Herrera: "Sánchez no reconoce a Guaidó por no molestar a los 'giliprogres' de sus socios de Gobierno"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues, ea. Ya nos hemos metido en el viernes. Es un 25 de enero. A este primer mes del año le queda nada. Un “suspirico“ y en un “suspirico” nos hemos plantado ya en febrero. Fíjense ustedes, uno de doce. Vamos a concluir enseguida. Hoy va a seguir lloviendo en el norte, aunque las lluvias van a ser menos intensas y sigue soplando viento fuerte en el noreste y Baleares.

No tengo noticias de cómo está funcionando... No tengo noticias porque no las dan. ¿Cómo está funcionando ese horadar el túnel que ha de llevar de pozo a pozo a los mineros de Asturias para dar con el niño Julen? Sabemos que esos 4 metros se tarda en hacer, aproximadamente, cuatro o cinco horas cada metro. Pueden estar ya en el metro y medio. Quizá andando hacia los 2 metros porque hay que poner voladuras controladas, pequeñas microvoladuras, para romper rocas, para romper el terreno que está dificilísimo. Picando ahí con martillos neumáticos no se puede hacer. Hay que debilitar esa roca. Y eso es muy lento. Los tíos de rodillas en turnos de 45 minutos ganándole terreno y sacando tierra de ahí. Y luego metiéndose en la jaula, subiendo, bajan otros dos y vuelven a hacer lo mismo. Es un complicadísimo rescate. Tienen que trabajar con respiración artificial y... Bueno, ya les digo, sin descanso.

Sin descanso hasta que se localiza el niño porque lo que se piensa es que el niño está ahí, detrás de ese túnel de 4 metros que van a escalar. O no. O está más arriba o más abajo o vaya usted a saber, pero bueno... El caso es que a lo largo del día previsiblemente sabremos algo. Completaremos esta historia trágica. Absolutamente trágica. Desesperante, que solo ha dejado la lección de inmensa solidaridad, de inmensa colaboración, de esfuerzo de todos para ayudar a esta familia.

La otra vista está puesta, además del conflicto del taxi de Madrid, que ya saben ustedes, esto... Pues ahora se acabará Fitur y los más cafeteros van a querer llevar eso... Pues yo no sé. A la Puerta del Sol, a cortar el centro de Madrid, no lo sé. Llevan estos hombres... Pronto llevarán una semana sín llevar dinero a casa. Quiero decir que ellas también lo pagan. También lo sufren. Pero, hombre, el sufrimiento de la población que quiere llegar a coger un avión o quiere entrar en Ifema o quiere circular con tranquilidad por una autopista, luego seguramente... Luego se paga. Es decir, hay que controlar muy bien hasta dónde llegan las tensiones y las provocaciones porque esa... La desafección es una realidad.

Y el otro asunto es Venezuela, como saben ustedes, porque Nicolás Maduro ha recibido el apoyo de la cúpula militar y del Supremo, que son dos cosas que ha nombrado él. Bueno, mientras el recién proclamado presidente Juan Guaidó dice que está sobre la mesa una amnistía para Maduro.

Hay varias preguntas, efectivamente, que nos tenemos que hacer. Cuando hablamos del ejército, ¿de qué hablamos? ¿De la cúpula militar o de las tropas? Porque a veces no es lo mismo. La imagen de la cúpula militar que hemos visto, vestidos ahí todos de opereta, del siglo XIX, dando voces, como para echar a correr indudablemente. Pero como decía Diego Arria, los militares están contigo hasta que dejan de estar.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado esta noche la evacuación de todo el personal no esencial en Venezuela y Juan Guaidó en una entrevista con Univision ha dicho que eso no es un golpe de Estado, que abraza a todos los sectores incluidos los militares. Efectivamente, no es un golpe de Estado, ni siquiera es una autoproclamación, como algunas veces de forma confusa se dice en los medios.

En Venezuela hubo unas elecciones y salió elegida una Asamblea o Parlamento. Ese Parlamento era de mayoría contraria a Maduro y al chavismo. Y entonces maduro y el chavismo lo que hizo fue apartar esa asamblea. No he salido yo, no me gusta, y monto otra. Y montó otra que organizó unas elecciones fraudulentas donde salió elegido presidente Maduro. Y entonces la Asamblea legítima lo que hizo fue a pelar a unos artículos de la Constitución, donde lo que se dice es que en casos como ese se nombrará presidente por parte de la Asamblea. Y ha nombrado a este hombre, que ha tenido una virtud que ha sido unificar la oposición venezolana, que era un desastre. Un desastre. Cada uno tirando por un lado y así les ha ido.

Bueno, ¿al final qué es lo que va a ocurrir aquí? Miren ustedes, hay que elegir. En la vida hay que elegir. Hay en un lado un gobierno dictatorial y corrupto, y en el otro hay un presidente nacido de una asamblea legal y democrática. Yo lo siento mucho pero no se puede ser equidistante.

¿Hay que comprender a estos mercenarios que tiene el chavismo en España, que son Pablo Iglesias y Alberto Garzón? Claro, hay que comprender que estén con el dictador porque ellos también serían dictadores si pudieran. Es comprensible. Lo que es incomprensible es que no esté con Guaidó Pedro Sánchez. Que España no lidere el reconocimiento de Venezuela en la Unión Europea sabiendo, además, que al final va a tener que hacerlo. Es una muestra de cobardía tan grande esa necesidad de irse a Davos a pasear bajo la nieve... Hombre, para quitarse de la comparecencia en el Senado, claro. Y levantarse todos los senadores del PSOE y marcharse del Senado. Ya... Es que ya el Senado para el PSOE se ha acabado. Vamos a ver, no hará falta ni reforma constitucional. Todas las veces que se decía para qué queremos el Senado. El PSOE, este gobierno se lo va a laminar.

Y ese llamar con la puntita nada más a Guaidó: ¡Oh, cómo te admiro! ¡Qué valiente! Pues a ver si organizáis elecciones. ¿Cómo que a ver si organizáis elecciones? Consejos vendo que para mí no tengo.

Bueno, pues todo pasa por hacer... Es decir, ¿el problema dónde está? Que Trump fue el primero en reconocer ese Gobierno de Guaidó. Esa elección de Guaidó. Entonces para qué queremos más. Y entre eso y no molestar a los giliprogres de los amigos y socios que tiene este gobierno de Sánchez, pues así está la Unión Europea, esperando que alguien diga algo.

¿Cuánto tiempo van a tardar los generales los de la foto en convencerse de que no pueden mantener a Nicolás Maduro en el poder? Porque, oiga, si los militares, si las tropas deciden no reprimir y la gente se subleva, la gente sigue saliendo a la calle, Nicolás Maduro sabe que será su final porque hasta los generales le dirán: “Mire, coja un avión y váyase a Cuba”. Es verdad que nadie sabe lo que puede pasar en Venezuela, pero sí saben todos que es ahora o nunca. Que este es el momento para desalojar a un tipo, a un sistema realmente, a una ideología, a un comunismo, lo que ustedes quieran, que ha devastado literalmente a un país. Donde hay algún idiota que se cree que comen tres veces al día. Ahí está Errejón limpiando todos los tweets. Haciéndose ahora el blanqueamiento socialdemócrata.

Qué felices cuando el barril estaba a más de 150 euros. Todos los gobiernos del entorno estaban en manos de colegas. Buah, ¡qué progres somos! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿pues qué pasa? Que el petróleo cae también. Cuando no tienes otra cosa y solamente tienes el petróleo porque no has desarrollado músculo industrial, el país se te viene abajo. Y dependes de créditos. Y dependes de que te dejen dinero. Y como no generas dinero, no lo devuelves. Y caen los presidentes amigos. Y encima gana Trump las elecciones en Estados Unidos. Y tú sigues cometiendo grandes errores económicos diariamente no realizando ningún tipo de austeridad. Absolutamente nada. Vámonos. Y te quedas aislado del mundo. Si el problema no es quedarte aislado del mundo . Es quedarte aislado de la realidad. Y que al fin y al cabo, a ti solamente las cosas de lo que dicen imbéciles como Willy Toledo y todos estos.

La única industria que queda en Venezuela de verdad es la “narcocorrupción”. Y si ahora no se aprovecha, sí ahora no ocurre nada, sí ahora la presión internacional -a este le quedan Rusia y China pero Rusia y China está muy lejos-, si no ocurre nada el pueblo venezolano se enfrenta a un éxodo, a una guerra, a una catástrofe humanitaria a un mayor de la que está viviendo. Y eso, querido Sánchez, es lo que hay que tratar de evitar o, al menos, que no te puedan poner la cara colorada diciendo que tú no hiciste nada.