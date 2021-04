Herrera responde a Iglesias tras señalarle en Twitter: "Si tienes que decir algo, te vienes a COPE"

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

A todos buenos días, especialmente a los nuevos oyentes que hoy llegan a la cadena COPE. Muchos de ellos, invitados por la curiosidad después de haber escuchado a Pablo Iglesias en una de las filmaciones de su línea caliente. Gracias por estar con nosotros, vamos a procurar que ya se queden aquí para siempre.

Hay dos asuntos hoy: dos nombres propios. En realidad, son dos paradojas, dos paradigmas, metáforas... Astrazeneca y Vallecas.

Astrezeneca. Reunión entre Sanidad y CC.AA. que terminaba a última hora de ayer con el acuerdo de limitar la vacuna de Astrazeneca a los ciudadanos que tengan entre 60 y 65 años. Ya veremos qué pasa con los mayores de 65. Sólamente los que estén en esa franja de entre 60 y 65 por ahora van a recibir la vacuna de Astrazeneca. ¿Qué ha pasado? Que la Agencia Europea del Medicamento ha dictaminado que sí hay posibles vínculos entre la vacuna y algunos casos raros de trombos. Pero no se puede demostrar, no hay base establecer ningún tipo de veto por edad o por sexo. De hecho, la propia agencia sigue insistiendo en que los beneficios son muy superiores a los riesgos y propone seguir vacunando. Pero Italia, Bélgica o España han sido más conservadores y, en base a esa observación de la EMA, pararán de facto la vacunación con Astrazeneca.

La mayoría de casos de trombosis se han producido en mujeres de menos de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación. De esos 86, 18 acabaron en muerte. ¿Cuántos casos se han producido esta semana en la Unión Europea? 222. ¿Cuántas personas en Europa y Reino Unido han recibido la vacuna? 34 millones. ¿Podemos decir que estamos ante un problema grave? Si nos agarramos a las cifras, no. Porque los 222 casos representan el 0,000000653% de las 34 millones de vacunas aplicadas. El riesgo de mortalidad por covid es mayor que por estos efectos secundarios. El 7% de los españoles se ha infectado por covid. Y el 0,2% se ha muerto por coronavirus. Es decir, 10.000 veces más sencillo contagiarse y 1.000 veces más probable morirse que sufrir algún efecto secundario por ponerse Astrazeneca.

Si la alternativa a esa vacuna mientras no haya más de todas las demás es enfrentarse al virus sin protección, creo que la lección está clara. Pero lo de 'Vacunator Sánchez' es tremendo. Aparece y al día siguiente, revolcón. Nos había vendido que él había conseguido vacunas de las buenas, que hasta podíamos repetir, que con él los males del mundo tienen remedio. Y que gracias a 'Vacunator' íbamos a salir más fuertes, más guapos, más sanos, más ricos... 24 horas después de prometer lo mismo otra vez, su Ministerio de Sanidad ha suspendido la vacuna de Astrazeneca para los menores de 60 años. Y además ha asustado a la gente que está entre 60 y 65. Y fíjese que lo ha hecho pese a que la Agencia del Medicamento ha avalado la vacuna. No niega los riesgos que existen, pero también existen en otros fármacos, y son muy residuales. Este es 'Vacunator': primero te vende la moto y luego te quita la gasolina. ¿Le echará la culpa a Díaz Ayuso? Seguramente. A ver cómo convence a la gente de Madrid y a los españoles en general de que está muy feo que un presidente autonómico intente proteger como sea a su gente comprando la vacuna rusa, coreana, afgana... o de donde sea. La que haga falta. Cuando ve 'Vacunator' es un peligro, una farsa y un incompetente.

AGRESIÓN A VOX EN VALLECAS

Y la otra metáfora del día es Vallecas. Esto de dar por bueno que el hecho de que un partido político legal quiera dar un mitin en un espacio público de nuestro país y que eso pueda llegar a ser una provocación es un dislate. Y que esa provocación es entendible que acabe siendo respondida con violencia es una barbaridad. Es lo que ocurrió ayer en Vallecas. Si uno no estuviera ya trastornado definitivamente, hoy no vería nada raro o exigiría una rectificación a Iglesias, Echenique o Belarra - que es ministra del Gobierno -, que han traspasado con sus declaraciones la justificación de la violencia que se vivió ayer en Vallecas. Dos detenidos y 14 heridos.

Vox se presenta en una plaza de ese barrio, donde tiene el 12% de los votos a dar un mitin. Iglesias, que cree que el barrio es suyo a pesar de que vive en un chalé de Galapagar de un millón de euros, llama a la respuesta. Acuden cien becerros con botellas y ladrillos, y se produjo lo que se produjo. El 12% de los vallecanos votaron a Vox y tienen derecho a ver a sus representantes. Y Vox no provocó la violencia por el hecho de dar un mitin en Vallecas. Decir estas obviedades... Ni provocó cargas policiales por acercarse a contar los pocos metros que la Policía, maniatada por este Gobierno, permitió acercarse a loa radicales de izquierda. El que compra ese discurso es un sinvergüenza, auténticamente.

EL MENSAJE DE HERRERA A IGLESIAS TRAS SEÑALARLE EN TWITTER

Es el triunfo de los Iglesias y compañía. Esparcir el odio y la violencia. Ayer se mostraba muy dolido porque aquí habíamos dicho que Pedro Sánchez había decidido pactar con la escoria. La escoria: Bildu, ERC... La escoria del parlamento. Mira, Iglesias: déjate de vídeos y de Twitter y de excitar a toda esa panda de borregos histéricos que tienes en Twitter para que digan lo que quieran decir, que a mí me da igual.

Si tienes que decir algo, te vienes aquí. O entras por teléfono, me da igual. Yo he pedido entrevista a Pablo Iglesias para que venga a este programa con motivo de su candidatura a la Comunidad de Madrid. Te vienes para que nos oigan todos. Que no pasa nada. Y luego aquí hablamos y confrontamos. Ahora ya, mensajitos en Twitter, avisos de odio, decir que tus adversarios son mafiosos, delincuentes, tramas criminales... Decir que como se decía ayer en Vallecas: "¡A por ellos como en Paracuellos!". Toda la colección de tarados que allí se manifestó.

A mí esto me ha significado una gran sorpresa porque sois humanos. Muy humanos. Tenéis sentimientos. No sólo defiendes apedrear a la gente de Vox - como Batasuna - no sólo acosas a mujeres embarazadas, solas o con su hijo pequeño, no sólo celebráis que se produzan escraches, o apoyáis a militantes de ETA, u os alegráis y emocionáis de una agresión a un policía, queréis guillotinar a la familia real y apoyáis sin matices a un asesino como Rodrigo Lanza. Tú lo apoyaste. Estar de acuerdo con golpistas encarcelados y luego subir tuits como ayer echando la culpa a la gente de Vox.

No, pero ver que a pesar de todo eso, mostráis dolor por llamaros 'escoria'... Esto, de verdad, ¡qué maravilla, sois humanos! La esperanza existe, la bondad existe. El mundo podrá seguir adelante gracias a esto. Estoy tan conmovido que a pesar de que vuestra chatarra ideológica sólo la podáis divulgar a ladrillazos, a veces debajo de eso florece un vergel de sentimientos. Estoy conmovido.