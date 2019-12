Herrera: "Montero se penaliza a sí misma por lo que hizo en 2018 y trata de boicotear a los andaluces"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana, oiga, son las 7 en Canarias. Es lunes, el día más hermoso de la semana, va a llover en la mitad occidental más o menos de la península y va a llover con ganas. Hombre, no tanto en Galicia, que en Galicia el agua va que como regalada por el Altísimo, pero ya no digamos cuanto más al sur vamos bajando. Y el Ebro crece, pero parece que no va a crecer demasiado más de lo debido. Y el día está así y nosotros estamos preparando nuestro Belén Viviente este próximo jueves una nueva edición de esta apuesta clarísima de comer por la Navidad. Si no apuesta la COPE por la Navidad, a ver quién va a apostar, que trae la novedad de que va a ser un Belén viviente de emisiones cero, se va a controlar muy de cerca al buey y a la mula, al caganer, a todos. Esperamos la visita de Greta, que acaba de llegar a Suecia en tren, en primera, por cierto, aunque se haga fotos ahí tirada en medio del pasillo, y no sé si le dará tiempo de ir y volver, porque la verdad..., pero sería muy bonito. Y viviremos una gran jornada en este día 16.

Fíjese, ya que ha acabado la Cumbre del Clima que, por cierto, de la que nadie ha salido contento. Nadie: los que la organizaban, los que participaban, los que no han venido, los ecologistas que estaban fuera... La verdad es que ha sido un texto ambiguo, muy genérico, sin objetivos concretos y así.

Es lunes en el que seguimos admirando y muy mucho a las jugadoras de la selección nacional de balonmano que en el mundial, en Japón, han ganado la plata. Eso ya de por sí sería una gran noticia. El problema es que aspiraban al oro y, la verdad, una decisión arbitral muy polémica en el último minuto le dio la victoria a las holandesas, pero bueno, eso no emborrona o no nubla el trabajo de estas chicas, que ha sido ejemplar, donde han hecho todo un alarde y nos han emocionado a todos.

Y luego, esta es una semana en la que nos vamos a ver con muchas reuniones, mucho aquí, mucho allá, mucho esto, mucho lo otro, mucho lo que ha dicho Iceta, lo que dice Esquerra, lo que dice Ábalos, lo que van a pactar, que si, que no, las decisiones que se han de tomar en Europa sobre los recursos que han presentado Junqueras, que puede beneficiar a Puigdemont a la larga.

"Oiga,Herrera, ¿y todo este lío no me lo puedes resumir un poco más?" Pues sí, mire, Sánchez empieza esta semana a abrir puertas para hablar con todo el mundo, lo que no ha hecho desde el 10 de noviembre. Hoy recibe, ya les adelanto que para nada, a Casado y a Arrimadas. Y luego está esperando si le encajan todas las piezas y, efectivamente, Esquerra da el placer que le está trabajando Miquel Iceta, al que han elegido de nuevo secretario de los socialistas catalanes. Este Iceta que nos ha salido un sexador de naciones extraordinario. Ahora ve ocho naciones en España. España nación de naciones, que era una cosa que el PSC ya lo había dicho antes, no es nuevo, solo que antes estaba Rubalcaba en la Secretaría General y no trago, y los barones socialistas tampoco tragaron y montaron allí una comisión de estas y no pasó nada.

Pero ahora es diferente. Ahora Iceta es el que susurra en el oído de Sánchez. Y le ha susurrado lo de España nación de naciones somos ocho y nosotros mucho. Los catalanes un poquito más de nación, llevan un poquito más de Dios en el pan. Y después es lo que diga Esquerra, que quiere la mesa famosa esa para hablar del referéndum, de autodeterminación. Y donde él dijo que no, y le costó que no le aprobaron los presupuestos en su día, ahora dice que sí porque a este no le importa humillarse, a Sánchez. A nosotros nos importa mucho que nos humillen a todos los demás, pero no, el que se humilla a toda España tampoco le importa a él para cubrir está enfermiza ansia de poder. Ya no tienen importancia las palabras ni la hemeroteca. Se podía decir aquello del insomnio, de yo no podría gobernar con estos en el gobierno y a los dos días ser un entusiasta de gobernar con Podemos. ¿Y alguien le pasa factura por eso? ¿Alguien no se lo recuerda? ¿Eso es desvergüenza, es indecendia, qué es? Da igual, si es que le da igual. Si ha conseguido hasta que el independentismo racista sea el árbitro de la gobernabilidad en España

Y después, para que sepamos todos los españoles cómo se las gasta Pedro Sánchez y particularmente para que lo sepamos los andaluces, acaba de tomar una decisión solutamente sorprendente: aplicar el 155, sí, sí, el 155 económico a Andalucía. ¿Andalucía? Pero si es la comunidad que va por encima de la media en los rankings de crecimiento, de financiación, de solvencia, de apetencia de inversiones extranjeras. Sí, sí, ha enviado una carta al secretario general de Hacienda, vean ustedes ya el nivel, ni la ministra, ni el subsecretario, el secretario general de Hacienda de la Junta diciéndole: "Oiga, el Gobierno de Andalucía en el año 2018 se excedió unas décimas en su objetivo de déficit, con lo cual, ustedes ya no van a poder financiarse en el mercado, tendrán que acudir al fondo de liberación animal y, además, tienen que hacer recortes. Y ojo con esas cosas que han dicho de beneficios fiscales, etcétera, etcétera".

Fíjense ustedes la sinvergonzonería. Ellos, gobernando el Partido Socialista, gobernando la señora Montero en la Consejería de Hacienda en el año 2018, se desvío del déficit, cambió el Gobierno, se corrigió esa desviación, el Gobierno ha salido a los mercados, ha encontrado financiación, incluso hasta los mercados y las agencias de rating les ha dicho: "Podéis pedir más que os lo van a dar" para hacer una serie de políticas en Sanidad, en Educación, que se financian con ese dinero. Bueno, pues ahora os prohibimos salir a los mercados financieros como venganza política. Saben que Andalucía puede ir a los mercados, ha ido con éxito. Bueno, pues la que causó el entuerto, es decir, la propia ministra Montero, entonces consejera, es la que propone esta barbaridad.

Desde el cambio de gobierno en Andalucía se ha ido normalizando la situación, ha equilibrado las cuentas, ha aprobado presupuestos a pesar de la herencia recibida de las cámaras acorazadas y los regalitos que le han ido dejando. Pues desde el Ministerio de Hacienda ahora hacen lo posible por boicotear todos los equilibrios. Y lo último es esto: bloquear la salida al mercado financiero, desbaratar planes fiscales, obligar a recortes de los servicios, es decir, convierten Andalucía en la comunidad de segunda porque eso no lo han hecho con la Comunidad Valenciana ni con Baleares, no digamos ya con Cataluña. Eso sí que es una desvergüenza, es decir, Montero, "Chiqui, hay dinero, hay dinero, Chiqui", Montero se penaliza a sí misma a lo que hizo en el 2018 para perjudicar al gobierno justo cuando se reactiva el crecimiento de Andalucía por encima de la media, es decir, no te dejo financiarte y ya veremos, oiga, ¿si gobernara Susana Díaz lo harían?

Esta que reclamaba 4.000 millones al Gobierno de Rajoy que, por supuesto, ahora ni siquiera ha pensado en abonar. Es maltrato, es un desprecio a Andalucía por los mismos que la han empobrecido, chuleado, robado, con los EREs, con los puticlubs, con los cursos de formación, con... Por los mismos.

Ahora es: "No es tuyo. No me habéis votado a mí, os vais a enterar los andaluces a ver si aprendéis a votar". El cinismo del PSOE en general, el de la tal Montero en particular, es antológico, antológico. Obliga a aplicar un plan de ajustes para que los andaluces ahora prueben el sabor óxido de los recortes en Sanidad y Educación, en lo que sea. Y, además, eso de bajar impuestos, ¿tú que te has creído? No te voy a dejar porque yo hice mal las cuentas cuando yo estaba hace dos años. Impresionante la desvergüenza llegando a unos límites de cinismo político insospechados, literalmente insospechados en España desde hace mucho tiempo.