicto, porque a lo mejor no lo hace pensando en no exacerbar la agresividad, pero desde luego Rusia puede entenderlo como signo de debilidad y eso puede alimentar nuevos conflictos.