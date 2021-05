Herrera: "Sánchez ha utilizado el drama de la pandemia para colonizar institucionalmente el país"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hemos llegado casi a la mitad del mes de mayo. Hoy es 14, es viernes, es el primer viernes sin estado de alarma que el Gobierno se ha negado en redondo a prorrogar. Y hoy informa 'El Independiente', Cristina de la Hoz, que no lo ha hecho porque no quería mendigar el voto y porque en la anterior ocasión le costó muy caro, tuvieron que pagar mucho dinero. El Ministerio de Hacienda tuvo que soltar mucho porque los amigos que llevan viviendo de esto, a cambio de ese voto, normalmente nacionalistas o independentistas, la verdad es que se hincharon en esa ocasión.

Ahora no tenemos el estado de alarma y cada uno hace la guerra como puede, en Baleares y Comunidad Valenciana se mantiene el toque de queda, pero en el resto de España o cierre de hostelería, limitaciones de aforo, etc.

Hoy lo que se temen las autoridades es que, efectivamente, el fin de semana, esta noche o mañana sea en algo parecido a la anterior. Esperemos que no porque la tasa de incidencia está en 166 casos por 100 mil habitantes. Tres, cuatro, cinco, seis días como el fin de semana anterior, esto empieza a subir.

Y tenemos a "vacunator" como loco. Yo creo que tiene una excitación... Solo está ahora mismo para el mundo de las vacunas. Él va con su capa y con dos cartucheras llenas de agujas, de inyecciones, a todo el que pilla porque sigue insistiendo en que, efectivamente, dentro de 17, 16, 15 días estaremos todos, los suficientes, inmunizados.

"Ajolá". Va levitando. A él le han dicho tú habla solo de vacunas, de lo demás olvídate. "Vacunator", para lograr eso habría que lograr dos cosas: que las remesas crecieran, ahora Pfizer nos va a enviar 13 millones de dosis en junio. Pfizer es el más serio de todos los suministradores. Bueno, pero las remesas tienen que crecer. Y que, además, se administren cerca de 500 mil vacunas diarias, de lunes a domingo sin fallar. Incluso habría que sobrepasarlo. La capacidad del sistema fijada por Sanidad es un máximo de tres millones, con lo cual, habría que incluir a las mutuas, etcétera. "Ajolá" y salvemos el verano, para lo cual tenemos que colaborar nosotros también. No basta con dejarle las cosas a "vacunator" y a los suyos.

LOS INTERESES TORTICEROS DE SÁNCHEZ

Pero en lo que Sánchez va a ver los laboratorios, se hace un amado líder con la bata blanca, la justicia, el mundo real, le sigue sacando los colores. No es que tengamos un tipo que ha huído, del drama de los hospitales, que se apunta a la propaganda amable, es que tenemos a un presidente que ha usado el drama de la pandemia para hacer su política y poner sus intereses torticeros por la puera de atrás, para colonizar institucionalmente el país, para llevar de la mano a un atajo de parásitos y colocarlos en puestos claves del Estado, al servicio de la causa. Y esto lo dice el Tribunal Constitucional. Ha venido a dar la razón a Vox cuando presentó la denuncia. Ha anulado la inclusión de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en la Comisión que controla el CNI.

Pedro Sánchez se sirvió de la pandemia para poner en el enésimo decreto ley, archienésimo decreo ley abusivo, que es "decretator", cumplir una de las exigencias más polémicas de Podemos, que era meter al vicepresidente segundo en una parte del control de la inteligencia española. Claro, metió a Iván Redondo de rondón. Y el Constitucional ha subsanado una decisión incaceptable que confirma la tendencia de este presidente de saltarse los límites legales para adaptar las instituciones a sus intereses.

Vamos a ver, si es que yo les cuento, ha tenido tensiones con la Corona, el Poder Judicial, el Congreso, RTVE, la Guardia Civil, la Fiscalía General. Y la mayor prueba de ese asalto es que las principales instituciones encargadas de controlar al Gobierno han tenido que enmendar la acción de este hombre. El Consejo de Estado ha arremetido contra la privatización de los fondos europeos. La Comisión Europea ha intervenido en la injerenia el CGPJ o la imposición de la ley Celáa, el Consejo de Transparencia ha emitido decenas de resoluciones contra la opacidad del Gobierno, la Audiencia Nacional ha llegado a condenar al Ministerio del Interior por la represión de Pérez de los Cobos, el Banco de España, la Airef acaban de decir que el Plan de Recuperación que se ha presentado a Bruselas es literatira barata y farfolla para rellenar papeles. Y ahora el Tribunal Constitucional enmiena una triquiñuela para convertir la inteligencia española en una herramienta de partido.

Realmente qué es esa comisión de inteligencia en la que se habría sentado Iglesias, que no se ha sentado porque el Ministerio de Defensa, entre lo que es pandemia y lo que no es pandemia, han ido posponiendo este tipo de reuniones. Pero esa comisión no es una comisión en la que llega un tío del CNI y reparte un dossier a cada uno de los que está ahí y le dice esto es lo que estamos investigando. Eso no lo hace el CNI, no lo hace ningún servicio secreto. El CNI en esa comisión lo que hace es escuchar cómo el Gobierno define lo que espera del CNI ese año. Me interesa mucho que investigue quién está detrás de las mafias de inmigración que mandan pateras, que me diga los elementos de la yihad, Lo que puede hacer un Gobierno es decirle mira a ver qué está haciendo el partido de la oposición y ponle micrófonos. Eso no lo hace ningún Gobierno. Los que suelen tener conexión con el CNI son los Ministerios de Defensa, Interior, la Vicepresidencia del Gobierno, Carmen Calvo, a veces al jefe del Estado. ¿Eso es acceder a información reservada? A grandes rasgos sí porque tú decides lo que va a estudiar el CNI, pero no estás en las misiones que están realizando.

EL FEMINISMO DE YOLANDA DÍAZ

Pero, además de todo ello, más allá de la política, lo bonito es ese lenguaje tan adorable que utilizan estos individuos. Ayer la vicepresidenta y ministra de Trabajo ejerció de jefa de filas en el Grupo Parlamentario de Podemos ahora que ya no está el excoleta morada. Escuchen la charla de autoayuda, el discurso de coaching feminista al que asistieron los diputados podemitas.

"Twitter es muy masculino", no había caído en eso. Los dirigentes y las dirigentes, los ombligos y las ombligas. Ocuparse de la gente es muy feminista. Claro, pues Ayuso que se ha ocupado de las cosas de la gente no la consideráis feminista. Y a Colau, que le gustaba más el Twitter que a un tonto un lápiz, no la consideráis masculina. A Colau menudo palo le ha dado el TSJ de Cataluña, que ha tumbado su plan de prohibir nuevos hoteles en el centro de Barcelona, cosa que es de cajón, pero que esta señora trató de prohibir la iniciativa privada de una manera paranoica. Y así le va. A cada uno con sus cosas y a Barcelona particularmente.