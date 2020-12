El epidemiólogo Quique Bassat aclara en 'El Cascabel' cuándo serán seguras las vacunas contra la covid-19

El epidemiólogo Quique Bassat ha analizado en 'El Cascabel' la seguridad de las vacunas contra la covid-19, los peligros a los que se expone la población con las cenas de Navidad o cuándo podría llegar la tercera ola entre otros asuntos de actualidad. Uno de ellos es el papel de los menores en estas fiestas: "Deben contabilizarse los niños en las cenas de Navidad, pueden contagiar a más personas y deben computar en las 6 o 10 personas máximo que pueden reunirse en una mesa".

Al respecto de este asunto, el epidemiólogo añade que "uno se puede contagiar al aire libre. Sabemos que se contagia peor o más difícilmente. La transmisión se aumenta entre 15 y 20 veces en el interior, pero en el exterior también es posible y vemos que es muy difícil mantener una distancia de dos metros de seguridad. El riesgo está e incurrimos en un riesgo cada vez que salimos a la calle. Un resultado negativo de un test, aunque lo hace improbable, no quiere decir que la persona ni esté infectada ni pueda infectar a otros".

Sobre la comercialización de las vacunas y si son precipitadas las ya anunciadas con tasas de efectividad superiores al 90%, el epidemiólogo asegura no estar de acuerdo con ello: "Se ha experimentado de la forma necesaria para que estas vacunas se lleguen a licenciar. Las autoridades regulatorias que son las que certifican que el proceso técnico de las vacunas se ha hecho de forma rigurosa, están extraordinariamente bien informadas y saben exactamente cuáles son los resultados completos de estas vacunas. Las agencias grandes se han reconvertido y su personal está única y exclusivamente dedicada a la revisión de los dossiers de estas vacunas por la urgencia del momento. Si las vacunas se aprueban, son seguras y se pueden aplicar.

Bassat, epidemiólogo: "Si las vacunas se aprueban, son seguras y se pueden aplicar"

Quique Bassat explica que "estamos en una situación de sacrificio comunitario en el que hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas durante muchos meses. Celebrar una cena navideña es un riesgo innecesario. Hay familias mayores de 6 personas que quizá tendrán que hacer dos cenas o dividirlas, pero la situación epidemiológica es muy mala, muy distinta que la que teníamos al principio del verano cuando nos desconfinamos, con cifras 10 veces inferiores".

Por último, también ha asegurado que "todavía no hemos abandonado la segunda ola, y aunque estamos en fase de descenso, si seguimos haciendo las cosas igual de mal que como estamos haciendo, es más que probable que la segunda ola vuelva a subir, más que una tercera ola, será que no habremos conseguido vencer la segunda. Los tratamientos que hay actualmente son muy caros y no se pueden extrapolar a un gran número de población. La prevención es lo que mejor funciona y hemos de seguir las recomendaciones que nos dan a la espera de la vacuna".