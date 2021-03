¿Por qué la actual crisis económica no dispara la prima de riesgo?

Con Zapatero se disparó y hace casi diez años llegó hasta los 638 puntos básicos. Hoy, sin embargo, en mitad de otra crisis -motivada en este caso por la pandemia- es de 10 veces menos. ¿Cuál es el motivo? En COPE te lo explicamos. Una pista: detrás está la mano del BCE.

Ha pasado más de una década de aquella frase que la entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría pronunció refiriéndose al que era presidente del Gobierno. 'La prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero'. Era el 24 de noviembre del 2010. Para ver mejor cómo había ido creciendo basta con saber que cuando el socialista ganó sus segundas elecciones en marzo de 2008 la prima se situaba en 28 puntos básicos. Dos años y medio después, cuando la popular pronunció esta frase, estaba en 235. El término económico empezó a ser utilizado por el ciudadano de a pie. Para la mayoría por primera vez en su vida.

Ya estaba en niveles altos... pero no se quedó aquí. Siguió escalando. Al 'techo' llegó el 24 de julio de 2012. Alcanzó los 638 puntos. Zapatero ya no era presidente del Gobierno. Lo era Mariano Rajoy. Hoy el escenario es completamente diferente. Sí que estamos en una crisis económica, una de las peores de nuestra historia reciente, y sin saber aún cómo va a evolucionar pero la prima de riesgo no está disparada. Se sitúa en torno a los 68-70 puntos básicos.

LO PRIMERO... ¿A QUÉ NOS ESTAMOS REFIRIENDO A CUANDO HABLAMOS DE PRIMA DE RIESGO?

Nos lo ha explicado de forma sencilla Juan Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. 'Es la diferencia entre el tipo de interés que paga un bono, en este caso el español, normalmente a diez años y el bono que se considera sin riesgo, en este caso el alemán, también a diez años. Que esté cerca de 70 puntos básicos quiere decir que el bono español paga un 0,7% más que el bono alemán. En lo peor de la crisis después de 2008 llegamos a cerca de 700 puntos. Eso significaba que el bono español pagaba más del 6% superior al bono alemán. Eso pasaba porque no existía la evidencia de que el euro se fuera a mantener. Entonces el tener deuda española en un contexto en el que el euro podía desaparecer hacía que los prestamistas exigieran muchísimo mayor tipo de interés'.

¿QUÉ OCURRIÓ PARA QUE LA TORTILLA SE DIESE LA VUELTA?

Pues que apareció en escena el que hoy es el primer ministro de Italia y entonces gobernador del Banco Central Europeo. 'En julio de 2012 sale Mario Draghi y dice aquello célebre de 'Lo que haga falta. Vamos a hacer desde el BCE lo que haga falta para salvar el euro y para que ningún país -en ese caso se refería sobre todo a Grecia- abandone el euro'. Y como hace lo que hace falta para que el euro siga siendo una moneda sólida en la que ningún país se va a quedar atrás pues a los inversores les da más o menos lo mismo tener deuda alemana que española'.

Santos asegura que una década después, con Unidas Podemos en el Gobierno, uno pudiera pensar que la prima de riesgo se dispararía. Pero no. El motivo es que detrás está el gigante monetario. 'Es verdad que los inversores preferirían no prestar a un ejecutivo en el que participa Podemos pero al final les da lo mismo porque saben que detrás está el BCE, creíble, que tiene una política monetaria bastante razonable y en línea con el resto de Bancos Centrales y que compra deuda en los mercados secundarios. Por eso no sube'. El 2 de enero de 2015 España consiguió bajar de los simbólicos 100 puntos básicos por primera vez en casi cinco años.

EL ESTALLIDO DE LA PANDEMIA

Tras la burbuja inmobiliaria el COVID ha provocado que España sea hoy una de las economías con peores perspectivas económicas de la zona euro. La situación empezó otra vez a tambalearse con la irrupción del coronavirus. Entonces, recuerda para COPE este profesor, la hoy gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde tuvo una intervención ante los medios muy desafortunada.

'El 12 de marzo, en lo peor de la crisis bursátil, cuando todos estábamos encerrados en casa, salió Lagarde a hablar y dijo que no estamos aquí para reducir las primas de riesgo. No gustó a los mercados y generó muchísimo nerviosismo. Pero creo que la verdad las dijo más bien pensando en Italia que en ese momento tenía una situación política delicada. Yo creo que no pensaba en España y claro, al ver el efecto que tuvieron sus palabras, enseguida en la siguiente reunión se desdijo de alguna manera'. De sobra ya es conocido que Lagarde dio después el visto bueno a una ampliación en 600 mil millones de euros del programa de emergencia de compra de deuda. Salió así al rescate de Italia o España, dos de los países más golpeados por la pandemia.

70 PUNTOS PERO... ¿HA ESTADO ALGUNA VEZ EN NEGATIVO?

La respuesta por sorprendente que pueda parecer es Sí. 'En 2002, 2003 España iba muy bien por esa burbuja inmobiliaria al contrario de Alemania que en aquel momento prácticamente su PIB no crecía, no generaba empleo... Por eso la prima de riesgo de España estuvo en -20, -30. Es decir, el bono español pagaba 0,2% menos que el bono alemán. Alemania estaba bastante regular en aquellos años'.

CÓMO LE AFECTA AL CIUDADANO DE A PIE ESTA CIFRA ECONÓMICA

'Nos interesa que la prima de riesgo sea lo más baja posible porque tanto el sector privado pero sobre todo el público está muy endeudado y nuestra deuda la tienen sobre todo instituciones financieras extranjeras. Por lo tanto, es dinero lo que pagamos en intereses de la deuda que todos los años se va fuera de España. A bancos franceses, alemanes... y si bajásemos los intereses que pagamos eso haría que tendríamos que destinar menos importe a pago de deuda y ese dinero se usaría para otras cosas'.

Este profesor nos dice que básicamente el dinero no empleado en pagar intereses puede ir destinados a mejoras que notemos en nuestra día a día. 'A una persona directamente no le va a afectar excepto en que estemos en una situación con una prima de riesgo enorme como la que tuvimos hace unos años o la que tuvo Italia. Pero si no es un número exagerado no va a haber una influencia directa pero lo que sí va a tener lugar es que el Gobierno, CCAA o ayuntamientos van a pagar más por los intereses de la deuda. Como van a pagar más por esos intereses si la prima de riesgo está alta van a poder dedicar menos recursos a otras partidas. Se va a mantener peor un parque, va a haber una carretera con más baches, o una política de protección social no se va a llevar a cabo'.

Por cierto que Santos corrobora lo que en su día Luis de Guindos sentenció sobre este dato. El hoy vicepresidente del BCE aseguró que una rebaja de la prima de riesgo de 100 puntos básicos se traducía en medio punto al alza del PIB.