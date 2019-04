Herrera, a Sánchez: "Si no dices que no vas a indultar a los políticos presos es porque lo contemplas" 

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias. Es jueves 11 de abril del 2019. Le venimos contando desde las 06:00 las cosas que pasan en España y en el mundo. Ya saben que las del mundo como casi siempre tienen que ver con el Brexit, al menos en las meramente europeas. Le han dado otro plazo a los británicos. ¿Otro plazo? Hasta el 31 de octubre para ver si los señoritos deciden cómo lo hacen: si se van, si se quedan. Bueno, se van a ir. Tienen el mandato de irse a no ser que repitan el referéndum que nunca se sabe. Pero tienen el mandato de irse. O se van del tirón o se van pactando o con ese acuerdo o con ese acuerdo retocado, pero no está muy mucho la Unión Europea por ello, con lo cual hasta el 31 de octubre...

¿Y cuál es el punto delirante de todo ello? Que hay elecciones europeas el día 26 de mayo, ergo los británicos que todavía no se habrán ido tienen que elegir parlamentarios. Pero le han dado hasta el 31 de octubre porque es el último día antes de constituirse ese Parlamento. Es decir, que ya estarán fuera. Y los parlamentarios que hayan elegido en unas elecciones no van a tomar posesión de sus escaños, lo cual es todo de traca, de chiste. Y hombre, eso sí que toca, desde luego, el prestigio de una nación. El prestigio de una gran nación, además, como es la Gran Bretaña.

¿Aquí en España qué? Empieza la campaña electoral. Pedro Sánchez ayer en televisión no quiso desdecir o no quiso asegurar que no iba a indultar a los políticos presos si resultan condenados por ello. Es decir, y como se les considera presos políticos por parte de sus socios o de los que le han apoyado en el asunto Frankenstein, hasta Podemos les considera presos políticos, pues entonces tendrá que tomar una decisión acorde con eso. Y ayer cuando se le plantea esta cuestión, él dice que no, que no, que hable la justicia y luego ya me posicionaré o el poder político se posicionará, que ya me dirán ustedes de qué tiene que posicionarse el poder político.

Cuando tú no dices que les vas a indultar es porque contemplas indultarles. Si no sería mucho más fácil decir lo que decidan los jueces será lo que ocurra y ya está. Fuera. Cuando no lo hace porque, efectivamente, el indulto está por ahí en medio.

Ayer en el juicio, precisamente, del 'procés', ayer a todos los responsables del golpe, ese golpe de Estado que suponía el referéndum del 1 de octubre y la declaración posterior de independencia, la verdad es que de nuevo testimonios, los testimonios siguen dejando en evidencia a los procesados, a los políticos presos y a los responsables sociales presos. Se les cambia la cara, hasta Oriol Junqueras, tiene esa cara que parece que está mirando todo el día por una mirilla. Hasta Oriol Junqueras.

¿Por qué? Porque los testimonios son de guardias civiles, de policías nacionales, también de policías locales como el de ayer, incluso de Mossos d' Escuadra que acaban resumiendo o acaban reconociendo que estaban ellos observando en aquel día del 1 de octubre. No actuaron, no hicieron absolutamente nada.

La eutanasia, por cierto, ha acabado mezclándose con la violencia de género. El suicidio de María José Carrasco, ese suicidio asistido por su marido, ha pasado a un juzgado especializado en violencia machista. Claro, la juez que llevaba el caso de este hombre, de Ángel Hernández, se ha inhibido en virtud de la sentencia del Supremo que el pasado diciembre decidió que toda violencia de un hombre contra una mujer es agresión machista al margen de la intencionalidad. O sea, que todavía para liarlo este asunto un poquito más.

Y hay dos o tres cuestiones interesantes: una científica y la otra que socialmente nos explica muchas cosas, además de otro juicio, que es el juicio contra El Chicle, el asesino de Diana Quer que, además, intentó secuestrar a una joven en Boiro y gracias a eso fue por lo que se le pilló. Y ayer, bueno, se le juzgaba por ese secuestro.

Es espeluznante cómo este tío actuaba y el relato de la joven. Y, además, la prueba de lo que se grabó en su teléfono móvil cuando él intentó secuestrarla, meterla en el maletero del coche. Ayer lo más estremecedor era como Juan Carlos Quer, el padre de Diana, quiso asistir al juicio y no apartó la mirada del asesino de su hija ni un minuto. Ni un solo minuto.

Bueno, les decía, hoy, desde luego, hay premio para el que sea capaz de explicar qué es un agujero negro sin soltar un rollo macabeo que no entiende nadie. Claro, el agujero negro ha sido fotografiado. Y usted dirá: “Yo de esa me puedo hacer 500”. No, vamos a ver, no, cuidado con los temas estos que se escapan de las manos.

Esto es una cosa que el mundo científico ha quedado revolucionado por ello. Einstein predijo la existencia de los cálculos sobre la relatividad, pero nunca había podido ser observado eso. Y han hecho falta ocho telescopios y mucha gente para cantar ese agujero negro que está a 55 millones de años luz de la Tierra. Está retiradito, eh. ¿Cómo será la lente del telescopio, quillo? La lente... Eso tiene que ser... ¡Qué barbaridad! Y ese... ¿Cómo es? Pues como el ojo de Sauron, ¿no? Se cita mucho en las redes. Aquello del 'Señor de los Anillos'.

Es un gigantesco anillo de fuego con un círculo negro, que sería la propia sombra de ese agujero, que es un objeto tan denso que atrae todo lo que tiene alrededor, incluso la luz. Es complicadísimo de entender, a lo mejor no de explicar uno que lo sepa, pero de comprender sí. Metáforas de estar por casa, pues como el remolino que hay en un desagüe. Pues más o menos una cosa parecida a esa pero en colorado, que es lo que...

Esto del agujero negro recuerda a aquello... A Woody Allen cuando fue a recibir un homenaje en su universidad. Iba acompañado por su hijo y una joven afroamericana a la que él le hizo un test cultural y le preguntó: “¿Tú sabes lo que son los agujeros negros?” Y ella contestó: “¿Tú con que te crees que me gano la vida?”. Bueno, pues, es que no me quiero meter en jardines.

Otras cosa muy buena del día de hoy es lo de un colegio de Barcelona, escuela Taber, que ha vetado la 'Caperucita Roja' y 'La Bella Durmiente' por sexistas. Van a prohibir que lo lean los niños. Perdónenme, pero la cantidad de gilipollas que se mueve diariamente de semáforo a semáforo es una cosa impresionante.

Fíjense ustedes, claro, no es que no hay paridad en muchas cosas, en las novelas de aventuras a lo mejor tampoco, y habrá que revisarlas. Esto es un desquicie. Estas ayatolás que van a acabar quemando películas cualquier día o quemando libros. Ahora se han inventado que en vez de la leyenda de San Jordi, que es el que mata al dragón para liberar a la princesa, hay que hacer la leyenda de Santa Jordina, que es la heroína y, además, no mata al dragón. El dragón no tiene por qué morir, que eso es violencia contra los animales.

No, que sí, que sí, que es verdad, que es que esto es así. Claro, el “neopuritanismo” es tan absurdo que llega, bueno, a estas cosas: a tocar 'La Caperucita Roja' y supongo que 'El patito feo' también y 'Los Tres Cerditos'. Imagínense ustedes que cambian el cuento y ponen 'Las Tres Cerditas'. Bueno, tres cerditas... Es que entre el agujero negro, esto y lo otro me voy a meter en un lío... O sea, que mejor...