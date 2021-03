Risto Mejide planta cara a Irene Montero por el 8-M: "Un año con esta monserga"

El presentador de 'Todo es mentira' se ha hartado este jueves y ha plantado cara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo de sus últimas declaraciones acerca de las manifestaciones del próximo 8-M, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Este año, sin embargo, no va a tener nada que ver con las imágenes que hemos visto durante anteriores años, ya que las restricciones de la pandemia van a impedir que las calles puedan ser tomadas por las marchas feministas.

Irene Montero denuncia la "criminalización" del movimiento feminista

La ministra de Igualdad se ha mostrado visiblemente molesta este jueves en una rueda de prensa que ha concedido a los medios tras la celebración de un acto, después de que el delegado de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, haya prohibido todas las manifestaciones organizadas para ese día dentro del territorio madrileño.

"Como miembro del Gobierno lógicamente estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias y así lo hemos dicho estos días insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias", ha señalado Montero. Sin embargo, tras esas declaraciones, la titular de Igualdad ha dicho que "a nosotras", en referencia a las feministas, "no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista".

El delegado de la comunidad madrileña, por su parte, ha señalado que por motivos de salud no es adecuado celebrar ninguno de los actos que estaban previstos para el 8-M, ya que la Delegación de la Comunidad había recibido hasta 104 movilizaciones de cara a esa fecha.

Risto Mejide denuncia las palabras de Irene Montero

Las palabras que ha pronunciado Irene Montero no solo han tenido repercusión política; también mediática. El célebre presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, ha sido una de las primeras voces reconocidas en pronunciarse para dejar las cosas claras a la ministra.

"El próximo 8 de marzo... El año pasado las manifestaciones coincidieron con la primera ola y se lio parda y convirtieron esa efeméride en el centro de muchas críticas que todavía siguen hoy", ha arrancado afirmando el periodista. Se debe recordar que el año pasado la marcha, que reunió a unas 120.000 por las calles madrileñas, se produjo días previos al confinamiento anunciado por Moncloa.

Por eso, tras escuchar las palabras que ha pronunciado la ministra, Risto ha explotado en directo, al no entender la relación que tiene la "criminalización" de la causa con la suspensión de los actos por salud pública. “¡¿Pero qué tendrá que ver?! Yo me pregunto, no entiendo qué tiene que ver. Estamos hablando de un tema sanitario, de un tema de salvar vidas…, estamos hablando que hemos aprendido que la concurrencia de mucha gente a la vez es peligrosa. ¡Qué llevamos más de un año con esta monserga!, y ahora resulta que esto es señalamiento al feminismo”, ha dicho el presentador, sorprendido.

“El virus no discrimina si tú eres feminista o no eres feminista. Lo que me sorprende mucho es que alguien del Gobierno diga eso. Ese comentario de que se está señalando al feminismo yo no lo entiendo”, ha apostillado, dirigiéndose en primera persona a la ministra del Ejecutivo de Sánchez

