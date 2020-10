La moción de censura de Vox a Sánchez: las claves que marcarán la semana en el Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados será testigo esta semana de una nueva moción de censura, la quinta que se presenta en toda la democracia. Este miércoles y jueves está previsto que se debata en la Cámara Baja la moción presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez y que nace con grandes dudas de que salga adelante, ya que prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios han descartado apoyarla.

La formación de Abascal es consciente de que no cuenta todavía con los apoyos necesarios, pero con esta iniciativa busca desgastar al Gobierno y a su vez, obligar a que todas las facciones del espacio ideológico derecha- PP y Ciudadanos- se posicionen. Con esta, España habrá vivido en todo su periodo democrático cinco intentos para derribar al Gobierno del turno, aunque tan solo una ha salido adelante.

Fue precisamente la que presentó el PSOE de Pedro Sánchez contra Rajoy en 2018 y que salió adelante gracias al voto de Podemos y nacionalistas. Cerca se quedó Felipe González en 1980 de sacarla adelante contra Adolfo Suárez. Más lejos se quedaron Antonio de la Mancha en 1987 contra Felipe González y Pablo Iglesias contra Rajoy en 2017.

La moción que se debatirá esta semana por Vox fue presentada por la formación de Abascal en julio, en plena oleada de la covid-19 y en medio de las negociaciones por los fondos de reconstrucción. Fue en una réplica parlamentaria a Sánchez cuando Santiago Abascal anunció que en septiembre su formación presentaría una moción de censura contra el actual Ejecutivo para evitar la "ruina" del país. "No queda más remedio que anunciar una moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. El desastre de su gestión aún no ha tocado fin.No se les ocurra volver a encerrarnos porque no se lo vamos a permitir", esgrimía Abascal desde su escaño.

Las principales incógnitas de esta moción de censura

Desde el primer momento en el que hicieron el anuncio, Santiago Abascal se ha abierto a consensuar con otros grupos políticos un candidato. Llegó, incluso, a abrir la posibilidad de presentar un candidato independiente, pero no logró convencer a nadie a pesar de contactar con "figuras con responsabilidades de Estado".

Por tanto será el presidente de Vox quien se presente como candidato a la presidencia del Gobierno. Sin embargo, será el diputado por Barcelona y candidato por Cataluña, Ignacio Garriga, quien la defienda.

El PP quiere ponerse de perfil

La principal incógnita será qué va a votar el PP. Este lunes su presidente, Pablo Casado, ha querido quitarle importancia al asunto después del Comité Nacional. "No voy a gastar ni un minuto en ese tipo de cuestiones menores. Nuestra postura quedó fijada hace semanas", ha recalcado este lunes desde Génova. "No hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección. Es un tema que no me importa nada", ha sentenciado.

MADRID, 14/10/2020.- El líder del PP, Pablo Casado, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso. EFE/ MariscalMariscal

A nivel de nombres propios, Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido la abstención y ha pedido que cada diputado vote en conciencia. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ha instado a votar que 'no' porque le "viene muy bienal Gobierno y muy mal a la unidad de la alternativa de la oposición". Lo que está claro es que no van a votar que 'sí', tal y como han defendido hace semanas.

Desarrollo del debate

Lo que sí está claro es que cómo va a ser el debate. Se desarrollará con lo dispuesto en los artículos 113 de la Constitución y 177 del Reglamento del Congreso. Tendrá lugar este miércoles, 21 de octubre a las 09:00 horas y el primer turno de palabra lo tendrá Ignacio Garriga sin límite de tiempo. Tras él, será el candidato en tomar la palabra, en este caso, Abascal, para exponer su proyecto y no tendrá límite de tiempo.

Una vez que Abascal termine su discurso, si no hay réplica por parte del Ejecutivo de Sánchez, cualquier grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, puede pedir el turno de palabra por un tiempo de treinta minutos. Como miembro del Ejecutivo y presidente que se quiere destituir, Sánchez puede pedir el turno de palabra en cualquier momento y por tiempo ilimitado. Lo mismo puede hace Abascal para replicar a cualquiera de los grupos.

Según se ha sabido este lunes, también intervendrá para defender la posición del Gobierno el líder de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Ambos defenderán la acción del Gobierno durante estos meses.

Concluido el debate, que previsiblemente será el jueves, la mesa del Congreso anunciará la hora de la votación que será pública y por llamamiento. Debido a la covid-19 y a las restricciones que afectan a la Cámara Baja, la Mesa del Congreso ha permitido que los diputados voten telemáticamente.

En el caso de que salga adelante, se entiende retirada la confianza al actual presidente y se le otorga al candidato, en este caso Abascal, que quedaría inmediatamente investido como nuevo presidente. Si no sale adelante, los diputados que firmen la moción no podrán volver a presentar una hasta el nuevo periodo de sesiones, es decir, a partir de febrero.