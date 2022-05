Herrera: “Si para mantenerse en el poder Pedro tiene que humillar al CNI ante los separatistas, lo humillará"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Sigue el tiempo estable en toda España, solo se esperan algunas nubes bajas en el norte de Galicia y en Mallorca, quizá alguna tormenta en Tenerife y Gran Canaria. Es martes, es 10 de mayo del 2022, es un día interesante porque yo ahora les cuento porqué, mañana también lo será.





OBJETIVO: CESAR A PAZA ESTEBAN, DIRECTORA DEL CNI





Estamos a 24 horas de que la sesión de control al Gobierno se convierta en un martirio para Pedro Sánchez, que indudablemente se merece, pero es su aliado Esquerra para respaldarle quiere la dimisión de la ministra de Defensa, Robles; la desclasificación de los expedientes de las investigaciones legales, legales, del CNI y también, por supuesto, la cabeza de la directora general del Centro Nacional de Inteligencia. Si el Gobierno, si Sánchez entrega esa cabeza, significa que culpa al Centro Nacional de Inteligencia, al servicio de seguridad. Sería, pues, una de esas escasas veces en las que un Gobierno entre un Servicio de Inteligencia y una amenaza nacional elige la amenaza nacional.









Allí en el Consejo de Ministros van a estar todos. Miren, los ministros podemitas, que ya hacen descaradamente oposición al Gobierno del que forman parte y los socialistas, incluido el señor Bolaños, el que se pasó de listo, el que no solo convocó la bochornosa rueda de prensa en la que el Gobierno se puso así mismo en ridículo y por ende al Estado, sino todos los demás. Los que pueden ser, por ejemplo, como la señora Robles víctima o no. Porque la señora Robles puso pie en pared y recordó que con las normas en la mano el responsable de que el móvil de Sánchez pasara las revisiones pertinentes era el propio Bolaños, no el Centro Nacional de Inteligencia, que no es el encargado de cuidar los móviles de los ministros.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Bueno, pues hoy vamos a ver hasta dónde queda todo eso porque el sanchismo, saben ustedes, que para mantenerse en el poder y ser capaz de no legislar de aquí hasta que acabe la legislatura, si tiene que humillar al aparato de seguridad del Estado ante los separatistas, lo va a humillar. Y hoy COPE les puede contar que el Gobierno está esperando un informe interno del CNI para tener argumentos con lo que cesar a la directora Paz Esteban, van a buscar, rebuscar aquí y allá para ver cómo cargarse a una señora, a la que no tengo el gusto de conocer, pero que ha demostrado ser una funcionaria íntegra que cumplió su trabajo porque acudió a la famosa Comisión en la que han metido a toda la basura de la política española para ver si así les contentan, a enseñar las órdenes judiciales con las que se controló de forma legal y justificada a los golpistas con los que el Gobierno negociaba la estabilidad parlamentaria.





TODO POR Y PARA LOS SEPARATISTAS





Ayer habló el portavoz del PSOE Felipe Sicilia, dijo que la directora del CNI contaba, al fin, con apoyos y tal…En estos momentos, que es otra de las cosas que decía Sicilia, en estos momentos quiere decir que las cosas pasan enseguida y desde luego, en cuanto el Gobierno encuentre la mínima brecha que le permita argumentar que la señora Esteban debe ser sacrificada en la pila política del sanchismo, lo hará. Todo lo que toca Sánchez, ya les decía ayer, lo convierte en excremento: el CIS, Radio Televisión Española, la Fiscalía… quiere ahora malversar el Centro Nacional de Inteligencia, y de momento ya les digo, están en una fase más técnica que política y luego pasarán a una fase más política que técnica. COPE ha podido saber que Paz Esteban cuenta con el respaldo de su equipo del CNI en su conjunto, y que quienes la conocen dicen que está dispuesta a seguir, bueno tomará la decisión como buena servidora pública, acatará la decisión que no tiene otro remedio.

Ahora, fíjense ustedes, les hacía esta reflexión a las 6 de la mañana y se la vuelvo a hacer ahora. Todo esto, cesar a una directora general del Servicio de Inteligencia, uno de los buenos servicios de inteligencia del mundo que es el CNI para dar gusto a los separatistas significa que tú sacrificas y pones en crisis a una parte esencial de la Seguridad del Estado para contentar a los que reconocieron ayer, que el día antes de proclamar la independencia Puigdemont se reunió con un emisario de Putin que le ofreció 10.000 soldados y 500. 000 millones de euros para sostener la independencia de Cataluña. Soldados que qué iban a hacer, ¿enfrentarse al ejército español? ¿Para qué te deja 10.000 soldados Putin? ¿Qué hacen 10.000 tíos de la estepa en Cardedeu?, pues vaya usted a saber. Para contentar a los que, y ayer lo confirmo el Supremo, discriminaron con una actitud absolutamente de fascista a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña los que les negaron la vacuna del covid, los tuvo que vacunar Sanidad porque les dejaron tirados a ver si enfermaban. Para contentar a los que ayer el TSJ de Cataluña tuvo que dar 15 días de plazo para que cumplan, de una vez por todas, la ley y den un miserable 25 % de clases en castellano, aunque sea la gimnasia. Para que los chavales de las zonas en las que solo se habla catalán no salgan hablando el segundo idioma más importante del mundo, como si fueran el indio Gerónimo, y también para contentar a los que ayer consiguieron por cuarto año, que los Premios Princesa de Gerona se vuelvan a entregar en Barcelona porque en Gerona, no es que no saben las circunstancias, es que ha dicho el Ayuntamiento o la reunión de pastores de cabras, da igual, que la Familia Real es persona non grata.









Bueno, pues antes o después, ¿va a exigir explicaciones Pedro Sánchez a Pere Aragonés que son el ‘Dúo Ssacapuntas’, el uno y el otro, por todo lo que conocimos ayer? Porque un presidente digno de serlo, si a este le quedar algo de dignidad, que no la ha conocido nunca… Oye campeón, hasta que no salga, hasta que no hagas una declaración institucional en la que reniegues de los contactos del anterior presidente con la Rusia de Putin para dar aquí un golpe de Estado, no tenemos más que hablar; y no te voy a hacer concesiones. Claro, inmediatamente el bajito de ‘Los Sacapuntas’ le diría a éste, pues dejo de apoyarte en el Congreso de los Diputados; bueno, pues deja de apoyarme que ya me buscaré la vida. Y si España es muy mala, le tendría que decir Pedro Sánchez vete por ahí ahora mismo a explicar al mundo que vosotros tuvisteis tratos con el de los crímenes de guerra en Ucrania, solo que había un Gobierno que supiera defender los intereses de España, que tuviera mínimo de altura digna para acorralar a sus enemigos. Pero estamos en lo contrario, un Gobierno que se arrodilla ante los que quieren dividir a los españoles entre ciudadanos con más y menos derechos y pone bajo sospecha al Servicio de Inteligencia que defiende la integridad del Estado. Y estos del PSOE son los campeones de la igualdad.





AVISO A LOS SOCIALISTAS





Por cierto, socialistas que me escucháis, ¿sabéis cómo va a dejar Sánchez el PSOE, no? Hay ideales mucho más florecidos, van a tardar en conseguir que el PSOE tenga una décima, siquiera una décima de credibilidad, lo que no está en los escritos. Y eso lo sabéis los barones, esa especie mitológica; los que os presentáis a las elecciones ahora; y todos los socialistas son estos que habéis sacado con el trabajo digno de muchos años, lo sabéis. Menudo papelito.