Herrera: "Sánchez estará en un mercadillo constante para que sus socios le saquen adelante sus leyes"

Señoras, señores, mealegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Espero que bien en esta mañana del 7 de enero del 2020 en el que ya hemos despedido, cerrado, agotado prácticamente todos, y sin el prácticamente todos, los ceremoniales de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos y comenzamos el otro ceremonial que comienza siempre el día 7, que es el ceremonial de las rebajas, pero no es el único ceremonial que hoy vamos a vivir en España.

Hay uno muy importante que nos afecta directamente a todos, que es el que nos ha traído hasta aquí, hasta la puerta del Congreso de los Diputados. Al pie de uno de los leones en este momento me encuentro en este despertar del alba en la ciudad de Madrid. Cuando la claridad a las 8 se atisba si miramos hacia la izquierda en las torres de los Jerónimos empieza a lucir un día que va a ser un día estable, fresquito, tampoco hace frío, en Madrid el frío es una bendición, con echarse algo encima prácticamente lo tiene uno más que amortiguado. Y nos hemos venido porque siguiendo la legislación vigente, 48 horas después de la anterior votación, que no resolvió la investidura de Pedro Sánchez, se va a volver a repetir la misma con una diferencia, con la diferencia de que en esta ocasión simplemente una mayoría simple le otorgará el poder ser investido presidente del Gobierno, haber conseguido la confianza de la Cámara.

Hoy prácticamente en todos los medios lo que se establece es una relación numérica: 167 a 165, esa es la diferencia prevista, atada y bien atada, hasta donde todo está atado y bien atado, que hoy seguramente pronunciará Meritxell Batet cuando acabe el conteo de las votaciones en torno a la 13:30 aproximadamente. 167 con 365.

Y usted dirá, y hoy hay algunos que manejan la posibilidad de que, en fin, alguien se arrepienta o quizás por la peculiaridad de los apoyos que recibe el gobierno de Pedro Sánchez, manifieste, en lugar de un sí un no siendo o perteneciendo a la bancada socialista. Bueno, no esperen ustedes nada de la bancada socialista y no esperen nada o ninguna sorpresa de un día como hoy, eh. No lo esperen porque, además, en el caso del caso se produjese, independientemente de por dónde anduvieran en ese momento las votaciones, que ya saben ustedes tienen un orden alfabético a partir de un nombre elegido por sorteo, los parlamentarios de Bildu o de Esquerra Republicana apoyarían con un sí en lugar de con una abstención a Pedro Sánchez, es decir, que Pedro Sánchez es sí o sí el candidato que va a resultar elegido a partir de las 13:30 en votación y que se va a poner en práctica y que va a dar pie a lo que algunos califican de una "gran estafa política", además de una legislatura en la que cualquier debilidad y cualquier inestabilidad va a ser más que probable.

Formar un gobierno en el que estás con gente de los que tú decías que no te dejaban dormir, basta leer el diario de sesiones de la investidura anterior para conocer qué es lo que decía Pedro Sánchez de Pablo Iglesias, o con aquellos con los que tú asegurabas jamás ibas a pactar como, por ejemplo, había prometido el debate de Televisión Española en las anteriores elecciones, aboca a que, efectivamente, debas estar en una permanente y temeraria subasta o en un mercadillo constante de todo aquello que tengas que otorgarles para que te saquen adelante las leyes.

Miren ustedes, hoy sacar adelante una investidura es el primer obstáculo de una larga carrera y no necesariamente el más difícil. Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa, así que este gobierno apoyado en formaciones políticas que están en contra de las instituciones del Estado va a arrancar después de que esta mañana le contemos una serie de cosas que van a ocurrir aquí en este Congreso de los Diputados que tengo a mis espaldas en una mañana que resultará seguramente inolvidable para la historia de la política española.

Como hay más cosas de las que hablar y yo me desplazo directamente al estudio que la Cadena COPE tiene en el interior del Congreso, ahora le cedo los trastos a Pilar para que nos cuente otras noticias del día.