Herrera: “Sánchez está en campaña, no está haciendo ningún trabajo productivo”

Señoras, señores, me alegro, buenos días…

¿Cómo están? cuánto me alegro de saludarles a esta hora de la mañana de una mañana de viernes, que si el viernes ya es un día desagradable, ya no les quiero contar en plenas vacaciones ¿no?. La añoranza del trabajo… que es lo que nos lleva a estar dando vueltas en polígonos industriales todos los veranos de aquí para allá, viendo como labora la otra España que es la España que no está en la espuma de las olas, en la orilla de los ríos, en las lindes de las fincas de caza, no, no, no… oiga hay una España que labora como esta, la que está aquí en el Polígono El Carretero donde estamos hoy, desde la empresa de ‘Mármoles Funerarios Hermanos Palma’, de nuestros grandes amigos Juan y Joaquín Palma, que llevan con gran tino, gran acierto, gran capacidad de innovación esta empresa de mármoles, que es mármol, en fin marmolina, pero que utilizan desde luego muchos otros materiales para el arte funerario: arenadas, granito, la marmolina, el chorro de arena y otras cosas más.

Hay unas innovaciones en el arte funerario que, es lo que le queremos trasladar esta mañana, claro porque aquí la cosa empezó con los menhires, los dólmenes… pero ya la gente no hace menhires ni dólmenes; la gente hace panteones, incluso lápidas muy personalizadas, toda lápida está personalizada porque lleva un nombre y una fecha, por regla general. Pero es que ahora mismo se están haciendo inscripciones en relieve que son maravillosas, que hemos visto, bueno además de todo tipo de ornato desde búcaros a cruces, a bronces… ahora se están haciendo imágenes con láser de fotograbado en las lápidas, litografías en las lápidas, se están personalizando tumbas de una manera… Hay por ejemplo aquí, en ‘Hermanos Palma’ tienen un sistema de lápida online en la que entrando en su página web hay un formulario para que usted diseñe la lápida que quiere para su finado o la o la suya misma. Hay gente que se diseñan su lápida y le dice: “mire, hágamela por favor, yo ya la tengo guardada y el día que me haga, que me la pongan”. Pues si quiere usted una impresión fotográfica, si ha sido usted médico quiere que salga instrumental médico o si ha sido jugador de hockey patines pues una rueda de patín… bueno, en fin, personalizar la tumba ¿no?. Hay esculturas que llevan hitos de la vida del finado, algunos que lleva la fecha del día del divorcio, por ejemplo, es que lo he visto aquí en este grupo de lápidas que tengo a mi izquierda, que son maravillosas ¡eh!, de una marmolina extraordinaria, de un mármol de Macael que vamos, ¡qué le voy a contar yo de Macael, en Almería!. Hay quien utiliza piedra, porcelana, metal, cerámica… se está utilizando mucho…

Y luego hay un sistema que han innovado ‘Hermanos Palma’ que es lo que se llama la ‘cápsula Mundi’, ¿qué es la ‘cápsula Mundi’? Usted la plama ¿no?, y con usted pueden hacer varias cosas, o le prenden fuego o lo meten para dentro, en fin, yo qué sé. No, pues ahora se mete el cuerpo en una cápsula de plástico, de almidón, que han diseñado aquí en ‘Hermanos Palma’, y eso se entierra; y ahora encima se planta una semilla del árbol favorito del finado. Con lo cual, la muerte crea una forma de vida ¿eh?, entonces usted te planta un ciruelo, decíamos antes, pues aquí está el ciruelo de mi abuelo, o un tulio, o un calistro… lo que usted quiera, eso ya la preferencia de cada uno. Atento, porque es una de las innovaciones de ‘Hermanos Palma’.

En este día en el que ustedes echarán en falta el canto del gallo que siempre nos acompaña por los polígonos, ha habido el gallo Wilson que iba a ser este año en honor a Wilson Amorrortu, antes les dije que era mexicano, no, me equivoqué, era peruano, uno de los grandes ingenieros de la Ingeniería Industrial urbanística de polígonos en acción Pertú. Desarrolló toda su carrera prácticamente en EE.UU. , y el gallo Wilson ayer se sintió indispuesto, no ha habido manera, está ahora mismo en tratamiento veterinario y ya veremos si para los próximos días podemos contar con él.

Yo antes les decía a las 7, miren si nos ponemos, con la mano en el corazón, a ir recolectando todo lo que venimos diciendo durante el mes de agosto, lo que digo yo hoy, lo que mañana dirá Ángel, lo que dijo ayer Antonio; oiga vale de un día para otro. Porque todo es el relato del dichoso bloqueo político, si Sánchez tiene que llamar a uno, si Sánchez tiene que llamar al otro, si el otro se tiene que dejar cortejar, si no se tiene que dejar cortejar… miren la sociedad civil seguro que va por otro lado. Sánchez se va haciendo fotitos y mantiene reuniones, por cierto a la que tiene que llegar puntual es a la que no llega, seguramente con todo la idea. A la que tiene que llegar puntual, que es la reunión de preferencia, la que marca todas las demás de la agenda, a esa llega con 50 minutos de retraso, y tan feliz, que es la reunión con el jefe del Estado.

Luego lo demás reuniones sin contenido, es decir, reuniones con el mantra, ese mantra que te hace que lo tengas todo pagado, tú puedes ser un desastre, pero tú te anuncias como progresista y ¡joé! estás bendecido ya. Bueno pues con sectores progresistas hoy se reúne Sánchez con sectores de la cultura, ¡cielo santo! ¿qué será eso?. Me imagino que Almudena Grandes y los diez o doce de siempre, que le dirán a Sánchez que tiene que llegar un acuerdo con Podemos para hacer un Gobierno ¡progresista!, por favor que sea progresista es que si no, yo no me encuentro, es que me levanto por la mañanas, me toco en el espejo: “Dios, ¿seré hoy lo bastante progresista como para que el mundo esté en equilibrio, ¿eh?”.

Ayer se reunió con sindicatos y con la patronal, los sindicatos le dijeron haga usted un gobierno de izquierdas ya y por supuesto destroce la reforma laboral de Rajoy. Seguramente la reforma laboral de Rajoy necesita una reforma, más que una contrarreforma, seguramente una reforma, son cosas diferentes. Una adecuación, el mercado cambia diariamente, todo el mercado laboral, las relaciones de trabajo entre empresa y trabajadores, etc, etc. Pero desde luego el volver a la negra noche en la que los sindicatos se pasaban el día en la Moncloa, Cándido Méndez de cuarto vicepresidente riéndole las gracias a Zapatero: qué bueno eres, qué bien lo estás haciendo con el empleo, jó qué progresista eres José Luis… 5 millones y medio de parados, ¡cinco millones y medio de parados!. Ahora la cosa ha bajado de 3, ¿se ha conseguido con esa reforma laboral?, pues posiblemente habrá sido uno de los elementos, no el único es evidente. La economía ha crecido, se han desarrollado nuevos trabajos… etc, ect; pero los gobiernos tienen que poner vaselina para que eso pase.

Bueno, en eso están y en hacernos creer que trabajan mucho, poner a todos los ministros a hacerse una foto con cualquier excusa en cualquier parte. Éste está en campaña, está en campaña electoral, no está haciendo ningún trabajo productivo, por regla general no suelo hacer nada productivo, pero está en lo que está.