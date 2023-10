Herrera, sobre la guerra en Israel: "No hay razón que justifique el horror de las imágenes que hemos visto"

Audio

Decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en Barcelona a protestar contra la amnistía que prepara Pedro Sánchez con el huido Puigdemont. Es un contubernio para que el primero siga en Moncloa y el segundo consiga la impunidad a sus delitos. La consigna en los medios que bailan el agua al PSOE es que la derecha y la ultraderecha se manifestaron.

La manifestación de ayer en Barcelona fue espectacular. Claro que hubo menos gente que hace seis años, entonces el PSC estuvo en esa manifestación, el PSOE lo estaba, pero ayer el PSC dijo de esta gente que lo que hacían era sembrar el miedo y la crispación. En esa línea, Bolaños les llamó nostálgicos del enfrentamiento, el presidente de la Generalitat dijo que era un plan de venganza hacia Cataluña.

Esto es lo que ha pasado en seis años, el PSC, que se opuso al golpe del independentismo, hoy va de la mano con los golpistas de entonces e insulta a quienes defienden lo que el PSOE defendía entonces. Y todo por seis puñeteros escaños para conseguir permanecer en la presidencia del Gobierno. Junts ha dejado de ser la extrema derecha xenófoba y la amnistía que era impensable porque era inconstitucional, hoy es un instrumento de generosidad.

No es una ley de amnistía, es una ley de impunidad. La izquierda juega muy bien con el lenguaje, pero no caigamos en eufemismo. Es una operación para socavar los cimientos del estado de derecho. En Navarra, el mismo PSOE, del nunca pactaré con Bildu, le ha entregado la presidencia de municipios navarros para que no lo consiga UPN.

Hoy Sánchez vuelve a los contactos, hoy se reúne con Feijóo. Mañana conoceremos en integridad la propuesta de amnistía que ha elaborado Sumar. Hace dos años el PSOE votó en contra de la tramitación, pero entonces Sánchez no necesitaba los diputados de Puigdemont.

Estalla la guerra entre Israel y Hamás

Nos podemos encontrar con una escalada bélica en oriente próximo, sin precedentes. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamás en territorio israelí ha sido el detonante de una guerra que dice Netanyahu que va a ser larga y difícil. Los terroristas de Hamás, ante el despiste, hicieron posible que saltaran la valla y las fronteras de la franja de Gaza. Se está intentando saber cuántos entraron en territorio israelí. Masacrando pueblos y ciudades y llevándose rehenes.

Fue una cacería despiadada de civiles indefensos. Se calcula que 260 personas son jóvenes que iban a un festival de música. No hay razón alguna que justifique el horror de las imágenes que hemos visto.

Ya sabemos que la izquierda española es ferozmente antisemita y anti israelí. Esto ha sido un acto de terrorismo despiadado, brutal, cobarde. No son héroes, son asesinos. Es una barbarie. Es muy difícil vivir en la franja de Gaza, entre otras cosas por la propia Yihad.

Ni una palabra de solidaridad de nuestra izquierda, ninguna para las víctimas de este ataque inhumano, y sí para los palestinos de la franja de Gaza. Lo ocurrido este fin de semana no es una escaramuza más, para Israel esto es su Pearl Harbor. Irán quiere desestabilizar las relaciones de países árabes que recientemente han normalizado con Israel.