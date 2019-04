Herrera: "Mientras la derecha está arañándose, Sánchez sigue sacando decretos sin ningún tipo de vergüenza"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves. Esto pasa... Hace nada habíamos empezado la semana y habíamos empezado abril, pues ya es el cuarto día de abril el que estamos viviendo ahora mismo. Es jueves y el tío que estaba soplando en Groenlandia por lo alto de los bloques de hielo que ha llegado aquí ha conseguido que haya alguna montaña nevada en el norte peninsular, que haya heladas hoy y que, efectivamente, algunos tengan esa sensación cercana al frío pero que, hombre, en abril digamos que es lo suyo. En la mitad sur peninsular eso no pasa. Va a llover en Canarias y así estamos, oiga, viendo pasar los días, viendo cómo ha pasado por aquí Obama.

Bueno, todavía está en Sevilla. Ayer se fue a dar su paseo por el Alcázar, a tomarse unas tapitas y esas cosas y, hombre, como estímulo para el turismo norteamericano en España la presencia del presidente del Santo Negro es fundamental. Dio una charla en el Congreso Mundial de Turismo que era una charla, bueno, más que un discurso era una charla con otro, con un speaker, y dicen que le pagaron bien, muchos miles de dólares. A mí me parece muy bien que la gente cobre si despierta, si atrae miradas y, desde luego, esto para la ciudad no es nada malo ni tampoco para Pedro Sánchez, que ayer llegó a Sevilla, cogió su Falcon, se vino a Sevilla a ver a Obama y y a tocar el arpa porque es maravilloso.

Es maravilloso que los progres cuando se encuentran ponen en marcha una literatura que es que parece que hayan dado en veinte minutos los pasos necesarios para solucionar el mundo. Vean ustedes el tweet que subió ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de este bendito país, a Twitter. Necesito un poquito de arpa. Niña, toca el arpa. “Los progresistas sabemos que para hacer frente a los desafíos globales como el cambio climático se necesitan herramientas multilaterales”. Un poquito más de arpa, por favor.

Pompitas de jabón subiendo por la habitación después de decir eso porque es fantástico. Ser progre te invita a que con una frase de herramientas multilateral, que quiere decir varios tíos puestos de acuerdo, vayas a solucionar el mundo. Estuvieron varios minutos y a tenor de las crónicas, dicen que hablaron de la igualdad de género, de las estrategias para el equilibrio de derechos entre hombres y mujeres, del perfil de la mujer en la sociedad del siglo XXI, de los jóvenes y los planes de empleo juvenil, de los problemas de vivienda de los jóvenes para su emancipación y, por supuesto, del cambio climático.

Dos progres que se vean y no hablen del cambio climático es como si no existiera la reunión. O sea, esto, vengo esta mañana diciendo: “Vamos a ver si descuenta el tiempo de... Hombre, Barack, ¡qué bien te veo!. Hombre, Pedro lo estás bordando. Adiós, muy buenas. Dale recuerdos a los niños, pues quillo, te queda para hablar de todo eso 18 minutos. Son unos fieras. Claro, y así dice este: “Se necesitan herramientas multilaterales. Un interesante intercambio de ideas”.

Bien, fascinante. Hombre, él, que vino en el Falcon que, por cierto, sigue coleando que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado 10 días a Moncloa para que haga un listado de las personas autorizadas y su cargo para utilizar el avión y Moncloa se calla, la opacidad está siendo manifiesta. La pregunta es: ¿A quién habrá llevado este en el Falcon para que no quiera contarlo, para que no quiera dar, alegando seguridad nacional, para que no quiera dar cuenta de todo ello?

Pero miren, la noticia ayer estaba en que el pacto de la moción de censura, el pacto que hizo Sánchez con Podemos, con los golpistas catalanes, con Bildu y con el PNV puede estar metido en un cajón pero no se ha roto.

Ayer el Congreso, la Diputación Permanente, tenía que convalidar o no una serie de decretos que este, sin ningún tipo de vergüenza, sigue sacando cada viernes para dar manguerazos, para aumentar el gasto, que lo paguen otros, que lo pague el que llegue, que será él seguramente, pero que me den a mí propaganda electoral a cuenta del gobierno con el dinero de todos los demás.

Y lógicamente a cambio de darle más transferencias al PNV, tener, ya se encargó Iceta de tener contentos a los separatistas, Podemos que está ahí para lo que haga falta, y el voto de Bildu, que era el que hacía el número 33, ha conseguido sacar adelante eso. Es decir, el Congreso le deja sacar adelante esos viernes electorales. Le deja la Diputación Permanente. Es decir, hacer a Bildu y darle a entender a Bildu, además, que el pacto es sólido y que no son una simple comparsa. Es tener un gran desahogo, pero le da igual. Claro que le da igual.

Él con esto lo que está anunciando es que cuando acaben estas elecciones y pase el tiempo entre estas y las siguientes, las de mayo, el movimiento va a ser ese. Y si los demás quieren apoyarle para evitar que él pacte con Bildu que le apoyen, que es lo que le dirá el PSOE al PP, a Cs. “Oiga, ¿usted quiere que yo no pacte con los separatistas catalanes? Pues bien, vótenme ustedes y así ya está, yo pacto con ustedes”.

El tiempo que ha desalojado con la complicidad de un juez, el cuentista Ricardo de Prada, una frase preparada y pactada para meterla debidamente en una sentencia y que eso le sirviera de argamasa para formar el gobierno Frankenstein, el que ha echado a un gobierno le dice ahora, “tú, apóyame”. El que se pasó meses diciendo aquello de “no es no”, ¿qué parte del “no” no entienden?.

Bueno, con lo cual ya vemos claramente que lo que tenemos es un futuro... En fin, si la campaña electoral no cambia las cosas, de Sánchez apoyado por estos. Y digo si la campaña electoral no cambia las cosas porque hasta ahora este está sin bajarse del autobús. Ni sin despeinarse, eh. Es la campaña... Bueno, oiga, funciona con más facilidad mientras los demás están arañándose entre el centro derecha, la derecha, la no derecha, el menos derecha, el más centro, el más... No sé. A ver quién de ellos es el que saca más de ese bloque, pero sin desmontarle a Sánchez todo lo que hay que desmontarle, que son muchas cosas.