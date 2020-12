Herrera: "Ya que Zapatero no se sonroja por su apoyo a Maduro, nosotros nos sonrojamos por él"

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Ayer se cumplió un año desde que China informó a la OMS de la aparición de una extraña neumonía, desconocida hasta entonces, en la ciudad de Wuhan. En estos doce meses, 68 millones de personas han contraído la enfermedad en todo el mundo. Más de 1.500.000 han fallecido oficialmente a causa de este coronavirus, aunque seguramente esta cifra se quede corta respecto al impacto real de la enfermedad. Todos sabemos las consecuencias y hemos sufrido en mayor o menor medida las consecuencias de la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo. Algunos han perdido el trabajo o la libertad de moverse, pero otros ha visto diezmada a su familia. 2020 ha sido el año de la pesadilla.

Pero ayer, exactamente un año después, en los hospitales británicos comenzó a aplicarse la vacuna contra esa enfermedad. Sólo un año después, Reino Unido se ha apuntado la victoria en esa carrera, pero quizá eso sea lo de menos. Lo más importante es que en un sólo año la humanidad ha sido capaz de investigar, diseñar, probar y fabricar no una sino varias vacunas efectivas contra el covid-19. Y eso es un hecho histórico que nos debe llevar no sé si al optimismo pero sí a la confianza, porque jamás en la historia se había desarrollado una vacuna en un tiempo récord. Además con esas dosis de seguridad y eficacia. 2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. Mientras no se generalice la distribución de la vacuna, la cabeza hay que mantenerla fría, la prudencia en estado 'on' y las medidas de autoprotección que todos conocemos. Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que algunos no lo hagan. Sobre todo en Navidad, que vamos a pasar en libertad vigilada. Ojalá todo el problema fuera que esta Navidad vamos a ser menos cenando o viajando.

Vídeo

Al ver la imagen de los ancianos ingleses vacunándose se mezclan emociones de ternura y de orgullo. El haber cuidado a los mayores. Los más débiles han sido los primeros en Reino Unido y así será el resto del mundo. Eso también dice mucho de cómo somos. No somos tan malos, tan insolidarios o tan mezquinos, como a veces pudiéramos parecer. Ayer fue un gran día por eso. No para hacer nacionalismo cutre, como ha hecho el gobierno británico, sino para celebrar que vivimos en un mundo capaz de crear una vacuna en un tiempo récord contra una enfermedad desconocida y capaz de velar por los más vulnerables de la sociedad. En España estamos pendientes de la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para después proceder a la logística de la vacunación, que no es nada fácil. Pero que se va a hacer. Hay que mirar con un poco de optimismo al futuro inmediato, para levantar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la aparición de este bicho.

Volvemos a la normalidad después del largo puente de la Purísima, y ya veremos el efecto que haya podido tener la movilidad, las aglomeraciones o las compras en la curva de la pandemia. Y seguramente eso va a determinar las restricciones que vamos a tener para los días navideños. Ojalá todo el problema sea que en Navidad en vez de diez seremos seis, o en vez de cuatro seremos dos.

ZAPATERO, EL PRINCIPAL VALEDOR INTERNACIONAL DE MADURO

Continúa la polémica por la actitud del expresidente Zapatero con el régimen chavista. Como dice el profesor Fernando de Haro, Zapatero se ha convertido en el principal valedor internacional de Maduro. Ha defendido un proceso electoral que tuvo un 70% de abstención por el boicot de la oposición. Y ha pedido a la UE que levante las sanciones contra el régimen. La ministra de Exteriores dijo que hay que escuchar con atención a Zapatero, pero también dijo que su opinión es personal, no compromete al Gobierno y se matiene en el bloque europeo que no reconoce la validez de esas elecciones. Ahora se pone en marcha la consulta popular convocada por la oposición que va a realizar principalmente por vía telemática. En cualquier caso, la comunidad internacional está a la espera de definir qué actitud va a adoptar una vez que las elecciones del domingo suponen el fin del mandato de la Asamblea que designó a Juan Guiadó como presidente.

Vídeo

A Zapatero con lo de Venezuela es una cosa inexplicable. Le viene de perlas aquella frase que dijo Azaña en un debate parlamentario: "Ya que su señoría no se sonroja, permítame que yo me sonroje por usted". Ya que Zapatero no se sonroja por su apoyo a Maduro, nosotros nos sonrojamos por él. No sé si el Gobierno. Pero los ciudadanos que estamos en esta causa y tenemos algo de conciencia sobre lo que pasa en ese país, sí lo debemos hacer.

Y volviendo a Reino Unido, hoy viaja Boris Johnson a Bruselas para tratar de cerrar con la presidenta de la Comisión un acuerdo definitivo para el Brexit a unos días de que se cumpla el plazo para hacer efectiva la separación. Los británicos han retirado la polémica ley de protección del mercado interior, que suponía levantar de nuevo la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero quedan tres asuntos pendientes para alcanzar el acuerdo: la gobernanza del mismo, el acceso de los pesqueros europeos a los caladeros británicos y el cumplimiento de las regulaciones europeas por parte de Reino Unido para tener acceso al mercado único europeo.

Y esta semana hay otra reunión decisiva para el futuro de Europa. Va a ser el Consejo de mañana, en el que se tendrían que aprobar los Presupuestos y el multimillonario plan de ayudas económicas para paliar las consecuencias del covid. Esas que va a gestionar Sánchez personalmente, sin un organismo observador o controlador como sí tienen los demás países. Hungría y Polonia mantienen el veto a esos acuerdos si están vinculados a las garantías del cumplimiento del Estado de Derecho, porque dicen que eso es una injerencia en su política interna. Y todas las miradas están puestas en Merkel, que ejerce la presidencia de la Unión y que previsiblemente va a ser su última actuación como líder europea. Y hará todo lo posible para cerrar con acuerdo todos esos contenciosos.

INMIGRANTES SOLTADOS POR EL GOBIERNO EN GRANADA

La Junta de Andalucía y el alcalde de Granada han protestado ante el Gobierno por no haber sido informados del traslado a la ciudad de un grupo de migrantes procedentes de Canarias. El Gobierno dice que es un protocolo habitual en estos casos. Sin embargo, la administración autonómica dice que la medida resulta improcedente, además especialmente para Granada, que es una de las ciudades que más restricciones de movilidad ha sufrido para atajar la segunda ola del covid.

Cogen a los inmigrantes, los suben al avión, los sueltan en Granada sin PCR ni control, a la calle y buscaros la vida. Es la política inteligentísima, no sólo de este Gobierno, sino también de otros fronterizos.