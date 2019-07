Herrera a las 8, miércoles 3 de julio del 2019

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, buenos días, ¡me alegro!

Es miércoles y es 3 de julio y pasan bastantes cosas y, sobre todo, pasan cosas que anuncian otras que van a pasar. Algunas de forma incierta o indeterminada, otras con clara intención y otras están asentadas ya definitivamente.

¿Qué cosas? Vamos a empezar por lo ha asentado, por lo que damos por hecho. Damos por hecho que el 22 hay sesión de investidura en España. Ahora ahí se abre esa puerta y luego se abren tres puertas más. ¿Sesion de investidura para que salga o para que no salga? ¿Para convocar nuevas elecciones después, en el mes de noviembre, día 10? ¿Para trabajar durante estos días e intentar por una vez ya, Sánchez que, en fin, se ponga a ello y algún partido le apoye, forme con él una coalición a cambio de un programa conjunto, de un acuerdo, de algún articulado, de algo parecido? Sí, en teoría sí.

Pero es que, saben ustedes, Sánchez quiere ser investido por guapura divina. Yo soy yo y mi circunstancia y vosotros me apoyáis y luego yo ya gobernaré como yo vea. Pero eso no hay nadie que se lo haga. Nadie. Entonces tiene 20 días para ponerse a trabajar de verdad. En vez de decir: “Oye, votadme a mí que soy estupendo y no... Mira, os ofrezco esto o lo otro lo de más allá para que me votéis y bueno, en fin, y veamos si el 22 sale o no sale".

Mientras tanto él está utilizando esta cosa de las elecciones como una suerte de chantaje. “Si no me votáis, y como yo quiero que me votéis, convoco elecciones. Es que no lo intento ni una segunda vez". Con lo cual, el país paralizado hasta el mes de enero del 2020 porque él confía que esas nuevas elecciones, pues le den a él más... En fin, protagonismo, escaños, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya usted a saber. Veremos hoy el CIS a ver qué es lo que nos dice Tezanos. Bueno, en eso estamos.