Herrera, sobre la Ley Trans: "El 80% de los jóvenes que quieren cambiar de sexo se arrepiente al madurar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es jueves 20 de octubre. Este octubre, esta época del otoño en la que no hace calor como para poner el aire acondicionado en la mayor parte de España y no hace suficiente frío como para tirar a todo lo que da de la calefacción, con lo cual, la factura energética.. Si nos quedáramos a vivir siempre en esta época sería estupendo. Es un momento muy concreto del año pero que se acaba como todos saben, perfectamente. Pero hoy es un día curioso porque, por primera vez, desde que se puso en marcha el tope del gas no se activa el mecanismo porque el MW se pone por debajo de 40 euros, con lo cual, no se aplica ese ese límite; en cuanto apriete un poco el frío seguramente se acabó esta tregua. Pero ya iremos viendo.





Las cosas del separatismo catalán





Miren, hoy a las 7 le contaba que hay tres, cuatro o cinco cosas de esas que llaman, como se suele decir, llaman poderosamente la atención y que nos hace pensar pero ¿en qué país vivimos?, ¿qué clase de representantes políticos tenemos, algunos de ellos que parece que hayan perdido completamente la chaveta? Por ejemplo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución de apoyo a un tipo de nombre Mohamed Said Badaoui, el salafista de Reus, sobre él pesa una orden de expulsión por ser una mezcla de independentista fundamentalista, bueno, perdonen la redundancia y Esquerra, Junts, la CUP, los Comunes de Ada Colau le han respaldado. Le han hecho un homenaje en el Parlamento exigiendo que no lo echen ni que lo investiguen. El separatismo prefiere a un integrista islámico que les ayuda en su proyecto a un niño de Canet que quiere estudiar en español. Para el nacionalismo catalán, el peligroso es el segundo.





LA LEY TRANS





Y para seguir con el delirio, ese mismo niño que no puede estudiar en español dentro de España sí podrá cambiarse de sexo de aprobarse la Ley Trans que ha llegado al Congreso y que ahí la van a peinar, y vamos a ver como la pena. Y vamos a ver eso cómo lo arreglan porque el PSOE tiene un problema consigo mismo y con Podemos. Bueno, ¿qué dice esa ley? Desde los 12 años puede cambiarse de sexo, según el engendro que han perpetrado estás trastornadas del Ministerio de Igualdad. Cuando tenga entre 14 y 16, ya no necesitará la aprobación del juez solo la de sus tutores. Con 16 años podrá cambiarse de sexo sin permiso ni participación de nadie. Esta es la locura de la Ley Trans, o sea menores de edad mutilándose y hormonándose con el impulso del Gobierno que dice actuar contra una inexistente homofobia masiva pero que desprecia a la vez la evidencia científica y psicológica de que el 80% de las personas que quieran cambiar de sexo dejan de quererlo al madurar. Se llama disforia, existe, está estudiada, es un desorden psicológico. Y la Ley Trans, además, incluye que todo es ideología de género, toda esa doctrina, toda esta ingeniería social alocada, se enseñe en los colegios y se forme a los profesores, que también son víctimas de los abusos de Igualdad. Porque eso es estar ahí con los menores, es un maltrato. Que en lugar de atenderles en fases de sus vidas marcadas por la inmadurez, les invita a culminar agresiones contra sí mismos irreversibles.

La segunda parte de la Ley, ya con los adultos, es lo que tiene en vilo al Gobierno. El PSOE se ha dado cuenta de que es una locura, y Podemos ha encontrado en este un motivo de enfrentamiento. Y ¿y por qué se pelean por esto? Pues, es fácil, el feminismo clásico horrorizado de que ahora con esta mamarrachada de Ley cualquiera puede ser mujer en 5 minutos yendo a registro. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tere, a partir de ahora y soy mujer. Pero yo me levanto tontorrona, quiero competir en karate con las chicas a ver si así gano más fácil una medalla. Las feministas dicen, con razón, que con lo que ha costado lograr derechos de igualdad para las mujeres, no puede ser que ahora le resulte tan fácil, tan frívolo, tan tramposo a cualquiera que le eche un poco de cara a la vida. O sea, ¿va a prosperar esta Ley o no va a prosperar? Pues, es posible que no prospere. No ya porque agredir al niño no esté bien visto, o los pocos países que han regulado esta barbaridad han ido reculando al detectar que se convirtiera en una moda peligrosa; pero seguirán ahí ¿eh? Si fracasa esta con otros similares: la del ‘Solo sí es sí’, que convierte a Irene Montero en jefa de la nueva unidad de la Policía de alcoba; la de la ampliación del aborto en menores, que viene decir que para ser mujer de verdad lo suyo es abortar y no entretenerse en cosas tan fascistas como la maternidad; la de eutanasia, que ya ni les cuento.

La herencia económica de este Gobierno puede ser o no puede ser un drama, lo iremos viendo, desde luego amenaza con ser terrible. Pero la ideología y la política va a ser también una ruina, y todo por las tragaderas del primer usuario de la Ley Trans, que es ese que se acostó socialdemócrata y se despertó populista. Porque todas las barbaridades las promueven, pues eso, Montero, Junqueras, Otegi Yolanda Díaz… Sí, sí, pero quien se las comen y las acepta es Pedro Sánchez, él es el culpable, no se engañen. Nadie más, nadie más, nadie es más capaz que él de cambiar de chasis que este presidente de broma; y además ¿saben ustedes cuál es otro de los peligros de esta Ley?, que todo esto que estoy diciendo esta mañana…

Hoy escribe, por ejemplo, en ‘The Objective’ Lucía Etxebarría un artículo fantásticp, primorosamente bien escrito. Que efectivamente, a poco que digas algo de esta Ley, el colectivo LGTBJ te llama tránsfobo pero vamos a la primera de cambio. En el propio PSOE se están despellejando por este asunto, no digamos si entra Podemos en la ecuación. Es que es exactamente igual la Ley de Bienestar Animal, la del Solo sí es sí, es un disparate normativo del principio hasta el final. Así que ya veremos como todo este asunto lo van a llevar de mal traer o lo van a traer de mal llevar a lo largo de estos días.





Secuestro de un bebé en el Hospital de Basurto





Y luego, algo que hemos conocido esta noche y que es particularmente inquietante. Esta noche, una mujer se ha llevado un bebé recién nacido en el Hospital de Basurto. Pero vamos a ver, ¿entra ahí, coge un niño y se va tan tranquila? No, bueno, iba vestida de sanitaria, se lo ha llevado. La Ertzaintza está pidiendo ahora mismo colaboración ciudadana. Entonces cuando tenga algún dato más, el único dato que tengo es este. El que me manda Eloísa de informativos del País Vasco, en cuanto tengamos más yo evidentemente se lo cuento.