Herrera: "Sánchez se viste de feminista en la Unión Europea, pero no le han hecho caso"

Señoras, señores, buenos días, ¡me alegro!

Es miércoles y es 3 de julio y pasan bastantes cosas y, sobre todo, pasan cosas que anuncian otras que van a pasar. Algunas de forma incierta o indeterminada, otras con clara intención y otras están asentadas ya definitivamente.

¿Qué cosas? Vamos a empezar por lo ha asentado, por lo que damos por hecho. Damos por hecho que el 22 hay sesión de investidura en España. Ahora ahí se abre esa puerta y luego se abren tres puertas más. ¿Sesion de investidura para que salga o para que no salga? ¿Para convocar nuevas elecciones después, en el mes de noviembre, día 10? ¿Para trabajar durante estos días e intentar por una vez ya, Sánchez que, en fin, se ponga a ello y algún partido le apoye, forme con él una coalición a cambio de un programa conjunto, de un acuerdo, de algún articulado, de algo parecido? Sí, en teoría sí.

Pero es que, saben ustedes, Sánchez quiere ser investido por guapura divina. Yo soy yo y mi circunstancia y vosotros me apoyáis y luego yo ya gobernaré como yo vea. Pero eso no hay nadie que se lo haga. Nadie. Entonces tiene 20 días para ponerse a trabajar de verdad. En vez de decir: “Oye, votadme a mí que soy estupendo y no... Mira, os ofrezco esto o lo otro lo de más allá para que me votéis y bueno, en fin, y veamos si el 22 sale o no sale".

Mientras tanto él está utilizando esta cosa de las elecciones como una suerte de chantaje. “Si no me votáis, y como yo quiero que me votéis, convoco elecciones. Es que no lo intento ni una segunda vez". Con lo cual, el país paralizado hasta el mes de enero del 2020 porque él confía que esas nuevas elecciones, pues le den a él más... En fin, protagonismo, escaños, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya usted a saber. Veremos hoy el CIS a ver qué es lo que nos dice Tezanos. Bueno, en eso estamos.

Acaba de llegar de Europa de no conseguir que el candidato socialista Timmermans sea el presidente de la Comisión, que él era una especie de líder socialdemócrata europeo, etcétera, etcétera. No lo ha conseguido porque la fuerza de Francia y Alemania es la que es y son los que... Bueno, en fin, como casi siempre, ¿verdad?, se reparten el poder de tal manera que una conservadora de Merkel va presidir la Comisión – fíjese, de Merkel, que todos la daban ya por gastada, por pasada, por acabada- y una francesa, Christine Lagarde, una vieja conocida de la ficción va a presidir el Banco Central Europeo donde está de vicepresidente Luis de Guindos.

Sí que es verdad que Josep Borrell va a ser el Alto Representante de la Unión Europea. Eso que llamábamos Mr. Pesc cuando estaba Javier Solana. Javier Solana sufrió lo suyo para que los ministros de Exteriores de todos los países de la Unión le dieran competencias porque se resisten a confiar la política exterior de toda la Unión en una persona. Así que es un cargo, y continúa así, es un cargo que tiene visibilidad, está en todas partes todos los días, pero tiene menos poder real del que parece. Eso sí, es importante para los intereses de España que uno de los personajes más visibles de la Unión Europea sea claramente quien más castiga a los independentistas catalanes. Un catalán, además.

Tiene su importancia porque ya saben ustedes, el independentismo catalán no pierde una sola oportunidad de hacer el ridículo, como ayer hizo Puigdemont, que es un adolescente mal crecido, eh. Es un adolescente mal desarrollado que ayer estaba con unos cuantos independentistas que fueron allí a Estrasburgo a manifestarse. No en Estrasburgo, él estaba en una ciudad alemana, la frontera, cerca de la frontera, y entonces, bueno, fue allí un autobús de Lérida, se hicieron la foto, qué importantes somos y me se fue a Waterloo otra vez. Vamos, que voy, que voy, pero al final no fue como era evidente.

Y ahora en España, no crean ustedes, todavía quedan cosas o piezas que influyen y de qué manera en esa investidura del 22 de julio. Todavía está por decidir qué pasa en Navarra. El PNV ha vuelto a advertir a Pedro Sánchez: “Oye, como Navarra se la dejes a los de Navarra Suma, a ver si no cuentas con mis votos para la investidura del día 22”, con lo cual, ahí ya se están repartiendo las carteras entre María Chivite y la gente del PNV, el submarino del PNV, que son los de Geroa Bai. Todos estos de los que había dicho María Chivite tantas cosas a lo largo de la legislatura, los que quieren "euskaldunizar" Navarra, bueno, pues van a gobernar con María Chivite.

Y esto, bueno, fíjense que tendrían más fácil, a lo mejor, Sánchez llegar a un acuerdo, obtener los votos de Navarra Suma, incluso intentar un acercamiento a Albert Rivera, pero con una oferta en serio, no con posturero nada más. De hecho, le ha llamado para unas consultas y ha dicho Albert Rivera que no va a ir, cosa que yo creo que es un error de Albert Rivera. Tiene que ir. Tiene que ir y decirle: “A ver, te escucho”. Y si vuelve otra vez a decirle lo mismo que le ha dicho en las dos anteriores ocasiones, vótame por mi cara bonita, lo mandas a paseo y te has cargado de razón en esa investidura. O a lo mejor, mira, te hace una oferta de coalición o de gobierno importante, de verdad. De verdad: programática. Cuesta creer.

Yo creo que, en fin, Pedro Sánchez no le importa repetir elecciones y luego, por otra parte, le pide el cuerpo gobernar con la gente de Podemos y el programa de Podemos. Claro, si hubiera colocado ahí a Timmermans, Timmermans es más flexible que Juncker. Y Timmermans hubiera flexibilizado algo, seguramente, la postura con los equilibrios presupuestarios de los países del sur de Europa. Eso le habría permitido a Sánchez gobernar con Podemos y gastar más dinero y, en fin, ya saben que la política de estos consiste en gastar el dinero de los demás, normalmente mal, pero bueno, gastar el dinero de los otros. No ha salido Timmermans, con lo cual, en fin, las cosas eran otras.

Desde luego, a Sánchez no le han hecho caso en Europa. Él se pone estupendo diciendo qué bien que dos mujeres van a ser presidentas, se viste de la causa feminista, pero bueno, olvídense de lo demás.

Bueno, y aquí en España el otro punto, además de Navarra, está en Murcia ahora mismo. Por sorprendente que les parezca, Vox ha votado con PSOE y Podemos para que, ya veremos, pueda ser presidente de Murcia un miembro del Partido Socialista. Hay mayoría de votantes de centro derecha en Murcia, pero eso no le importa a Vox porque quiere que Ciudadanos se siente con ellos y escenifique un acuerdo con “x” puntos. Y Ciudadanos ha dicho que eso no lo va a hacer, entre otras cosas, porque Ciudadanos mañana llega a un acuerdo con el PSOE, enviste e inviste, enviste al del PP e inviste al del PSOE y se queda tan pancho y tan feliz.

Eso es... Vamos, yo creo que, además, el cuerpo se lo pide. Y Vox va a cargar o va a acarrear con la responsabilidad de que en la Región de Murcia gobierne el Partido Socialista. Pero cuidado porque también va a cargar con esa responsabilidad si sigue con eso en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid puede hacer presidente a Ángel Gabilondo y lo que es peor, a Errejón de mano derecha. Pocas bromas con eso, eh, con los Errejones estos que decían que en Venezuela se come tres veces al día y que qué buena la política bolivariana etcétera, etcétera. Y eso lo va a hacer Vox. Aquí hemos perdido todos la cabeza. Pero literalmente todos.