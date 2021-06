Herrera, a Sánchez: “¡Qué necesidad hay de hacer ridículos como estos!”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Buenos días a todos ustedes que nos escuchan a esta esa hora desde cualquier parte del mundo y a los que particularmente están en este lugar del mundo en el que hoy nos encontramos aquí en el Teatro Romano de Mérida, un lugar que te permite prácticamente un viaje en el tiempo y es como si efectivamente hubiéramos venido a un viaje en el tiempo. A todos los que han madrugado, los que están aquí desde las 6, a los que siguen entrando y van ocupando las localidades de este inmenso teatro, muy buenos días, gracias por estar aquí de corazón, son muy amables. Digo que es un viaje en el tiempo porque la verdad Marco Agripa se vino arriba cuando mandó construir, primero cuando llego a Mérida y a los 10 años dijo pues vamos a hacer un teatrito ya que estamos aquí para entretenernos con nuestras cosas y desde entonces este teatro dejó de funcionar claro, quedó enterrado por el tiempo pero en 1910 aquellos que veían las, se llamaban las siete sillas ¿verdad? lo que estaba por ahí arriba, empezaron a escarbar, coño, coño, un teatro y un foro y apareció lo que hoy tenemos que es una de las joyas de las joyas monumentales de España. Esta ciudad está llena de joyas, Emerita Augusta es ciertamente Patrimonio de la Humanidad nombrada así por la UNESCO. Nos enorgullece mucho estar en su casa que es la nuestra contándole lo que pasa hoy.

Buenos días Mérida. El periodista @carlosherreracr se encuentra en el Teatro Romano de la capital extremeña realizando su programa @HerreraenCOPE para toda España. pic.twitter.com/sg5vTbrCDO — Ayuntamiento de Mérida (@ayto_merida) June 15, 2021

EL RIDÍCULO DE SÁNCHEZ EN SU 'ENCUENTRO' CON BIDEN

Miren, lo que pasa hoy es una foto, lamentablemente. Porque hay cosas dentro de esa foto que son mucho más importantes, hoy la noticia debería ser que España va a organizar la cumbre de la OTAN del próximo año, pues hombre siendo España el país sino el que menos casi el que menos destina dinero a fondos y ahí venía una de las principales diferencias de criterio con la administración Trump a la OTAN, la OTAN confía a España la organización de su próxima Cumbre. Ese sería el titular de esta mañana, es una buena noticia para España, pero miren, España a la par que la OTAN le confía una organización como la de una cumbre, da signos desde hace suficiente tiempo como para preocuparse de que está desaparecida de la escena internacional, desaparecida. Lleva desde Rodríguez Zapatero perdiendo peso y llega a la cumbre con este ignorante engolado que es el presidente del Gobierno que ayer hizo un pasaje cómico que como tal debería a más de uno sonrojarle y cuál es ese pasaje cómico el del presidente de un gobierno mediante el cual no pintamos nada ni en Hispanoamérica ni en el Magreb ni en Oriente Medio y para la primera potencia del mundo somos, bueno lo mismo que la película de Berlanga aquella caravana de coches que pasaba por el pueblo de Villar del Río y llevaba teóricamente dentro a Mister Marshall y aquel niño que estaba preparado para leer el discurso y que cuando van pasando los coches va detrás corriendo leyendo un discurso, ayer era Pedro Sánchez, exactamente lo mismo. El nodo sanchista tenía todo preparado para una cumbre bueno ya le digo una de las cumbres planetarias más importantes de nuestra historia porque Biden y Sánchez iban a tener una parte etc, ect, un encuentro que luego fue breve encuentro, que luego no iba a ser encuentro, que luego a lo mejor iba a ser intercambio de opiniones... Bueno, el caso es que cuando acaba la fotografía de la OTAN, pues Sánchez le busca y el otro echa a caminar y Sánchez va contándole durante 29 segundos, durante 29 segundos, esto que ustedes van a escuchar y que el propio presidente del Gobierno ha comunicado.

Pero ¿tú a qué velocidad hablas? Tú hablas como los locutores de los anuncios de farmacia, el consulte a su farmacéutico y lea el prospecto y no se lo tome si es de noche. Pero le ha faltado decir que también le contó su tesis doctoral, o las ideas propias de su tesis doctoral. Ha tardado más en contar lo que dice que habló que el tiempo en el que estuvo con ese hombre para hablar con él. ¡Qué necesidad hay de hacer ridículos como estos! Además, con una lectura gestual muy concreta, que es la lectura gestual del que va al lado del que va andando y va otro contándole milongas sí sí sí sí sí, no te preocupes si, si… Le faltó, ya le digo, la palmadita en el hombro. Bueno, es que hasta al propio Sánchez se le escapaba la sonrisa tonta cuando eso de bueno y también le he felicitado por la agenda progresista. Es extraordinario.

Vídeo

Miren, todos pudimos ver que no hubo breve conversación, luego breve paseo ,saliste pitando para abordarlo lo que hubo fue un paseíllo. Por cierto, la Casa Blanca no ha hecho o no ha dado ningún resumen de lo que se ha hablado en esa conversación como suele hacer con todas las conversacionesque tiene el presidente de los Estados Unidos en una cumbre. La Casablanca dice pues habló con el señor letón, en lituano; con el señor turco y hablaron de esto de aquello de lo de más allá de esta conversación no hay ni rastro. Por cierto, qué lectura hará Marruecos de este pasaje, qué lectura hará el sultancito de este número.

Audio

A LA ESPERA DE LOS INDULTOS

Bueno, en lo que a otras cosas respectan, los indultos, tampoco sé si le dio tiempo a comentárselo en el paseo. Los va a conceder, no creo que esta semana, podría hacerlo, desde luego están al caer. Miquel Iceta ya lo ha anunciado, lo que no acaban de explicar es si pretenden conceder a este estatuto que llegará después que será la consecuencia de la mesa de negociación las mismas prerrogativas inconstitucionales que fueron eliminadas por el Constitucional en su día. Pero habrá nuevo estatuto y seguramente un referéndum para aprobar ese nuevo estatuto. Algunos eso lo querrán más o menos engañar o querrán disfrazarlo de una suerte de referéndum de autodeterminación, pero la clave estará en lo que diga ese estatuto si ese estatuto concede algunas prerrogativas a Cataluña que no pueden disfrutar otras comunidades autónomas y se vota exactamente, eso sí que estaríamos cerca de algo parecido a una autodeterminación y eso el Gobierno, este Gobierno, debería explicarlo como otras cosas más.