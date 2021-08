Ana Beltrán, en TRECE, sobre el precio de la luz: "Si Podemos fuera consecuente dejaría a Pedro Sánchez solo"

Este viernes el precio de la luz volverá a marcar un nuevo récord, situándose el megavatio hora en 117 euros. Una situación que afecta a muchos españoles y que puede tener graves consecuencias en nuestra economía.

Por eso, la diputada y vicesecretaria de Organización del PP Ana Beltrán califica de vergonzosa la actuación de este miércoles del presidente del Gobierno “que no dijo absolutamente nada de algo que quita el sueño a los españoles, de algo tan serio como es un coste diario por su negligencia energética”.

En este sentido, la diputada del Partido Popular ha visitado 'El Cascabel' de TRECE para denunciar la situación que afecta a millones de hogares en nuestro país: "La factura de la luz, tanto a nivel doméstico como empresarial, es algo tan importante que urge un pacto de Estado, como ya pidió el Partido Popular. Ya pedimos un pacto en Política Energética y hubo caso omiso por parte de Pedro Sánchez. Hemos propuesto en el Congreso un a ley para que se rebaje la factura de la luz simplemente a través que el usuario pague por lo que consuma. Hemos propuesto muchas cosas, pero ninguna ha sido escuchada. La política energética es cuestión de estado porque afecta a millones de personas".

"Estas subidas en comparación con años anteriores significan varias cosas. Por un lado que si sigue el coste subiendo las empresas tendrán que subir sus precios o que esas empresas están condenadas a perder ingresos o entrar en una situación de quiebra económica", ha explicado Beltrán.

En cuanto al futuro, la diputada del Partido Popular ha vuelto a acusar al Gobierno de mentir, y ha pedido que escuche sus propuestas para intentar abaratar la factura de la luz de los hogares españoles: "Conocemos muy bien al Gobierno de la mentira. Pero sus mentiras han sido desmontadas en más de una ocasión por Europa. Ahora ha pasado lo mismo. Nosotros creemos que hay posibilidades de abaratar el precio de la luz. Sabemos que afectan a muchas personas que no concilian el sueño por este problema".

También, Ana Beltrán ha querido cerrar la puerta a un posible visto bueno del Partido Popular para poder sacar adelante una empresa pública, propuesta realizada por Podemos y vista con buenos ojos en algunos sectores del Partido Socialista: "En absoluto, nosotros confiamos siempre en la colaboración público-privada, en la competencia libre y en el libre mercado. Nosotros distamos mucho de los planteamientos económicos del PSOE y Podemos. Por eso pensamos en medidas que no tienen nada que ver con términos de nacionalización".

Por último, respecto a las críticas de Podemos al Gobierno por el precio de la luz, Beltrán ha querido señalar que esos mítines se quedarán en el olvido, solo por seguir en la Moncloa: "Sánchez dará a Podemos otras cosas para que callen y no salgan a la calle, y además creo que no van a salir porque no quieren perder su cuota de Gobierno. Si Podemos fuera consecuente dejarían a Pedro Sánchez solo. Eso no va a pasar, les interesa más que a nadie quedarse en el Gobierno y no adelantar elecciones, al igual que a Pedro Sánchez".