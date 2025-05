Carlos Herrera comparte con Juanma Castaño su felicidad por ver al Betis en la final de la Conference: "¡Olé, olé y olé!"

Publicado el 09 may 2025, 00:23

La noche en que el Real Betis Balompié selló su pase a la final de la UEFA Conference League fue también una noche de júbilo para uno de sus aficionados más ilustres: Carlos Herrera, presentador de Herrera en COPE, que irrumpió en antena durante El Partidazo de COPE con un grito que sintetizaba la emoción verdiblanca: “¡Olé, olé, olé, olé!”.

Aunque suele estar ya en reposo a esas horas, Herrera justificó su presencia en directo con humor: “Siempre, pero como estos días hay limpieza de antena en la radio de Sevilla… Pues aquí en COPE Sevilla no tengo más remedio que estar en la calle”, comentó entre risas, reconociendo que se encontraba en plena Feria de Abril, donde las celebraciones por el triunfo bético ya se mezclaban con las patronales.

“Italia ha dado hoy dos grandes noticias”

El equipo de Manuel Pellegrini se impuso en un emocionante encuentro ante la Fiorentina, con un empate 2-2 en el tiempo extra que les clasificó para su primera final continental. Herrera relató que vivió el partido en un entorno algo improvisado, pero lleno de nervios y esperanza: “Aquí estábamos en un sitio en el que no teníamos televisión, pero teníamos teléfono. Y algunos chiquillos tenían la pantalla. Yo no quería verlo. Y luego, cuando ha sido efectivamente el 2-2, en la prórroga... ya, bueno, he querido ver el cielo abierto”.

EFE Abde Ezzalzouli del Betis celebra tras marcar el gol del empate 2-2 durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League entre la ACF Fiorentina y el Betis Sevilla en el Estadio Artemio Franchi de Florencia.

Con su particular tono irónico, Herrera incluso bromeó con la relevancia del momento: “Italia ha dado hoy dos grandes noticias: una es el pase del Betis a la final y otra es el nombramiento del nuevo Papa”. Preguntado por el orden de importancia, no dudó: “Sin dudas”.

Juanma Castaño celebró con él el buen hacer del equipo esta temporada, destacando nombres como Lo Celso, Isco y Anthony, a lo que Herrera respondió: “Anthony... que es una rata de área que hace lo que parece imposible. Lo ha conseguido. Vamos, lo que los béticos llevamos esperando mucho tiempo: una final en la nueva Champions, que es la Conference”.

"No voy a ir a la final"

Castaño, entre bromas, sugirió que al delantero Anthony no había que ficharlo, sino “secuestrarlo”. Herrera, con tono cómplice, aceptó el desafío: “El problema de Anthony es que el dueño no lo quiere vender. Ahí tú puedes convencer al dueño si pones encima de la mesa mucho billete. Y billetes para eso, pues tenemos que hacer una suscripción pública. Pero vamos, si hace falta, se hace”.

Preguntado por si viajará a la final, el periodista almeriense dejó clara su decisión: “No, no, no. Porque yo creo que la final, si la gana el Betis, es mejor vivirla en Sevilla. Es decir, cuando España gana el Mundial, era mejor vivir la final del Mundial en la calle, en España, en cualquier ciudad de España, que allí en el Puerto de Durban... donde fuera…”.

Para los béticos, esta clasificación representa un hito en su historia europea. Y para Carlos Herrera, que recibió felicitaciones espontáneas mientras hablaba en directo, es el culmen de años de pasión verdiblanca: una noche para recordar.