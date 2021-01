Herrera: "Sánchez es capaz de decretar un confinamiento el 15F, un día después de las catalanas, como el 8M"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es lunes por fin. Es lunes, 08:00 horas, lunes 25 de enero del 2021. Los frentes siguen llegando, están haciendo cola ahí en el Atlántico y van barriendo, van dejando agua, lluvia, con temperaturas un tanto más agradables de lo que vivimos hace diez días. Más agradables, bueno, ya no hace ese frío pelón. Y ustedes me dirán: ¿Cómo que no? Ahira mismo -3º”. Eso ya es quejarse. Las temperaturas ahora son propias de enero y la cosa va tranquilamente bien, que es lo único que va tranquilamente bien, lo demás es una calamidad porque estamos en la última semana de enero y sí que vamos surfeando encima de una ola poderosa, vigorosa que nos deja empapados y que nos puede hundir literalmente. De hecho, ha hundido vidas este fin de semana.

Toca esperar a la tarde, cuando los de Sanidad hagan la cuenta definitiva, pero según lo que han adelantado las comunidades 60 mil contagios, 800 ingresos solo este domingo, 118 pacientes que han tenido que entrar en las UCI y si quieran ustedes ver el vaso medio lleno, hombre, hay algunos que dicen que estas cifras se estabilizan durante esta semana y querrá decir que hemos llegado al famoso pico y después de la meseta viene el páramo y después la cuesta abajo. No lo sé, pero desde luego nos vamos a instalar, a lo mejor, en esa meseta. Es mejor esa meseta que no que crezca y llegue a ser el Everest.

Es lo que dicen los responsables sanitarios de prácticamente toda España, pero también dicen una cosa, el hospital va por detrás. Después del contagio, pasen unos cuantos días, unos se curan en casa, pero otros van al hospital y de los que van al hospital otros tienen que ir a la unidad de cuidados intermedios y de los intermedios otros a la UCI finalmente y desgraciadamente algunos mueren porque... Veremos qué es lo que nos deja este fin de semana.

LAS ELECCIONES CATALANAS MARCAN LA SITUACIÓN SANITARIA

Hay comunidades con las UCI muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%, así que vamos a ver febrero, que puede ser un mes en el que veamos cómo los contagios bajan después de las nuevas restricciones que se están tomando. Restricciones de por aquí te puedo ver, que son las que pueden tomar. No pueden tomar más restricciones las comunidades autónomas porque el ministro Illa no deja ya que quiere beneficiar al candidato Illa.

Cambiar el estado de alarma, permitir que las comunidades puedan confinar selectivamente la ciudad que sea, meterla en casa, no pueden hacerlo. Tú puedes evitar que salgan de la ciudad, pero no meterlos en casa con esta legislación. Pero si eso lo cambia el ministro Illa, entonces tendría que pedir el confinamiento en Cataluña y, por lo tanto, no celebrar las elecciones el día 14 de febrero, que es ciuando se van a celebrar según parece y tiene las posibilidades que tiene, según dice Tezanos. También es verdad que lo dice Tezanos. Hay otros estudios que dicen que no, que podría haber una mayoría de ERC más “Junts per Fricandó”. O no o sí o todo lo contrario o mucha abstención como ha habido en Portugal con la reelección de Rebelo de Sousa como presidente.

¿Se imaginan que la cosa se pone grave, este es capaz, y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas? Pues, oiga, no les extrañe. A estos les importa tanto el 14-F que no les importaría repetir un 8-M. Estuvieron aguantando y aguantando y permitiendo vuelos desde Italia y a Italia y no tomando ninguna restricción y esto no y las las mascarillas no y esto tampoco porque había que permitir el 8-M. Pues son capaces de hacerlo con el 14-F otra vez.

Vamos a ver, Pedro Sánchez ya saben ustedes que no está en lo de la tercera ola. 'Él está en cómo manejar el dinero de Bruselas, cómo repartirlo, cómo mangonearlo en función de sus intereses políticos y cómo aprovechar la inexplicable popularidad de Salvador Illa en Cataluña.

Salvador Illa, que es una calamidad de gestión. Una gestión incoherente, llena de falsedades. Desde luego, con actuaciones inexplicables con determinadas comunidades como Madrid. Esos son los mejores avales para ser candidato en Cataluña. Es verdad que Illa no crea rechazo a pesar de eso en Cataluña, pues desde luego la gestión no es su gran aval. La gestión no les importa a los catalanes o a los que contestan a las encuestas. Ya veremos lo que pasa.

NEGACIONISTAS Y DESCEREBRADOS

Vamos a ver, sigue habiendo irresponsables para darles con un bacalao seco en la cara a todos. Fiestas de niñatos, manifestaciones negacionistas, jóvenes que quedan por centenares para beber y que cuando llega la Policía les llaman asesinos, como en Santurce. “Asesinos, asesinos” y estas cosas que dices: ¿Pero dónde tenéis el seso, si lo tenéis? ¿Tenéis algo de cabeza?” Tenemos lo que hemos criado.

Y luego el lío de las vacunas, que es que tanto AstraZeneca como Pfizer dicen que no dan abasto y y cambian las reglas del juego, es decir, no es que digan que van a entregar menos, es que dicen que en lo que mandan va más de lo que parece, es decir, que aprovechando que en los viales se puede sacar si se apura con la jeringuilla adecuada la sexta dosis, ahora dicen que hay que contarla y que, por tanto, ellos han cumplido enviando las que tenían que enviar, lo que las libraría de entregar todos los viales que prometieron.

Barcelona (Spain), 23/01/2021.- A handout provided by Spanish Socialist Party that shows Health minister and candidate for Catalonian regional presidency Salvador Illa, during the Party Committee to present Illa as candidate, in Barcelona, Catalonia, Spain, 23 January 2021.The Catalonian regional elections of upcoming 14 February are at risk due to coronavirus cases and restrictions. (Elecciones, España) EFE/EPA/PSOE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESPSOE HANDOUT

LOS RECORTES DE PFIZER Y ASTRAZENECA

Vamos a ver, le echan un poquito de cara dura, pero dando por hecho la cara dura de Pfizer, también hay que hacer un par de puntualizaciones para ser honestos con la verdad. ¿Avisó o no avisó Pfizer a finales del año pasado a la Unión Europea de que estaban tardando mucho en firmar el contrato? Claro que avisó. Aquí los últimos no iban a ser los primeros. Y la burocracia “bruselina” ya sabemos cómo es. Segundo: ¿está teniendo el Reino Unido el problema de suministro de la Unión Europea? Pues parece que no, levan un ritmo endiablado, en tres días han vacunado más de lo que ha vacunado Francia, por ejemplo. Ahora mismo son seis millones de vacunados. Tercero: Pfizer será lo que sea, pero si ahora se pone estupenda y hay que rebañar bien la sexta dosis, también nosotros llevamos ahí nuestro pecado porque hay o no hay una empresa española que fabrica la jeringuilla ideal para aprovechar hasta la última gota de los viales de Pfizer.

Claro que la hay, es una multinacional, está en Fraga. Pues a pesar de que sus responsables antes del verano dijeron que tenían la jeringuilla, el aviso cayó en saco roto, así que todas las jeringuillas que han producido en España se han dedicado al 75% a la exportación, aquí solo le han comprado el 25% y ahora resulta que hacen falta y estamos comprando deprisa y corriendo, como siempre, lo que les decía de la gestión de Illa. Por eso, cuando nos pongamos farrucos con Pfizer, los de la planta de Bélgica, que no les falta cara dura, ojo que también tienen munición para polemizar con nosotros.