Herrera a las 8, viernes 25 de enero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues, ea. Ya nos hemos metido en el viernes. Es un 25 de enero. A este primer mes del año le queda nada. Un “suspirico“ y en un “suspirico” nos hemos plantado ya en febrero. Fíjense ustedes, uno de doce. Vamos a concluir enseguida. Hoy va a seguir lloviendo en el norte, aunque las lluvias van a ser menos intensas y sigue soplando viento fuerte en el noreste y Baleares.

No tengo noticias de cómo está funcionando... No tengo noticias porque no las dan. ¿Cómo está funcionando ese horadar el túnel que ha de llevar de pozo a pozo a los mineros de Asturias para dar con el niño Julen? Sabemos que esos 4 metros se tarda en hacer, aproximadamente, cuatro o cinco horas cada metro. Pueden estar ya en el metro y medio. Quizá andando hacia los 2 metros porque hay que poner voladuras controladas, pequeñas microvoladuras, para romper rocas, para romper el terreno que está dificilísimo. Picando ahí con martillos neumáticos no se puede hacer. Hay que debilitar esa roca. Y eso es muy lento. Los tíos de rodillas en turnos de 45 minutos ganándole terreno y sacando tierra de ahí. Y luego metiéndose en la jaula, subiendo, bajan otros dos y vuelven a hacer lo mismo. Es un complicadísimo rescate. Tienen que trabajar con respiración artificial y... Bueno, ya les digo, sin descanso.