Herrera: "Sánchez ha ganado las elecciones a pesar de que PP, CS y Vox suman más votos que PSOE y Podemos"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es 29 de abril del 2019 y son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias y a ustedes les supongo ya informados de que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, de que el PSOE ha tenido 123 escaños frente a los 66 del Partido Popular. Una considerable distancia. Los 57 de Ciudadanos, los 42 de Podemos, los 24 de Vox y los 15, ojo a ese resultado, de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, un Parlamento fraccionado en el que ahora son necesarios muchos movimientos para formar gobierno. De todos ellos hablaremos, si quieren ustedes, esta mañana y todas las consideraciones las haremos.

La primera es que los sondeos, y perdonen ustedes la inmodestia, aquellos que decíamos que Sánchez iba a ganar en votos y en posibilidad de gobernar, teníamos/tenían razón. Finalmente, si quieren ustedes, el sistema electoral, la Ley D'Hondt o el reparto de escaños que está previsto en nuestra legislación ha permitido que, a pesar de que PP, Ciudadanos y Vox sumen más votos, en torno a 700.000 más que la suma de PSOE y Podemos, el reparto sea muy distinto.

La fotografía que queda a simple vista es la de una España más radical, pero no hay que perder los nortes y felicitar a los ganadores. Hay que felicitar al ganador, que lo ha hecho mejor. Ha visto la oportunidad, ha visto el hueco, ha organizado bien la estrategia, los mensajes. Y luego también ha utilizado a su favor resortes del Estado: desde el Consejo de Ministros al CIS o la televisión.

Bien, pero fundamentalmente la estrategia y los mensajes y la victoria realmente no tiene discusión. Fue una decisión audaz la convocatoria de elecciones y la organización de la campaña por parte de Pedro Sánchez, supongo que bien asesorado por Iván Redondo. Vio que venía Vox con la Plaza de Colón llena, entendió que podía movilizar a la izquierda y ha hecho una campaña más moderada, seguramente falsa, pero más moderada de la que cabía esperar de él, con lo cual, bueno, aquí están los resultados que a su vez hay que conjugar con un desastre en el centro derecha.

Un desastre particularmente en el Partido Popular. Mala campaña, mala estrategia de mensajes, todos los partidos de centro derecha que, en realidad son dos, atacándose entre ellos y después la fragmentación. Posiblemente no han conseguido votantes nuevos pero, efectivamente, como les he dicho, han superado a la unión de Podemos-PSOE. Y si lo analiza usted por bloques, que ahora da mucho por eso, la izquierda tiene un poquito menos que en el 2016, del 43,8 al 43, y la derecha más o menos por ahí.

¿Qué hará el Partido Popular? Como venimos diciendo esta mañana, es de suponer que enfriar la situación y, de momento, y no tener prisa en hablar de gestores, de refundación y alguna que otra exageración. Va a haber mucha presión sobre el señor Casado, mucha, pero quedan por delante las elecciones autonómicas y locales para ver si sabe leer bien e interpretar bien el centro derecha español, esa diferencia de 700.000 votos, y sabe utilizarlo de modo estratégico para conservar o para ganar en algunas plazas importantes. Vamos a ver si el enfermo muere o se recupera.

Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay? Pues bueno, verán ustedes, miren, por una parte Vox, del que no se sabe si es flor de un día o no. Iba a arrasar. Había algunos hiperventilados que estaban, vamos, aseguraban que los de los 80 diputados no bajaban, lo cual era una exageración tan grosera que, en fin, daba hasta cierto reparo levantarles o despertarles de ese sueño.

Vox ha obtenido un gran resultado. Oiga, que meterse en el Congreso de los Diputados de primeras con 24 diputados es un resultado extraordinario, pero las expectativas eran tan grandes que qué decirles.

¿Y Podemos? Hombre, Podemos evidentemente ha caído, pero lo suficiente para mantener el tipo y para jugar a ser el que va a obligar a Pedro Sánchez a ser un progresista de verdad. De cara y ojos.

¿Y Ciudadanos? Ciudadanos, pues hombre, desde luego ha jugado bien sus cartas. Ha obtenido un resultado notable, casi ha doblado el número de escaños, y puede jugar a ser el líder del centro derecha español. A lo mejor juega a eso.

¿Por qué les digo esto? Porque evidentemente ahora queda la formación del gobierno. Y el que ha ganado Sánchez puede decir: “Yo monto un gobierno con Podemos -a pesar de que sea partidario de una política económica que nos va a arruinar el país. Desde luego, menuda opción para el Siglo XXI es esa, pero bueno, da igual. Y, además de Podemos, el PNV, que siempre está ahí, con el qué hay de lo mío. Y tengo a la gente de Esquerra”. Yo, en fin, descuenten ustedes los indultos ya. Y descuenten ustedes que el PNV tiene la competencia carcelaria, por ejemplo, para dar permiso a los etarras que se van a desplazar al norte. Eso, efectivamente, yo sé que a alguno le hace querer irse con la Pantoja a Supervivientes. Me parece muy bien, pero es una posibilidad.

¿El pacto con Ciudadanos? Hombre, Rivera dijo que no porpue Rivera quiere ser el líder del centro derecha. Está a poco del Partido Popular de Pablo Casado que ayer, cuándo salió Suárez, García-Egea y Casado vestidos de capataces de la canina a decir adiós o a decir adiós a la noche porque mejor olvidarla, tenían toda la cara de funeral del que ve venir el peligro, además, por su izquierda.

Bueno, además, para ese pacto con Ciudadanos no solo falta que quiera Rivera, falta que quiera Sánchez, y también dice que no. Y, desde luego, la gente de Sánchez, ya lo escucharon ustedes ayer, coreando a grito en la calle Ferraz “con Rivera, no. Con Rivera, no”. También puede intentar gobernar solo y buscar apoyos puntuales, que es seguramente lo que más le gustaría. Bueno, ahí están las cosas.

¿En Valencia? Incontestable. Ha triunfado el señor Puig, acertó al adelantar las elecciones. Y en el Senado sin problema para el Partido Socialista: mayoría absoluta. Y es el que tiene que aplicar el 155 alguna vez si es que alguna vez, que vayan olvidándose de eso, hay que manejar la posibilidad de aplicarlo. Pues damas y caballeros, este es el panorama de hoy.