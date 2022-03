Herrera: “Sánchez preparándose una serie, ‘Yo, Georgino’; y los demás viviendo en una peli de terror diaria"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es 14 de marzo de 2022, es lunes felizmente, es lunes y felizmentellueve en buena parte de España, prácticamente en casi todo el país. Y esa lluvia va a largarse o al menos esta va a ser una semana de lluvia, quién sabe si la semana que viene también que va a paliar un poco la sequía que estamos viviendo. La lluvia, bueno, nunca llueve a gusto de todos, por ejemplo, los valencianos seguramente dirán y ¿por qué no llueve después del 19 de marzo y no nos estropean las fallas, no? Bueno, bendita agua, que es quizás la buena noticia del día y la única.













GUERRA DE UCRANIA





La única porque la guerra de Ucrania se pone complicada con Putin bombardeando algunas bases militares a 25 km de la frontera con Polonia y ha avisado Estados Unidos como se te escape un misil y caiga en territorio OTAN, la tenemos armada, la tenemos liada.

2 AÑOS DE LA PANDEMIA





Y con los problemas que ustedes seguramente están calibrando mejor que nadie, problemas económicos que han llevado a que si la botella de aceite que estaba a 3 se ha puesto en 5; o el tomate frito que estaba 1 ahora está 1,5; o la malla de naranjas que estaba 4 está 6. Y el carburante, usted sabe lo que le cuesta llenar un depósito del coche, mucho más que el año pasado a estas alturas o que hace unos cuantos meses; y la luz, y el gas y todo, los precios consecuencia indudablemente de la guerra de Ucrania pero de una deriva que ya venía arrastrando nuestro país, la inflación en nuestro país desde hacía algún tiempo. Ahora, por de pronto, comienza una huelga indefinida de transportistas, el colectivo convocante es el minoritario pero vamos a ver quién se suma y quién no se suma a estos paros. Si no hay transportistas no hay abastecimiento, que es lo que ya nos faltab





Hoy se cumplen dos años de aquel día en el que salió Pedro Sánchez a los medios, compareció con bastante mala cara, para anunciar el confinamiento. La medida excepcional y sin precedentes del confinamiento a través de un estado de alarma, encerrar a la gente en casa porque un virus desconocido campaba ya por las calles. Lo aprobó el 14 de marzo del 2020, usted se acuerda perfectamente. Bueno, eso fue declarado luego inconstitucional en su práctica totalidad porque sirvió más para borrar la huella de la negligencia previa con la kamikaze celebración del 8M, que para frenar la mortalidad, quizá la más alta del mundo en la primera ola. No hemos sabido el número de muertos, hemos conocido todo tipo de mentiras, todos estos expertos de pacotilla que decía el Gobierno que tenía por ahí, todo el camuflaje como dice hoy Ignacio Camacho en ABC, el camuflaje del sufrimiento que se puso en marcha, mucho aplausito en los balcones pero cuantas menos noticias, cuantas menos noticias de la realidad, de la verdad, mejor.

Y luego, ‘Yo, Georgino’ a todas horas en televisión, dando, despachando aquellas intervenciones absolutamente insufribles y luego, además, sacudiéndose todo tipo de responsabilidades. Desde entonces, España ha sido un país alarma alarmado, alarmado por el virus, alarmado por las muertes, por el paro, por la crisis económica, por el futuro incierto, por la guerra, por Filomena, por la inflación, por el precio de la luz, del combustible, de la cesta de la compra… Miren, ningún gobierno es culpable de todo, ni siquiera este atajo de ministros que se juntan ahí y una vez a la semana o dos, ninguno, ni este, menos de un virus o menos de una invasión en Ucrania. Pero, los gobiernos sí son culpables o responsables de algunas decisiones que mejoran o empeoran el paisaje, y es responsable de todo, no de lo que ocurre, pero sí de lo que se hace para enmendarlo; y casi todo lo que ha hecho Georgino Sánchez en este tiempo ha sido equivocado, dañino, irresponsable, con un resultado terrible para el país.

Hoy, los españoles son un 10% más pobres que hace dos años, tienen los sueldos congelados, fuera de la administración; hoy lo tienen más difícil para encontrar trabajo, hoy los españoles pagan más impuestos que nunca en una década, y pagan más por la luz, el gas el combustible y el pan que nunca, en 33 años. En realidad nunca hemos salido de la crisis de la pandemia y esta es una continuación de la anterior con el espejismo de una recuperación que fue más un efecto rebote que un crecimiento sano. Y, además, Sánchez optó por una subida histórica del gasto público, las pagas, los subsidios y por supuesto de los impuestos. Quitarle el dinero a los demás mientras presumía que íbamos a salir más fuertes y todo eso… pero, el resultado es el que vemos: incertidumbre, información, miedo al futuro, desánimo… eso sí, Sánchez preparándose una serie de autobombo, una serie de televisión, ‘Yo, Georgino’; y los demás viviendo en una película de terror diaria.













CONFERENCIA DE PRESIDENTES





Bueno, y en ese contexto Georgino se ha ido a la Palma, ha resucitado la cogobernanza, que ya sabemos lo que es, ustedes presidentes autonómicos se comen el marrón del virus y de la pandemia y yo me pongo a presumir de la vacuna. Y la cosa ahora va de eso. Primero le echo la culpa a la guerra de Ucrania del desastre económico que ya teníamos antes y del que podamos tener en el futuro y, luego además, me quito del medio, y las soluciones las ponéis los presidentes autonómicos; que esta historia ya la conocemos. Tú invitas a las rondas pero, como siempre pasa con los socialistas, otros pagan la factura. En estos tres años Sánchez, ha rechazado todas las ofertas de pactos de Estado y ha impuestos con un rodillo todas las reformas, leyes, barbaridades que ha querido. Unas, por condición; otras, por imposición de los socios y ahora quiere que nos creamos el pacto de La Palma, que va en serio.

¿Qué es lo que ha ocurrido en La Palma en esa Conferencia de Presidentes, en la que el presidente de la la Generalidad de Cataluña, por cierto, no ha querido hacerse la foto con los demás? Pero que os vais a creer, que yo soy catalán, voy a hacerme una foto con vosotros y con el Rey… ¿Qué es ceder? No ha tenido más remedio que ceder un poco Sánchez o hacer el paripé de anunciar que va acometer bajada de algunos impuestos pero, no descarten que estemos ante una maniobra para ganar tiempo, sigan pasando las semanas, aquí no bajan más impuestos de los ya bajados.

El Gobierno está haciendo un negocio con el precio de los carburantes, el precio de la energía, opíparo. No es lo mismo el 21%, o el 40%, o el 50% del litro a 1,70 que del litro a 2 euros, la caja que se hace es mucha más. Ayer Feijóo, como presidente autonómico, líder del PP in pectore, aunque tenga que confirmarse dentro de 15 días, ya le dijo aquí hay que bajar impuestos. Pero, como hay una guerra y esto le viene muy bien para pedir unidad y unidad para Sánchez, quiere decir que todos los demás se avengan, se resignen a hacer lo que a él le convenga.

Bueno, ha sido tal insistencia de todos los presidentes autonómicos que al final Sánchez ha tenido que prometer que bajará un poco más los impuestos. Problema que no ha concretado nada, tal como ha denunciado Núñez Feijóo.

Y de todo eso, en fin, ya veremos porque ustedes ya conocen perfectamente a este individuo y de lo que dice a lo que hace saben ustedes que hay unos tramos tan amplios como las avenidas solitarias de las calles de Ucrania.