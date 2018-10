Herrera: “A Sánchez le hubiera gustado fundar Podemos pero le ha tocado ser del PSOE”

“Señoras, señores, me alegro. ¡Buenos días!

Bienvenidos a este viernes, a este 12 de octubre de 2018. Bienvenidos al día de la Fiesta Nacional , el día de España, además es el Día de la Hispanidad, además es el día de la Guardia Civil, día del Pilar, día de la gente, los amigos y los oyentes de la familia de Zaragoza.

Hoy es el día de muchas personas y de muchas cosas y realmente de todas buenas. Es un día diferente a los últimos que hemos vivido. Digamos que no se esperan muchas lluvias pero quizá algo de agua en Galicia. Y las temperaturas, curiosamente, algo más altas, también la temperatura política de qué manera y la temperatura sociopolítica, la temperatura sociopatriótica del patriotismo constitucional que hoy tiene su gran día.

El día de España. Es el día en el que a pesar de que el Gobierno haya quitado el lema, pues seguramente para no molestar la sensibilidad de sus socios y la legislatura de Podemos, están los españoles que estamos orgullosos de serlo. Hoy lo celebramos, lo celebramos además en la memoria de un día esencial como es la historia de nuestro país y la historia del mundo. Se da un paso de gigante en la historia del mundo y ese paso lo dio la Corona de Castilla y Aragón, la Corona de España, a través de un marinero que no se sabe dónde nació pero que iba con unos tipos en unos barquitos, en unas cáscaras de nuez, vamos yo no cruzaba con eso ni el Guadalquivir imagínense ustedes, y se fueron a América. Bueno, y volvieron y luego volvieron a irse y volvieron a volver y así sin más. A las 11 de la mañana hay parada militar del Ejército español por las autoridades y con todos los que quieran estar en la Castellana de Madrid para celebrarlo.

Ayer, se escenificó fíjense ustedes, una de esas firmas políticas, cuidado no entre el PSOE y Podemos, entre el Gobierno de España y Podemos , porque además así lo marcan los logos que están en el documento. Una suerte de firma política en la que se institucionaliza ese modo de “frente popular light PSOE-Podemos”, Gobierno y Podemos, para sacar adelante la legislatura, lo que queda de ella para que no se mueva Pedro Sánchez de La Moncloa y para que se hagan unos Presupuestos a través de un borrador que además de inquietud lo que crea es alipori. vergüenza ajena, de que haya gente que pueda firmar eso y además no solo firmarlo sino presentarlo ante la Comisión Europea, y encima lo valide.

Si hay un documento vaporoso, voluntarioso, demagogo, y realmente intervencionista, que parece hecho por aficionados, ese es el borrador de Presupuestos que le metió ayer enrollado por donde el sol no brilla Podemos a Pedro Sánchez.

En realidad, viendo estas cosas, uno cree que a Pedro Sánchez lo que le gustaría es ser de Podemos y haber fundado Podemos, pero le ha tocado el PSOE. ¿En qué consiste ese borrador? En qué 'se ha acabado la asfixia', dice textualmente, 'se ha acabado la asfixia, ya estamos de fiesta vamos a gastar'. Usted dirá, ¿quién va a gastar? 'A lo mejor el que va a gastar soy yo, porque es a mí al que van a coger el dinero para gastar, en un tiempo de desaceleración económica'. Lo cual parece ser, o parece invitar a que llegue la recesión a la puerta con más rapidez. 'Vamos a aumentar el gasto'. El gasto populista, con populismo de izquierdas. ¿Cómo lo pagamos? ¿Porque está concretado en ese borrador en ese documento? 'No, vamos a subir los impuestos, vamos a dar un sablazo histórico los impuestos a todo el que se mueva'. No confíen ustedes en que porque ganen menos dinero, a ustedes les va a dejar sin robar el Gobierno de España más Podemos, porque le van a meter la mano en el bolsillo, por un lado o por otro, vía unas cotizaciones, vía impuestos indirectos, vía impuestos al diésel, como sea. No se preocupe que la mano en el bolsillo se la van a meter.

Que el PSOE de Pedro Sánchez y que el Gobierno de Pedro Sánchez haya comprado el programa de Podemos quiere decir que han pactado una suerte de acuerdo de legislatura, porque han pasado más cosas. Han pactado por ejemplo que los insultos a la Corona o a los sentimientos religiosos no tengan tanta trascendencia penal, que no tengan tanta categoría penal. Es decir, aquí lo que no se va a poder insultar o no se va a poder hacer, es una broma con el 'LGTBHJMD...', ahora en Dios... en los católicos... qué maravilla.. y al Rey... que la izquierda pueda insultar gratis.

Esto ahora se manda a la Comisión Europea y le dará el valor de un borrador, lo mismo ni se mete. Pero es que a este borrador le falta el baile de los vampiros, del PVNV. Y tiene que llegar Esquerra y compañía, 'a ver qué gestos haces con los presos y a ver qué haces con mi derecho a la autodeterminación si quieres que salga los presupuestos adelante'. Eso para que salgan los presupuestos.

Y usted dirá, ¿y si no salen? Les da igual, si no salen les da igual, porque van a poder gobernar por Decreto Ley porque no tienes ningún tipo de vergüenza, absolutamente ningún tipo de vergüenza.

Y mientras Sánchez coquetea con un partido en el que le gustaría a él estar, los de ese partido, los de Podemos con los Comunes, con Ada Colau y con toda la escrecencia que por ahí anda en el Parlamento catalán, ayer aprobaron lo que no pudieron aprobar el otro día por la división entre Esquerra y 'juntos por el fricandó', que es reprobar al Rey Felipe VI , por el discurso que dio el día 3 de octubre del año pasado.

En el Parlamento catalán y en el Ayuntamiento de Barcelona, hay bastantes más ejemplos de gente caduca y antidemocrática que en el Palacio de la Zarzuela. O que en toda la institución monárquica de la institución española, incluyo a Carlos IV, Fernando VII y al VI y a Carlos II y a todos los que han sido regulares. Bueno, Fernando VI fue una condena.

Que cualquiera de esa basura se atreva de hablar de caduca y antidemocrática siendo lo que son. Bueno, pues con esa chusma es con la que ha firmado el acuerdo y el borrador Pedro Sánchez. Así que cada uno como dice nuestro García el del 'Grupo Risa', 'que cada palo aguante su vela'.