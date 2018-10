El error protocolario de Pedro Sánchez con motivo de la recepción que ofrecieron los Reyes durante la Fiesta Nacional ha ocupado una parte del monólogo de Carlos Herrera de este lunes, que junto al traspiés del presidente ha comentado los pitos y abucheos que recibió a su llegada al desfile.

“El día de la Fiesta Nacional cursó con el abucheo, que era por otra parte previsible, a Pedro Sánchez. Este abucheo que se critica, y es normal que se critique. Hombre, pues no es el momento para todo ello. Seguramente no sea el momento, pero los mismos que critican que se abucheara a Pedro Sánchez son los que dicen que abuchear y pitar al Rey en una final de Copa es libertad de expresión. Y los mismos que, además, ahora defienden que el Gobierno reonsidere la culpa que puede tener insultar a la Corona o a los sentimientos religiosos. Sentimientos religiosos quiere decir el catolicismo, porque a lo musulmán nadie se atreve a insultarlo”, ha comenzado Herrera.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA DE ESTE LUNES

“Ahora, ¿sale gratis insultar a unos cuantos? Hombre, pues saldrá gratis para todos. Aunque, luego, realmente, el momento “Reina por un día” que tuvo Pedro Sánchez, ¿se acuerdan de aquel programa que presentaba Mario Cabré, José Luis Barcelona? Éramos todos unos niños, incluso puede que usted no hubiera ni nacido. Hombre, “Reina por un día” era “Reina por un día”, y el momento ese tierra trágame que, por cierto, nos va a inspirar hoy a partir de las 10 de la mañana en nuestro tema del día, qué día dijo usted tierra trágame, un error protocolario que hace que se pongan a saludar al lado de los Reyes”, ha continuado el comunicador.

“Miren, lo grave no es que esto ocurriera, pues, a lo mejor puede pasar, desde luego no ha pasado nunca, pero puede pasar. La verdad es que no es la primera vez que van como presidentes del Gobierno él y su esposa. Pero había ido más veces a la recepción del Rey, a veces hasta incluso sin corbata. Bueno, de acuerdo, un error. Lo que ya no acaba de entenderse es que la Casa del Rey, que supongo que tendrá mejores cosas que hacer y en las que no perder el tiempo, se dedique a blanquear a petición, supongo de Moncloa o de quien sea, ese error, ese patinazo extraordinario, diciendo que es que, bueno, la culpa no es de Sánchez porque le dijeron que teníamos que hacer una foto, lo cual, desde luego, quienes estaban detrás de Sánchez no sabían que tenía que hacerse una foto, que era Ana Pastor y Pío García Escudero. Eso de la foto no sé quién se lo ha inventado, el caso es que la cola seguía corriendo, si hubiera habido una foto hubieran cortado, hubieran entrado los tres que tenían que hacerse la foto y adiós muy buenas. Es un ridículo intento de la Casa del Rey apiadándose de Sánchez y yendo a su rescate. Que se deje de intentos de blanqueo y lo mejor es que se olvide el incidente que, desde luego, no creo yo que haya que buscarle, efectivamente, fondo psicosomático. Perdón, explicaciones prácticamente psicopatológicas que buscan algunos. No, oiga, es un error. Haber quién no comete errores”, ha finalizado Herrera.