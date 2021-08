Herrera: “Si lo de la luz pasa con un gobierno del PP, hoy con todo el calor que hace se rodea el Congreso”

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Qué pena más grande, la mar no nos ha dejado hoy salir en el pesquero ‘Mis Mellis’ aquí del puerto de Motril, como es habitual todos los años, en busca de la sardina pilchardus y su procedente limpieza de cabeza con la uña gorda. Bueno pero cuando no se puede, no se puede. Estamos en el Museo del Mar y vamos a ver si desde aquí le contamos lo que pasa en este día caluroso, viernes 13 de agosto del 2021, hombre que no es un día precisamente como para ponerse un jersey de cuello alto, hay suicidas que de repente pues en el valle del Guadalquivir alguno se puede poner un cuello vuelto, pero son ganas de morirse. Porque se esperan en algunas zonas concretas de la península Jaén, Córdoba y Sevilla, por ejemplo, temperaturas entre 44 y 46 grados, es decir, salir a la calle a las 16:30 o a las 5 en esos lugares, pues va a ser una auténtica heroicidad y quedarse en casa con el aire puesto también, porque el leñazo de la tarifa de la luz, la tarifa energética, va a hacer que se pague hoy bastante.

HERRERA EXPLICA LA SUBIDA DE LA LUZ

Hoy eso se marca un nuevo récord, es elquinto récord consecutivo, estaremos hoy en los 117,29 € este viernes, fíjense ustedes con la de lecciones que habían dado el PSOE y Podemos al Partido Popular en su día, a Rajoy porque había subido un 3% la factura, la energía y bueno ya hablaban de la pobreza cósmica energética del pueblo español y que…

Esto mismo le pasa a un gobierno del Partido Popular, y hoy con todo el calor que hace se rodea el Congreso. Bueno, si por lo del érbola, acuérdense ustedes, por un perrito la que le montaron al Gobierno de Rajoy, imagínense lo que hubiera sido la propia pandemia con el mismo gobierno, difícilmente hubiera sido tan desastroso como la gestión de este, pero lo que sería esta misma subida. Todos estos que hablaban tanto, que decían tantas cosas, ahora caminan como pollo sin cabeza, van dando palos de ciego literalmente desbordados, literalmente desbordados, yel Gobierno parece que está de comentarista, nada más. De repente aparece un ministra y dice que le parece buena idea lo de Podemos de crear una empresa pública de la luz, que eso sería otro de los grandes desastres que le podría pasar a nuestro país, pues eso, un Caja Madrid de la luz donde colocar unos cuantos sindicalistas liberados, hacer que la tarifa no se restringiese en nada y crear, bueno, pues más ruina económica de la que ya hay.

Audio

Pero bueno, vamos a ver si podemos explicar esto, lo he intentado antes a las 7, se lo intento explicar de nuevo ahora a las 8 de la mañana. Miren, hay una explicación relativamente sencilla, si quieren ustedes, seguramente incompleta pero relativamente sencilla para decir por qué está tan cara la factura de la energía. El precio de la energía se marca de la siguiente manera: en primer lugar, dependiendo de la demanda un día normal. La demanda la cubren, en primer lugar, la energía eólica, los molinos que vemos, la hidráulica y la solar; esas son energías limpias; indudablemente las deseables, las que a buen seguro cuando la tecnología evolucione dentro de unos años nos podrán garantizar el consumo electrónico, pero para eso hace falta mucha I+D, mucho avance tecnológico, mucha conciencia al respecto y además eso no es…

Lo verde es caro, indudablemente es el futuro, eso no tiene por qué dudarlo nadie y la esperanza está ahí, pero lo verde es caro. Bueno pues la eólica, la hidráulica y la solar entran, son las primeras que entran para abastecer el consumo, pero cuando hay mucho consumo no bastan y entonces entran otras fuentes de energía, las de ciclo combinado, por ejemplo, son las siguientes y esa utilizarás; luego las nucleares, que aquí no hay porque somos como somos y luego las térmicas que son los que pagan un derecho de CO2 importante. Y ahí está la primera explicación, oiga es que el gas está muy caro, y en Europa somos tan estupendos que hemos dicho que aquellas empresas que liberen determinado número de CO2 tiene que pagar una impuestazo verde, lo verde sale caro, vuelvo a decirles.

Bueno, no vayamos a lo sencillo, a pensar que las eléctricas son unas malvadas por naturaleza. Primero, el gas; el gas está caro porque hay tensiones geoestratégicas, geopolíticas con Rusia que es el principal abastecedor, Rusia tiene problemas con Ucrania y eso sería muy largo de explicar. Segundo, a nosotros como a otros países nos llega el gas desde el norte licuado en barcos, en buques, ahora mismo hay una demanda asiática desbordada y se está pagando más caro pon el buque se va a Asia, con lo cual hay déficit de gas, está más caro el has, hay que pagar más para tener ese gas. Y luego, ya lo saben ustedes el canon del CO2, pues la empresa que genera o que gasta por ejemplo gas paga precios altos, el CO2 hace que suba la factura, pero ¿eso lo explica todo? Seguramente no, seguramente no.

Es verdad que se dispara el precio cuando entra el ciclo combinado y cuando entran las térmicas y las nucleares, pero analicen ustedes la factura de la luz con un dato fundamental, el gasto del coste de producción supera en algo el 30%, el resto 70% son impuestos, son tasas y son costes de distribución. Es verdad que este Gobierno ha bajado en algo los impuestos: el IVA, etc, etc… que no le ha supuesto ningún detrimento a sus cuentas públicas porque hay más consumo y por lo tanto ingresa prácticamente lo mismo, pero eso es realmente un pequeño parche, nada más que un pequeño parche.

¿Aa quién afecta está subida de la luz? Hombre, al que tiene una tarifa fija no, que es la mayoría por cierto de los consumidores, la tarifa fija efectivamente es un poco más alta pero bueno evitas la volatilidad, evitas estos estos sustos tremendos. Ahora bien, las empresas que han optado por una tarifa regulada, hombre encuentran que con estos costes pierden no poca competitividad y ahí sí que tenemos un gran problema. Por lo tanto, necesitamos reformas, hacen falta reformas y eso las puede hacer un gobierno sereno y sensato no un gobierno que da bandazos un gobierno, un gobierno demagógico, gilitonto en no pocas ocasiones, que cede a las ocurrencias que tiene Podemos, que incluso formando parte del Gobierno amenaza con manifestarse contra el propio Gobierno del que forma parte, en fin, la ocurrencia…

Vídeo

Miren, nacionalizar las eléctricas no es tan fácil, hay que esperar a que acaben las concesiones que son largas, solamente un 3 % de las hidráulicas se le podría intervenir porque acaba la concesión dentro de relativamente poco. Pero con eso tú no haces nada y lo que creas es por otra parte inseguridad jurídica, eso sí pero te pones medallas en el pecho de cosas que no sirven, sobre todo pensando en quienes estarían al frente de la gestión de una empresa pública, que serían todos estos desastres, toda esta bobalidad de un gobierno que en lo que está es en ponerle falda a las matemáticas, en lugar de en estos últimos 3 años haber querido prever algo de lo que podría, algo de lo que podría haber menguado esta subida. Esta subida, el que marca los precios máximos es el marginal, es decir, el ciclo combinado el que utiliza el gas y aquellas empresas que emiten más CO2. No le eches la culpa al carbón porque el carbón significa vamos ni el 2% de la generación eléctrica en España porque se está cerrando prácticamente todo. Con lo cual, un gobierno si va pues dígame usted la solución Herrera: vamos a ver, hombre, un gobierno puede rebajar recargos, se lo ha dicho la Unión Europea al gobierno de Pedro Sánchez, también puede cambiar el sistema por el que fija la tarifa, otros países lo han hecho, que es entre otras cosas fijar el precio por una media de costes estimados a 6 meses. Como consumidor, tú sabes lo que vas a pegar, como si tuvieras una tarifa fija. Que fíjense ustedes los que les decía antes, aquellos que tienen una tarifa fija, que son la mayoría que por lo tanto pagan un poquito más, ahora están pagando menos y los que tienen la variable, que se encuentran con el leñazo de estas jornadas. Y esta situación que ya les digo técnicamente, hombre tiene explicaciones muy complicadas y muy difíciles, no se arregla con paparruchadas, con frasecitas, con ocurrencias y con el príncipe del mojito tomando el sol en ‘La Mareta’, que ni aparece porque las vacaciones del amiguito, las que le pagamos todos, son sagradas literalmente sagradas.

500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE TENOCHTITLAN POR HERNÁN CORTÉS

Hay más cosas que contarles, hoy se cumplen 500 años que en la historia de México significa el primer día que empezó a ser México. El 13 de agosto de 1521 Hernán Cortés y no lo olvidemos, sus aliados indígenas, que eran muchos, conquistaron definitivamente Tenochtictlan, la ciudad de México actual. Hay tantos razonamientos que hacer a cuenta de las también bobadas que dicen algunos con borrachera ideológica como López Obrador y la cantidad de tontos inmensos que hay en España, que esos son incontables ya, hay tanta argumentación que nos faltarían minutos en un programa de seis horas. Pero