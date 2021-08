El PSOE endurece su discurso ante Podemos en plena crisis en Moncloa por el precio de la luz

Este viernes el precio de la luz volverá a batir un nuevo récord. Después de una semana en la que el precio megavatio hora no ha dejado de subir día tras día, mañana viernes volverá a pulverizar el récord, de ayer jueves, llegando a los 117,29 euros el megavatio hora (MWh). A estas alturas del año anterior el precio de la luz era de 40 euros lo que supone una subida de casi el 200%. Ante estos precios desorbitados, la parte de Podemos en el Ejecutivo se empieza a revolver contra la socialista buscando distanciarse de forma clara de esta crisis social y económica.

Podemos ha amenazado este miércoles con comenzar a movilizar a sus fieles en las calles, para protestar contra el precio de la luz que el Gobierno, en el que participan, no es capaz de buscar una solución para tratar de rebajar el tarifazo que padecen todos los españoles desde hace ya varias semanas. "Que a nadie le quepa la más mínima duda que, desde Unidas Podemos, daremos la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio", afirmó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado este jueves aludiendo a las palabras que le dedican desde su socio de Gobierno, lo cual amenaza con abrir una brecha importante en el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas sobre las posibles movilizaciones de sus compañeros de coalición, Montero ha respondido que "sería mejor preguntarle al señor Echenique y a Unidas Podemos. Tal y como yo entiendo el funcionamiento del Ejecutivo, todos a una. Estamos trabajando en reducir el precio de la luz y son factores internacionales y externos", apuntó la ministra ante los ataques de Podemos.

La titular de Hacienda, que es la que ha estado estos días dando la cara, ante el grave problema que tiene el Ejecutivo ante la imposibilidad de poder bajar los precios, ha querido recalcar que el precio de la luz no es algo que se pueda modificar de un día para otro y no parece que vaya a haber una solución a corto plazo. "Estamos trabajando y estamos preocupados, no se trata de culpabilizar a nadie, sino de reconocer que el funcionamiento del mercado eléctrico no es algo que se cambie de la noche a la mañana", zanjó la ministra.

También, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha tenido que salir a dar la cara ante los medios, después de varios días desaparecida, alegando que las continuas subidas de la luz se deben a que "podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo y podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida de intervencionista en los mercados de CO2, pero eso no es realista", expuso la ministra, tratando de echar balones fuera, y buscando una nueva cabeza de turco, Vladimir Putin.

La solución de Podemos

El partido dirigido por Ione Belarra, ha querido incidir en una de sus propuestas estrellas, que es la creación de una empresa eléctrica pública, además de que el Ejecutivo pueda regular los precios, y, a priori, parece que el PSOE ahora mismo no lo vería con tan malos ojos. "Regular el mercado eléctrico para que dejemos de pagar la nuclear y la hidroeléctrica insultantemente por encima de su precio de coste eso sí que podemos hacerlo. Solamente hay que querer. Y crear una empresa pública de energía lo mismo", ha afirmado Pablo Echenique.

“Esto no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle”, ha señalado la vicepresidenta tercera, y ha abierto la puerta a que podría ser una solución "interesante" según las "experiencias" que ha visto en otros países, "Tenemos un buen número de concesiones hidroeléctricas que han caducado o están a punto de caducar" y ha afirmado que habría que "pensar" en "de qué modo se pueden aprovechar", apuntó la ministra de Transición Ecológica.