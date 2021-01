Herrera: "¿Nadie de los 70 pelotas que rodean a Illa le pidió que no dijera a Darias que lo iba a disfrutar?"

Vídeo

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

No les diré que ahí está la primavera, porque la semana que viene puede volver el fresco. Pero ya les dije que entre dos nubes se colaría un rayo de sol. Y volvería con toda la fuerza de la naturaleza para mitigar esos rigores que están pasando los humanos. Sensiblemente los que vivís en ese país al fondo de lo que le cuelga a Europa y que tenéis lo que tenéis. También os buscáis lo que os buscáis. Eso decía el rayo del sol.

Voy buscando buenas noticias como un zahorí por las playas. He encontrado una en la China y es que han encontrado un método más efectivo para detectar el coronavirus. Un método que además de la estocada por la nariz - que algunos la llevan fracamente mal - la complementa con otra estocada más efectiva. Cuando en la nariz no hay evidencias en las muscosas de que el virus ha estado ahí, a lo mejor todavía está en el recto, en el final de nuestro cuerpo, en la puerta de salida. Pues en la puerta de salida hay que meter el palito. Eso genera una sensación violenta, pero parece que la detección de la PCR es infalible. Quién sabe si esta prueba se pondrá en marcha en otras lugares.

Pero es que no tengo más noticias positivas. Bueno, que quizá las camas hospitalarias ocupadas por pacientes Covid son del 24%, una leve bajada con respecto a ayer. Pero nada más, porque el marcador de la pandemia sigue siendo terrible. Y lo va a seguir siendo durante unos cuantos días más. Ayer, 492 fallecidos. 40.285 contagios. Incidencia acumulada cerca de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, a pesar de las restricciones todavía tenemos cifras dramáticas. Es dramático que se muera una persona. Pues imagínense 500 familias ayer. ¿Hay alguna señal para que nos pongamos optimistas? Serían las vacunas. Pero lo de las vacunas es bastante descorazonador. Hay diez CC.AA. que se están quedando sin vacunas, cuatro que sólo ponen segundas dosis y gente que se va a quedar colgada sin la segunda dosis si no remedia la actuación de las autoridades europeas con los famosos laboratorios.

De Moderna, llega muy poco. En Cataluña esperaban 8.000 dosis que no han llegado. Las de Pfizer llegan en menos cantidad de lo previsto y con la vial que hay que aprovechar para una sexta dosis, pues ha tenido una lentecimiento de la producción. Y luego están los de Astrazeneca. Se está investigando si realmente ha tenido un golpe de mala suerte, fallos de producción o si los directivos son un poco de golfos y están vendiendo con la otra mano a quien le paga más. Ayer, la Comisión Europea denunció que según con qué directivo hablabas te contaba una cosa o la contraria. Y eso no ayuda a despejar la sospecha de que Astrazeneca ha decidido revender dosis que había reservado a Bruselas a países que pagan más. Los de Astrazeneca dijeron que no iban a la reunión, pero al final sí se presentaron. Los de la Comisión diciendo que como les hayan 'sisado' se iban a enterar... Pues esto es lo que hay. La cosa iba mal, pero terminó un poco más suave sin que haya acuerdo ni solución con la Comisión escamada.

¿Esto sorprende? Ya sabemos que la responsabilidad del Gobierno no es la compra de las vacunas, pero sí es reponsabilidad del Gobierno buscar respuesta en la Comisión o, al menos, informar a los españoles de cómo están las cosas. Ayer, con este ambiente, el presidente del Gobierno - en estos actos huecos y fatuos a los que se dedica - no tuvo mejor ocurrencia que garantizar que el 2021 será el año de la recuperación gracias a las vacunas. ¡Y lo dice el día que nos quedamos sin vacunas! Estos tíos están fuera de la realidad. En lo peor de la tercera ola. En mitad de un carajal de vacunas nadie dijo ni una sola palabra de lo que está pasando. Están en sus propios juegos de poder. Nadie, nadie... ni un ministro ha dado una sola explicación.

ILLA, A DARIAS: "LO VAS A DISFRUTAR"

Y hoy Sanidad se vuelve a ver las caras con las CC.AA. Y ya presidirá Carolina Darias. Dos frases especialmente significativas de los relevos de ayer. Una la que pronuncia Illa - el mismo que dijo hace dos días lo de 'Yo no tengo nada que arrepentirme' - cuando le da la cartera a Carolina Darias. Le dijo que lo iba a disfrutar. ¿No hay nadie de los 70 pelotas que rodean a cada ministro que le diga: 'con 500 muertos, con 40.000 contagiados, con las vacunas que no llegan.. no se te ocurra decirle que vas a disfrutar'? ¡Cómo te lo vas a pasar, se te van a morir 500 cada día! Pero de verdad... Llegas al ministerio de Sanidad cuando están muriendo centenares de personas, cuando los sanitarios no pueden más, pero vas a a disfrutar... ¡madre mía! ¡Pero hombre, por favor!

Y luego Miquel Iceta. Ayer había memes muy graciosos con Iceta bailando. A él le gusta mucho bailar. Es muy bailongo. Es un tío con gracia, ya se lo digo. Y toma la cartera y dice una frase... Iceta tiene mucha habilidad para saber interpretar que es lo que quiere escuchar el que está escuchando. Y para saber amoldar a eso que quiere escuchar el que le está escuchando. Y ayer dijo una frase que todos firmaríamos: 'Queremos una España fuerte en su unidad pero orgullosa de su diversidad'.

¿Pues usted le pone alguna pega a eso? Pues claro, lógicamente no. Y luego, todo lo que habla cuando está en Cataluña de la plurinacionalidad, de los indultos a la secesión, de tal vez la necesidad de un referéndum pactado, y si hay mayoría la independencia... pues todo eso está en contra de lo que dijo. Pero bueno, ministro de Política Territorial. La frase la llevaba preparada de casa. Vamos a ver qué ases tiene guardados en la manga para pastorear todos esos asuntos. Confiamos en él.