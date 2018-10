Herrera: "Para la izquierda libertad de expresión es insultar al Rey, a los católicos y a las víctimas de ETA"

Carlos Herrera

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 24 de octubre. Es miércoles. Hace buen tiempo. El fin de semana parece que cambia. Hoy hay lluvias en Canarias y fuera, aparte de eso, lo que hay es lo que hay.

Le cuento una cosa que he leído esta misma mañana y que me ha fascinado. El Ayuntamiento de La Coruña, que gobiernan los de Marea, esto es una marca de Podemos y tal, ha organizado un concurso.... Bueno, quiere organizar lo que se llama un espacio municipal para la identidad de género y la diversidad sexual. ¡Qué cosas! Y entonces el concurso para contratar a la empresa que a su vez subcontrate el personal puntuaba más si no era heterosexual. Entonces, claro, ha llegado un tribunal y ha dicho: “Vamos a ver, ¿qué tontería es esta?” Es decir, la empresa a la que se contrata o tenía que garantizar que no contrataría, es decir, que no contrataría a personal heterosexual. Si era así eso le puntuaba más que otra empresa, pues que tuviera mejor gestión... ¡Estamos rodeados de idiotas! ¡Estamos rodeados de idiotas! Es un disparate desde el primer minuto hasta el último.

Ayer Sánchez en el Senado acusando a Ignacio Cosidó de que su tesis la leyó el 1 de enero, sin enterarse ni saber que esa fecha es la fecha en la que se consigna. Lo mismo le pasó a Carmen Calvo con su tesis. También la tiene el 1 de enero. Eso no quiere decir que fuera el día 1 de enero a leerla. Llamando Felipe II al Rey en vez de Felipe VI. Otro que también copió lo de los números romanos. ¿Pero qué sainete es este? Con la fotografía donando sangre sin poder donarla porque había venido de viaje. Todo es un sainete. Y hasta incluso es un sainete asuntos muy importantes. Muy importantes que tenemos entre manos.

Hoy Pedro Sánchez fijará en el pleno del Congreso la posición de España en el asesinato del periodista Khashoggi que, miren, la geopolítica ha hecho que este asesinato no esté en un suelto oculto en la página 34 de los periódicos. ¿El asesinato de un periodista saudí en Turquía? Bueno, sí, pero intervienen tantos factores que ahora es un elemento de desequilibrio internacional que hace que fuerzas reaccionarias como Podemos, los independentistas y tal exijan que no se le vendan armas a Arabia Saudí.

Arabia Saudí no respeta los derechos humanos. Es un país como para no ir. Vamos, para echar a correr de cerca. Es una teocracia que tiene condenada a la mitad de la población, que son las mujeres, etcétera, etcétera. Sí, pero no es el único país así.

Entonces si nos ponemos a no comerciar con armas o no comerciar con nada, nos olvidamos de que hay muchos sectores sensibles que dependen, precisamente, de esos comercios. Vean ustedes lo que hay en Navantia en la Bahía de Cádiz que, por cierto, tiene un alcalde de Podemos que a ver qué dice con esta iniciativa de sus compañeros. Y tiene una campaña electoral la señora Díaz que a ver qué dice. Al PSOE y a Sánchez le entra la Realpolitik por el cuerpo. Ya veremos, eh, hasta el final. Aquí hasta el rabo todo es toro, eh. También hasta el toro todo es rabo, a veces.

Ahora bien, no se venden armas a Arabia Saudí, pues habrá voces discordantes, pero, oiga, hay contratos que son particularmente, particularmente serios. Miren, hay otros países que hacen cosas tan malas como las hace Arabia Saudí, ¿o es que Irán, el patrocinador de Podemos, las aventuras televisivas de Podemos, es ahora un ejemplo?

Oiga, en Irán mataron hace... Ajusticiaron hace pocos días a una joven, Zeinab Sekaanvand, de 24 años, que había estado siendo violada por su marido y su cuñado, malos tratos durante años y años, y defendiendose mató al marido. Bueno, pues la ajusticiaron. Y de eso no dice nada. Y de las armas que se venden a Irán, que luego las vende a Hezbollah para que Hezbollah invada el Líbano, no decimos nada. O de los trabajos que hace Irán en Siria, enemigo, enemigo frontal de Arabia Saudí. Bueno, o de Venezuela, que a los disidentes los tiran por la ventana y los matan. Y ahí tampoco decimos nada. Y ahí también hay Realpolitik porque también se hicieron unas fragatas para la Venezuela de Chávez. Y había que hacerlas, entre otras cosas, porque tú te habías comprometido a ello. Si tú dejas de hacerlo ahora, abres la posibilidad o pierdes la posibilidad de abrir nuevos mercados, además de quedar, ya veríamos qué nuevos negocios íbamos a hacer con Arabia Saudí. Pero bueno... Esto... Hoy conoceremos alguna novedad.

Hay otro asunto que es, si me apuran, de más largo calado. El Congreso ha dado el primer paso para reformar el Código Penal y derogar el delito de injurias al Rey, el ultraje a los símbolos, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Ahora se lo traduzco. Esto quiere decir: adelante, vamos a ofender al Rey; vamos a ofender a los católicos. Con sentimientos religiosos, los católicos, que son los que no se defienden de esas cosas. Díganselo, venga, a Valtònyc, hazle un poemita a Mahoma, a ver si tienes lo que hay que tener. Y cuando se dice víctimas del terrorismo, enaltecimiento del terrorismo, lo que se está diciendo es poder denigrar a las víctimas de ETA. Y considerarlas el estorbo para poder entenderse con los herederos de ETA, que es exactamente lo que quieren todos ellos.

Pero, miren, todo esto es poner a prueba a Sánchez, a ver hasta dónde llega Sánchez. Y Sánchez dice que sí. Sánchez está llevando el Partido Socialista a la extrema izquierda. Ya saben, conocen mi teoría de que yo creo que Sánchez lo que le hubiera gustado es ser de Podemos o haber fundado Podemos. Y quiere llevarse el partido ahí. Y, sobre todo, para estar en el poder, no para tanto para tenerlo sino para estar en el poder, necesita toda esa chusma. Toda esa chusma, oiga, que lo que quiere es derribar la barrera de protección de personas y de instituciones. Fundamentalmente, la Corona.

La Corona, la monarquía parlamentaria significa estabilidad y unidad de España. Estabilidad y progreso en España. Y la atacan por eso. Porque lo que quieren es acabar, precisamente, con ese modelo de Estado. Y Sánchez la deja sola. Es una barra libre para el insulto. Aquí va a poder insultar solo la izquierda, la extrema izquierda, y va a poder decir lo que quiera de quien quiera.

Y fíjense, el problema ha sido, estos días, la palabra “mariconez” en una canción de Mecano. Bueno, este país está lleno de estúpidos. Pero uno detrás de otro. Ahora, por ejemplo, miren, si cae el Rey, si estos consiguen hacer tambalearse la monarquía. Cuidado que lo que llega no es una democracia liberal, eh. Lo que estos quieren poner en su recambio es una alternativa completamente diferente, justiciera: la democracia popular, el podemismo, el caos, fin, ya saben.

Y el discurso del 3 de octubre del Rey es una excusa. Y todos los que tienen esa impostada nostalgia republicana de una segunda república que ni conocieron, y me parece a mí que no han leído demasiado, juegan, hacen el juego, hacen operativo el juego de todos ellos, de sus socios.

Por otra parte, quien ensalce el Franquismo, y ojo porque ensalzar el franquismo para todas estas personas es simplemente hablar bien de Franco, quieren reformar el Código Penal para castigarlo con dos años de cárcel. Es decir, cualquier cosa en su criterio sería una apología de la dictadura. Si como aquí hubiera legiones de franquistas desfilando por las calles y poniendo en peligro la democracia. La libertad de expresión sí, pero solo para una parte muy concreta: contra el Rey, contra los católicos y contra las víctimas de ETA. Lo demás a la cárcel.