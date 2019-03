Herrera: "¿Qué tontería es esa de ir dando plazos a Torra para ver si el nene se porta bien?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 19 de marzo del 2019 y es muy tarde. Son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el día ya se desbarata completamente, pero cuidado que hoy es día feriado en algunas comunidades. Esencialmente la ciudad de Valencia “por cima “ de todas las demás porque la ciudad de Valencia disfruta de su cremà. Fíjense ustedes, todos los años repito esta paradoja que no es tal, pero meses preparando, haciendo, construyendo, plantando, ahora lo quemamos por la noche. Pero lo bueno de todo es que mañana a las 8 de la mañana está todo el mundo trabajando y la calle limpia, con la que se forma hoy en Valencia. Eso también digo yo que tiene mérito.

Es día festivo en la Comunidad Valenciana en general, en Galicia, en Murcia, en Navarra, en el País Vasco. Y bajan un poquito más las temperaturas. Digamos que la zona que se mantiene es Canarias. Se mantiene aquí, en el oeste de Andalucía y en Extremadura. Lo demás es un tanto inestable, incluso muchas nubes, en algunos lugares puede llover, etcétera, etcétera.

Pero miren, ya que hablábamos de cremà, cremà gorda la que podía haber organizado una bola de fuego que explosionó sobre el mar de Bering. ¿Pero eso cuando ha pasado? Eso fue en diciembre. Ah, pues no me enteré yo. Me cogió durmiendo. No, no, no, que no se enteró nadie. Primero, porque el mar de Bering está poco poblado. Y segundo, porque eso lo lleva la gente de la NASA que tiene... Pues, en fin, detectores de pruebas nucleares. Y lo han hecho público ahora, lo han dado a conocer ahora.

¿Eso qué fue? Pues una gran bola de fuego que impactó en la atmósfera y provocó la mayor explosión en 30 años. Era una roca especial y espacial de 10 metros de diámetro, iba a una velocidad de 32 km por segundo, eso es en un segundo y de aquí a Carmona. A ver, eso es ir al carajo sacado, 32 km por segundo, explotó a 25 km sobre la superficie de la Tierra y dejó una energía de impacto de 173 kilotones. Esto son 10 veces la energía de la bomba de Hiroshima. O sea, que el petardo era gordo. Y, hombre, afortunadamente cayó en el mar de Bering. Pero vamos, cae en la salida de una hermandad, de una cofradía... En Valencia no se hubieran enterado porque con todos los petardos y todo lo demás hubiera deshecho... Mira, qué mascletà más gorda ha montado el alcalde. ¡Qué tío! Bueno, pues esto es lo que hay.

Aquí, los lazos amarillos. Hoy es la temática del día. Lazos amarillos que a ver si los quita o no los quita Quim Torra. Miren, la Junta Electoral Central le dio 48 horas para que este retirara de las fachadas de los edificios públicos etcétera, etcétera, etcétera.

¿Por qué? Pues porque la Junta Electoral Central entiende que eso es una forma de propaganda política indebida por parte de la institución pública. ¿Y Quim Torra qué hizo? Poner el dedo tieso, el dedo corazón, pero todo tieso que se puede poner, como entablillado, y diciendo: “Os vais a subir aquí y vais a pedalear”. Y la Junta Electoral Central, en lugar de emitir directamente o mandar directamente esas declaraciones a la Fiscalía, que es lo que tendría que hacer para que la Fiscalía actúe y el juez ordene que se quiten los lazos amarillos y se lo ordene a los Mossos d'Esquadra, le vuelve a dar 24 horas más. ¡Pero otra vez! ¿Y por qué un nuevo plazo? ¿Pues para que reconsidere que ha sido malo? ¿Pero para qué? ¿Qué tontería es esta de ir dando plazos y más plazos a ver si el nene se porta al final bien?

Bueno, lo cierto es que si no retira los lazos, además de los 3000 € o lo que sea, puede ser reo de un delito de desobediencia. Y eso puede acabar en inhabilitación. Y esto podría activarse si... En fin... A no ser que la Junta le vuelva a dar dentro de 24 horas otras 24 horas, otras 48, hasta que a ver si así el nene es bueno. Si no, ya les digo, entra el juez.

Esto, incluso, ha dividido al mundo soberanista. Y lo ha dividido porque Esquerra se niega a desobedecer. Esquerra está diciendo, lo cuenta hoy 'La Razón' citando a fuentes anónimas de Esquerra. Llevar al martirologio desobedeciendo, eso no tiene sentido. Es que no se puede poner en peligro las instituciones. La terquedad de los lazos puede poner sobre la mesa la división del mundo soberanista, ¿que está dividido de qué manera?

Pues es muy fácil: uno, está plácidamente huido de la justicia en Waterloo y el otro está sentado en el banquillo de un juicio que, por cierto, hoy se reanuda con nuevas acciones que pueden ser interesantes.

Pero, miren, la precampaña electoral sigue haciendo que la gente hable de muchas cosas, posiblemente menos de lo que tiene que hablar, que es de la delicada situación económica que empieza a vivir España. España tiene pendiente un ajuste fiscal de, al menos, dos mil millones de “leuros” a la vuelta de las elecciones. Esto en el país que tiene el segundo mayor déficit público de la zona euro. La quinta mayor deuda pública de la Unión Europea, que va creciendo y que, además, con las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno que Pedro Sánchez forme seguramente después de las elecciones porque previsiblemente es el que tiene mayores garantías para gobernar, va a crecer. El déficit comercial del año pasado fue el mayor en 7 años. El año pasado España destruyó productividad por primera vez desde 1995.

Bueno, pues en un déjà vu las ministras económicas salieron ayer a decir que aquí no pasa nada. No sé si esto le recuerda en algo a lo que pasó en 2007 y 2008 cuando una y otra vez un tipo técnicamente solvente como el señor Pedro Solbes salía diciendo que aquí no pasaba nada. No, no, hombre, nosotros estamos en la Champions League de la economía. ¿No se acuerdan de cuando decía eso Rodríguez Zapatero? Que vivía en la perfecta economía imaginaria que hizo que acabáramos donde acabamos.

¿Pues qué hace Sánchez, que es la imitación hasta la deformación, es la evolución, la perfecta evolución degenerativa del zapaterismo? De Zapatero a Sánchez, como hoy escribe Félix Ovejero en 'El Mundo', un tipo que es moralmente inconsistente. Y que son incapaces de reconocer que, efectivamente, algo existe.

Que un gobierno, efectivamente, que un gobierno facilite la creación de un ambiente pesimista no es bueno, pero que un gobierno se crea a sí mismo y diga que no hay que hacer nada porque la economía va muy bien es lo malo.

Mire, cuando usted va con un coche y tiene que desacelerar, lo puede hacer por dos razones: porque la autopista pasa de dos carriles a uno y, entonces, le obliga a ir más despacio. Eso es, efectivamente, circunstancias exteriores. Pero también, a lo mejor tiene usted que desacelerar porque lo que le falla es una bujía, un pistón al cigüeñal, lo que sea. Y eso ya no depende de las circunstancias exteriores, depende de las nuestras. Y en ese diagnósticos no estamos. No estamos. Nadia Calviño ayer como Pedro Solbes. La idea negativa de que llega otra crisis no se sustenta en hechos. Bueno, pues ya lo iremos viendo.