Herrera, sobre el 8M: "Lo que entienden los niños de seis años no lo entiende Irene Montero"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es viernes, miren, la primera semana de marzo estamos a punto de cargárnosla, tres semanas más y nos habremos ya tres meses de doce , lo cual significa una cuarta parte de este 2021, que también me da a mí la sensación de que es un año que vamos a desear que que pase pronto, el teórico año de la recuperación, de las vacunas, en el que metemos el virus ahí en un cajoncillo y lo dejamos olvidado e intentamos luchar para ver si sacamos esto adelante viendo todo lo que ha dejado atrás.

Miren, ¿qué pasará el primer día de haber superado totalmente las secuelas económicas de la pandemia? Que nos daremos cuenta de que las calles de las ciudades han cambiado para siempre y hay cosas que se fueron para no volver. Ayer sin ir más lejos anunció su cierre un tablao mítico de Madrid, el Villa Rosa, qué les voy a decir todo lo que ha habido ahí. Se fundó en 1911, es igual que Casa Patas o el Café de Chinitas. Pues un año sin ingresos, un ERTE... Todo eso es demasiado castigo para un local que, fíjense ustedes, había sobrevivido a una Guerra Civil. Pues la pandemia se lo llevó por delante como se llevó Embassy o dicen que ahora se puede llevar el restaurante Lhardy en Madrid, fundado en 1839 por un francés en tiempos de Fernando VII. Allí han acudido de incógnito su hija Isabel II, de vez en cuando tenía sus tratos con alguno de sus más allegados. El Lhardy lo visitó Alejandro Dumas, Benito Pérez Galdós... Pues ayer se declaró en preconcurso de acreedores. El Lhardy es en sí mismo como otros establecimientos emblemáticos que están cerrando, un museo en sí mismo, y no deberíamos permitir que eso pasara, que cierre para que en su lugar pongan una franquicia de ropa adolescente con música de chunda chunda. Es un drama, claro. ¿Cuántos dramas hay como ese en nuestras ciudades?

EL PLAN DE SANIDAD PARA SEMANA SANTA

¿Y esta Semana Santa qué? Esta Semana Santa nada porque la Comisión de Salud Pública ha llegado a un acuerdo, que veremos si al final lo aceptan todas las comunidades porque hay tres que dicen que no lo ven con muy buena cara y eso lo ratifica el Consejo de Política Territorial, ¿que dice qué? Evidentemente a lo largo de toda la semana y la semana anterior veníamos diciendo que posiblemente sería el cierre perimetral de las autonomías, toque de queda a las 22:00 y reuniones sociales de no convivientes de máximo de cuatro personas. A lo mejor eso puede arreglarse y en algunas puede ser de seis. Ya veríamos. Pues no procesiones en las calles y en las carreteras de camino a las playas o a las montañas. Ha torcido el morro Madrid, Canarias y Baleares, pero ya veremos cómo queda esta cuestión y, efectivamente, si en todos los lugares es lo mismo y no hay 17 Navidades como hubo, siendo la Navidad distinta a la Semana Santa porque no cursa con reuniones familiares, que son el foco fundamental donde es más fácil transmitir el bicho: reunión de diez personas en casa, pero habrá que ver.

¿Y la pandemia? Ayer 254 muertos, contagios diarios que se mantinen más o menos en seis mil e incidencia acumulada que sigue bajando. Hay una especie de estancamiento en la bajada en los últimos tres días. Ya veremos si Sanidad está decicida a ser severa con la Semana Santa, pues, hombre, no tenía sentido, perdónenme ustedes, ponerse a cantinflear en las semanas previas con ese cargo de conciencia que tiene el PSOE por las muertes que a buen seguro se podrían haber evitado el 8 de marzo.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO PROHÍBE MANIFESTARSE EL 8M

En Madrid la delegación del Gobierno ha prohibido las marchas en la capital de España. Esto, cualquier mente sensata lo entiende, de la misma manera que se prohibieron las cabalgatas, se hicieron cabalgatas estáticas y hasta los niños de seis años lo entendieron. Claro, el discurrir de un niño de seis años está bastante por encima de unas cuantas mamarrachas que hay por ahí sueltas diciendo que estamos criminalizando el feminismo, etc. Es la decisión que había que tomar y que veremos si se toma en otras delegaciones de Gobierno también porque nada más ha sido la de Madrid.

Los colectivos feministas dicen que piensan recurrir. Y el tono victimista y demagogo que se gasta Podemos en general. Ya la minsitra de Igualdad ni les cuento. Escúchenla. Todo es criminalizar, cuando hacen o dicen una cosa que a ti no te... Todo es criminalizar. Pero vamos a ver, pero qué mujer defiende esto, que eres una demagoga de tomo y lomo. ¿A cuántas miles de enfermas has ido a ver este añoen hospitales y residencias? ¿A cuántos funerales has ido este año? ¿Qué has hecho con el paro femenino de España, que es uno de los más altos del mundo? ¿A cuántas comerciantes has visitado después de que tus colegas de la capucha les quemen el local? A las únicas mujeres que cuidas son a las colocadas en tu Ministerio, a la banda de la tarta, a las trastornadas de la ley del tercer sexo, a las taradas de la ley trans más denigrante para la mujer en el mundo y a tu niñera, una analfabeta como todas las demás que también has escuchado con nivel 30 para que también te cuide a los hijos, que también son los del marqués de Galapagar. ¿Pero qué vienes tú a decir? Lo que entendieron los niños de seis años no lo entiendes tú.

SÁNCHEZ Y EL "SPOT" SOBRE EL FIN DE ETA

Bueno, ¿y no me digan que no les encantó el último acto propagandístico de Kim Ung-Sánchez? Ha derrotado a Franco y a la ETA y a la GRAPO, él, con una apisonadora, en un cuartel de la Guardia Civil sin símbolos nacionales con una tanquetas verde caqui pintada de gris y una apisonadora pasando “por cima” de las armas de ETA. Ay, Sánchez... Vamos, no se ha ido a Irak a sustituir al Papa porque le venía mal, si no se hubiera ido a hacer el ridículo como lo hizo ayer en este acto de eliminación de las armas y a decir: “Yo acabé con ETA, con los GRAPO y con Al Qaeda” si hace falta.

No fueron los demás presidentes, ni el adanista de Rodríguez Zapatero. ¿Te vas a poner tú ahora la medalla con ETA y quieres que te vaya a hacer el coro? Bueno, pues cogió una apisonadora y lo que aplastó fue la memoria de las víctimas, el consenso contra el terrorismo y hasta la imagen de España. Ni bandera ni... Solo fue un representante de la AVT al que no le dejaron intervenir, no hubo más víctimas, solo estuvo él.

Bueno, el mismo que pacta con Bildu investiduras, partido progresista, por ahí tendría que pasar la apisonadora; el mismo que pacta presupuestos y hasta el gobierno de Navarra; el mismo que dio el pésame en el Senado por la muerte de un etarra que se suicidó; el mismo que ha acercado el 80% de estos criminales; el mismo que mira para otro lado cuando homenajean en estos pueblos a estos bárcaros y el mismo que regala las llaves de las cárceles al PNV para que una vez que este los haya acercado, el PNV los suelte. Eso sí que es pasar la apisonadora por la memoria de las víctimas. Y hoy se va a Bárcelona a la fábrica de Martorell y no descarten que diga que él se inventó la Seat. Es un tío capaz de presumir de la derrota de ETA mientras le debe la Presidencia a sus herederos, pues es capaz de eso y de más. Madre mía si Rubalcaba levantara la cabeza y los que estuvieron en ese momento en la lucha contra ETA. Todos los que estuvieron, que han sido muchos.