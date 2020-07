Herrera, sobre Calviño: "Sánchez vendió la piel del oso antes de cazarlo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 10 de julio, es un día en el que como todos los anteriores seguimos enfrascados, preocupados, y sobre todo, ocupados algunos en el asunto de los rebrotes, en situaciones que empiezan a parecerse a las de marzo por el número de contagios. Es verdad, como dice Fernando Simón, hombre, no nos pilla desorientados como en aquel momento, sobre todo a ellos. Digamos que en este momento tanto la situación hospitalaria como epidemiológica siguen estando bajo control.

Pero bueno, Lérida no deja de ser uno de los lugares problemáticos a los que si quieren luego nos referimos porque es indudable que la noticia o la protagonista ayer de la actualidad fue y es una mujer llamada Nadia Calviño, ministra de Economía del Gobierno de España, que ha fracasado en su intento de hacerse con la presidencia del Eurogrupo que va para un irlandés, Donohoe que, además, consiguió los apoyos del tercer candidato, que era un luxemburgués, en la primera ronda.

Miren, yo no sé si la negociacion que llevó a cabo el Gobierno fue la corecta porque, miren, los entresijos de la política de Bruselas son tan complicados, yo particularmente los desconozco, lo que sí parece es que Sánchez cometió al menos el error de vender la piel del oso antes de venderlo.

Hace un par de días él se mostraba particularmente optimista sobre las posibilidades de hacerse con el Eurogrupo, pero se ha demostrado que un optimista es alguien mal informado. Lo malo es que el mal informado es el presidente del Gobierno, que así nos va.

La victoria de Calviño no era fácil, era difícil, no porque ella no sea una estupenda candidata, que lo es, es candidata buena para ese puesto y para cualquier otro, pero su elección rompía muchos equilibrios en Europa, por ejemplo, entre el Norte y el Sur. Con un comisario europeo italiano, un presidente del Eurogrupo español, es que era una afrenta para los países del Norte. Y más en el debate en el que nos encontramos inmersos sobre el fondo de recuperación al que habrá que dedicarse ya a partir de mañana.

Su cumple una máxima de hierro en Europa. Es mejor a veces ser el candidato de un país pequeño, no solo en Europa sino en organismos internacionales, porque de un país pequeño no molestas a nadie. Pero, oiga, ¿dónde está el secreto mejor guardado de la diplomacia portuguesa? Pues en que nadie ve nunca a un candidato portugués como un riesgo de nada.

Hoy se dice en muchos medios que esto es la rebelión de los pequeños conta el bloque de los grandes: Alemania, Francia e Italia que habían comprometido su apoyo a España. Miren, el principal error de Sánchez es vender como seguro un nombramiento que objetivamente tenía muchas dificultades para salir adelante.

Fue impropio el que lanzó la idea, el que la vendió como algo hecho y ahora tiene que explicar su fracaso antes de echarle la culpa al PP, para lo que faltan horas. Como siempre en política, miren, los éxitos y los fracasos no son absolutos, son relativos, se perciben en relación de las expectativas que se han creado previamente. El Gobierno hizo una buena labor con los grandes países de Europa. El apoyo de Alemania, Francia e Italia no es cualquier cosa, pero lo que no consiguió fue que esos países volcaran su influencia sobre otros para ganar la votación. Y esos nos permite establecer alguna reflexión política, primero sobre el peso de España en organismos internacionales.

Ojo que en ese aspecto es casi más preocupante que la votación de ayer el hecho de que España vaya a a perder algunos altos funcionarios entre el staff medio medio de Bruselas por jubilaciones. Conviene recordar que la brillante trayectoria de Calviño en los organismos internacionales fue consecuencia de la presión del Gobierno de Rajoy para reforzar la presencia de España en los puestos claves. En aquella votación Nadia Calviño logró convertirse en la responsable de los presupuestos de la Unión, entre otros, gracias a la gestión de Méndez de Vigo. Y casi más importante que los puestos de relumbrón son los cargos intermedios de influencia. Ahora excepto Borrell no hay ni en los primeros ni en los segundos.

LAS DECLARACIONES DE SÁNCHEZ AL CORRIERE

Y luego la bisoñez de este Gobienro a la hora de moverse por Bruselas que debe ser un sitio muy parecido a aquella academia que inspiró a Romanones, aquel "joder qué tropa", ¿no? Sánchez fue el negociador del bloque socialista en las instituciones europeas. ¿Y qué puestos tienen los socialistas en las instituciones? La Presidencia del Parlamento Europeo y Borrell. Los conservadores y liberales tienen la Presidencia de la Comisión y del Consejo, la presidencia del BCE y, además ahora, la Presidencia del Eurogrupo.

Y luego, otra cosa, una repercusión de este no nombramiento es la estabilidad política. Oiga, este irlandés forma parte de un Gobierno de gran coalición, por lo tanto, muy estable. Nuestra candidata se ha tenido que enfrentar en más de una ocasión a la parte podemita de su propio Gobierno. Un Gobierno que preside un tipo que presume públicamente de no querer pactar con el adversario ni en momentos de emergenia como el Covid, declaraciones de Sánchez al Corriere dell Sera, eso lo dice todo.

Y luego, también, si quieren más reflexiones sobre lo de ayer, la falta de fiabilidad. Probablemente parte de las opciones de Calviño naufragaron el día que la Unión Europea tuvo que recriminar a España por haberle dado una cifra de déficit un punto por debajo. Miren, un Gobierno que se comporta así, tampoco mucha lealtad puede esperar de sus socios comunitarios. Y luego, lo más importante, es saber si lo que pasó ayer es el reflejo de la auténtica relación de poder entre el bloque del Norte y el bloque del Sur.

La votación de ayer es un preocupante antecedente de cara a la negociación que empieza ahora del fondo de reconstrucción tras el Covid porque el nuevo presidente del Eurogrupo, el irlandés Donohoe, sabe a quién le debe el cargo. Y no es a los países del sur de Europa. Y a nivel interno también veremos en el futuro si ese fracado le pasa fractura o no a nivel interno a Calviño porque el nombramiento la hubiera reforzado de manera extraordinario. Ahora habrá que ver su capacidad de maniobra frete a un Pablo Iglesias que el fin de semana seguramente en Galicia y en el País Vasco, Calviño podrá decirle "a mí no me votaron un grupo de ministros, pero a ti te han dejado de votar millones de españoles".

HERRERA, SOBRE "SÁNCHEZ EL PERTURBADOR"

Y luego, volviendo a Sánchez, si alguien le quedaba alguna duda de las intenciones no santas de Pedro Sánchez al definir el tema de don Juan Carlos como algo "perturbador e inquietante", perturbador eres tú. Ayer quedaron despejadas las dudas. Sánchez volvió a la carga en lo que constituye, al menos, una estrategia deliberada. Sánchez dijo que su propuesta es limitar la inviolabilidad del Rey como si eso fuera lago tan fácil de hacer, no se puede hacer, y menos sin contar con la otra mitad del arco político. Necesitas dos tercios del Parlamento, un referéndum, nuevas elecciones, disolver las Cortes... Pero Sánchez agita ese señuelo con un objetivo partidista.

Sánchez, ustedes lo saben como yo, miente siempre. Es un embustero patológico, pero especialmente en campaña electoral. Mintió cuando dijo que jamás pactaría con Podemos, que no podría dormir, y vuelve a mentir ahora porque la reforma de la Constitución que plantea no es posible en este escenario. No lo va a hacer porque no puede, pero él lo dice porque cree que así le puede robar unos cuantos votos más a Podemos. Esto es algo más que una promesa electoral. Que el presidente del Gobierno sugiera que es bueno cambiar el estatus del jefe del Estado no es algo baladí. Tiene importancia institucional y estratégica. Lanza un debate público sobre la institución. Y lo hace deliberadamente porque este debate genera incertidumbre sin ofrecer soluciones y, por lo tanto, menoscaba la imagen de la institución. Ya les vengo diciendo hace mucho tiempo que las palabras de este sujeto contra el Rey Juan Carlos en realidad no van contra el rey Juan Carlos, van contra la monarquía y, en consecuencia, contra el Rey actual, que es Felipe VI.