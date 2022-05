Herrera: “Los que protestan contra el Rey Juan Carlos, lo hacen contra la Constitución del 78”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8, son las 7 en Canarias, es viernes 20 de mayo y hace calor. Va a hacer más calor que ayer, que no es un calor de mayo, es un calor de julio agosto pero que supongo que alguno de estos días remitirá, hoy nos lo contará Maldonado cuando lleguen las 11 de la mañana.





EL REY JUAN CARLOS I, DE VUELTA EN ESPAÑA





Bueno, miren, se rompió el cascarón venimos diciendo esta mañana. Se rompió el cascarón y cuando se rompe un cascarón sale un pollo y el pollo mira un lado y a otro y dice: ‘¿esto qué?’; bueno, a vivir, a sacar esto pa’lante. Se rompió el cascarón y lógicamente no hubo nada, es decir, volvió el Rey de España a España. Y protestaron los que viven de protestar contra, no es el Rey de España, o no contra el Rey de España, que hoy en día es el titular, sino contra la monarquía que en realidad es una forma de hacerlo contra la Constitución del 78, sin más. 654 días después, 8 horas de vuelo en el avión privado particular del Sheikh Mohammed y llegó a Vigo un hombre de 84 años, por cierto que bajó la escalera con cierta donosura, tiene problemas de movilidad no de salud pero sí de movilidad muy importantes, y se fue a casa de su amigo. O sea el Rey de España ya está en España, porque que el Rey de España esté en España, hombre reconózcanme ustedes que no debería ser noticia, pero es noticia. Que sin embargo lo sea demuestra cómo está el país, qué Gobierno, qué clase política tenemos, qué cosas nos pasan…

Los que protestan contre el Rey Juan Carlos I, en realidad, lo hacen contra la Constitución del 78

Los problemas de ejemplaridad de Juan Carlos han existido, parece que si no dices esta frase es que no… los editorialistas de carril que pululan por España te señalan poco menos que colaboracionista de delitos inalcanzables por la Justicia. Bueno, si los ha pagado como nadie: abdicó del trono, se ha sometido 4 años de investigaciones judiciales cerradas sin acusación de ningún tipo, alargadas artificialmente para crear más pena de telediario, y se tuvo que marchar a vivir a 5.600 km. Y sin ninguna imputación, sin ninguna condena. Porque miren, el acoso a Juan Carlos, que fue la primera víctima del populismo que llevamos sufriendo 8 años, es el resumen del acoso a la Corona y al final el acoso a la Constitución y el acoso a España, es que no seamos ingenuos con esto. O sea, ¿nos va nos va a decir que la ejemplaridad de este país la va a fijar un presidente reprendido por el Tribunal Constitucional, por la Audiencia y 1.200 veces por el Consejo de Transparencia? O sea ¿la fija un tío que tiene colocados a sus amigotes hasta en la sopa y que declara secreto de Estado sus juergas con el Falcon y Las Marismillas? O sea, ¿nos van a decir que la ejemplaridad del país la fija Podemos, fundada por tipos y tipas que se forraron con Maduro y que piden día sí y día también que en España se habra un periodo constituyente como hizo Chávez en Venezuela? ¿Nos van a decir que la ejemplaridad es indultar golpistas, liberar etarras, con ‘ongi etorris’, asaltar el Poder Judicial, arruinar España, colar en Barajas a Delcy Rodriguez, asociarse con Otegi, llamar piolines a policías y guardias civiles? O sea, nos van a decir estos tíos, ¿nos van a decir que el Rey no puede dormir una noche en Zarzuela, pero Otegi, Junqueras, Iglesias, Rufián y toda esa compañía puede empadronarse en La Moncloa? O sea ¿nos van a decir que hay que olvidarse de todo eso porque ellos lo dicen y acosar a un señor de 84 años cuyos errores son infinitamente inferiores a sus aciertos y servicios a España? Pues, la respuesta a todo esto la vimos ayer en Sanxenxo; ya yo sé que seguramente el motivo de cierta preocupación, porque no contaba con el Gobierno o por lo menos estaba cruzando los dedos, ese recibimiento ayer a Juan Carlos. ¿Le hacemos caso al relato del Gobierno socialista-podemita o le hacemos caso a este relato de la calle?





HERRERA RESPONDE AL TUIT DE PODEMOS SOBRE EL REY JUAN CARLOS I





Qué hacemos cuando asistimos, oiga, asistimos al espectáculo de antes de ayer, y el de antes de ayer y otro antes de ayer en el que una catarata de exabruptos, a cuenta de la presencia de un hombre sin cargo alguno con la Justicia, se iba desencadenando por todas partes. Podemos, Podemos, que es el partido que ha llevado al Consejo de Ministros Sánchez, el colaboracionista con todo esto, el que se calla como una puerta pero aplaude en su interior cada cosa que se dice del Rey. Podemos publicó un tuit que destilaba odio, pero odio, odio por cada uno de sus caracteres en el que insultaba a Juan Carlos, a Felipe, a la Justicia. Decía el tuit: “Cualquier persona que volviera a nuestro país con el historial del rey Juan Carlos sería detenido nada más cruzar la frontera, llevado ante la Justicia, porque no es igual para todos. La monarquía es una institución diseñada para delinquir”.





Como os decía a las 7 de la mañana, los que seríais detenidos en España seríais los comunistas de Podemos, si Juan Carlos I no se hubiera dejado toda su energía en lograr una Transición pacífica de una dictadura a una democracia. Ese es el historial de Juan Carlos I, haber recibido el poder absoluto de un dictador y haberlo puesto de exposición del pueblo español para organizar la convivencia en democracia, en unas circunstancias muy difíciles. Peor fue su decisión y su empeño, la mayoría de los que le atacan, le persiguen, le denigran… lo que pretenden es cargarse la Corona, conseguir que se olvide esa conexión imborrable e histórica entre la Institución y la democracia. Cosa que renovó Felipe VI con su actitud impecable durante el golpe secesionista que vosotros apoyabais, y que vosotros defendíais, los del tuit. Todos los de las acusaciones debidamente redactadas por editorialistas de carril, como les decía antes.









HERRERA, A REVILLA: ¿DÓNDE ESTÁ LA FORTUNA?





Y luego, están los tontos útiles y los inútiles, pero si faltaba alguien ayer se vino a apuntar Miguel Ángel Revilla que vio la ocasión, así para reverdecer el populismo de anchoa, a cuenta del Rey diciendo que traiga su fortuna.. Todos estos que hablan de la fortuna, ¿dónde está la fortuna?, ¿la han visto ellos? Porque resulta que en las fiscalías dedicadas, de verdad con empeño a eso, durante meses no la han encontrado, la he encontrado Revilla,¿dónde está?









¿QUIÉNES SOIS PARA DECIRLE AL REY JUAN CARLOS DÓDE TIENE QUE DORMIR?

El que está aquí, en cualquier caso, es Juan Carlos. Miren, que disfrute de sus amigos, del mar, del tiempo que va hacer en Galicia, de las regatas, de lo que quiera; que hable con su hijo y que el lunes, si quiere se vaya y si quiere se quede. Que si quiere se vaya, y si quiere se quede, que es lo que puede hacer porque ¿quién es Sánchez, ni nadie parecido a Sánchez, ni del entorno de Sánchez para decirle dónde tiene que dormir, dónde tiene que ir, cómo tiene que vivir?