Herrera a las 8, martes 19 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 19 de marzo del 2019 y es muy tarde. Son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el día ya se desbarata completamente, pero cuidado que hoy es día feriado en algunas comunidades. Esencialmente la ciudad de Valencia “por cima “ de todas las demás porque la ciudad de Valencia disfruta de su cremà. Fíjense ustedes, todos los años repito esta paradoja que no es tal, pero meses preparando, haciendo, construyendo, plantando, ahora lo quemamos por la noche. Pero lo bueno de todo es que mañana a las 8 de la mañana está todo el mundo trabajando y la calle limpia, con la que se forma hoy en Valencia. Eso también digo yo que tiene mérito.

Es día festivo en la Comunidad Valenciana en general, en Galicia, en Murcia, en Navarra, en el País Vasco. Y bajan un poquito más las temperaturas. Digamos que la zona que se mantiene es Canarias. Se mantiene aquí, en el oeste de Andalucía y en Extremadura. Lo demás es un tanto inestable, incluso muchas nubes, en algunos lugares puede llover, etcétera, etcétera.

Pero miren, ya que hablábamos de cremà, cremà gorda la que podía haber organizado una bola de fuego que explosionó sobre el mar de Bering. ¿Pero eso cuando ha pasado? Eso fue en diciembre. Ah, pues no me enteré yo. Me cogió durmiendo. No, no, no, que no se enteró nadie. Primero, porque el mar de Bering está poco poblado. Y segundo, porque eso lo lleva la gente de la NASA que tiene... Pues, en fin, detectores de pruebas nucleares. Y lo han hecho público ahora, lo han dado a conocer ahora.