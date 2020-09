Herrera: "Los que dan cobertura a las mentiras de Sánchez, hacen con Ayuso lo que hicieron con el ébola"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, jueves 17 de septiembre del 2020. Digamos que el otoño enseña la patita, hombre, la patita... Al menos la uña de la patita con un frente que deja inestabilidad, sobre todo a partir de mañana, en media península. Bjan las temperaturas en el interior penínsular, también en Canarias, bueno, y la cosa así... Mientras que hoy es como decía a las seis de la mañana ese típico día en el que les tengo que hacer la pregunta de rigor que es por dónde quieren que empiece. Lo de la pandemia está tomando un cariz realmente inquietante. Se habla ya de confinamientos selectivos en Madrid con toda la confusión posible incluida en el procedimiento de no comunicarlo, filtrarlo, no filtrarlo porque se te escape en una rueda de prensa... Bueno, en fin... Y ahora en seguida se lo cuento.

Pero, mire, si ustedes quiren tener una foto que resuma lo grave, el momento esperpéntico, la pose frívola en la que se encuentra nuestro país solo tienen que mirar al tío del moño. Qué ha pasado en España para que un tipo que presume de ser el heredero de la izquierda más radical, siniestra, que no le interesa gestionar política, lo que le interesa es ir desde dentro carcomiento el sistema para tumbar la democracia del 78. Un tipo que presume de ser el heredero de esa izquierda radical y siniestra de los años 30 y se dijo de un padre que militó en una banda claramente terrotista como el FRAP,¿qué pasa para que acabe de vicepresidente y que reciba con honores a los herederos políticos de la banda terrorista ETA y que esa reunión entre Pablo Iglesias y la sujeta esta, Merche Aizpurua, esté presidida por un carte del ejército popular que cometió un sin fin de abusos cuando no crímenes en aquellos años 30 que algunos añoran tanto y que ahora quieren cambiar mediante una ley de Memoria Democrática? ¿Cómo habremos sobrevivido hasta ahora sin ley de Memoria Democrática? Yo no sé sómo ha sobrevivido nuestra democracia en España. ¿Cómo sobrevivió nuestra democracia? ¿De verdad ha habido democracia en estos 40 años? Es el adanismo insufrible de esta gente, ¿verdad?

Bueno, ¿qué ha pasado para que España tenga un presidente de Gobierno que aplica la memoria selectiva a esos años 30 mientras practica la amnesia a los cercanos crímenes de ETA? ¿Qué hemos hecho mal para que ese presidente se atreva en el Senado a lamentar, a dar el pésame por la muerte de un terrorista? ¿Qué ha pasado para que ayer los sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil se vean impelidos a protestar a las puertas del Congreso depositando ataúdes cubiertos con la bandera de España para recordarle a este sujeto, que debería ser su presidente, que ellos son las víctimas. Las víctimas no son los asesinos de ETA. Como dice mi querido Álvaro Martínez en ABC, al que tanto admito, lo que ha pasado es que Pedro Sánchez con tal de gobernar ha elegido ya su bando. Y su bando es el de los malos. Cuando te juntas con los malos, los malos no se vuelven buenos y tú te vuelves malo si es que no lo eras antes. Y esto se está produciendo en el momento de la peor crisis sanitaria y económica que hayamos vivido nunca.

Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo en el Congreso dijo algo que define el sectarismo del Gobierno. La interpeló Vox y ella se limitó a responder diciendo que lo hacía porque le obligaba la ley, que si por ella fuera no les dirigía la palabra. Bueno, es la misma actitud del presidente del Gobierno hacia el PP. El nuevo mantra es que los populares por no apoyar la renovación del Consejo del Poder Judicial, que lo llenaría de Dolores Delgado varias, que las hay, los del PP son inconstitucionales.

Hombre, Vox defendió en su momento la eliminación de las autonomías, que era una propuesta tan peregrina como legítima si se presenta por los cauces adecuados. Se puede defender. Lo que no se puede hacer es imponerla a la fuerza. En ese caso es un golpe, que es lo que ocurrió en Cataluña. La novedad es que ya no solo dice que Vox es fascista y esas cosas. A Bildu no le dice nada. Con Bildu se sienta, por favor, claro. Ahora es que el PP también es anticonstitucional. Esa es la estrategia de Iván 'Redongebels', que ha puesto en marcha el aparato de propaganda para decir que Casado no cumple la Constitución por no ayudarles.

Ahora resulta que pactar el Gobierno de Navarra con Bildu no importa, deberle la Presidencia a Otegui, a Junqueras, aceptar que se discuta la Transición, la Corona, legitimar la autodeterminación de Cataluña, del País Vasco... Eso no es constitucional, pero negarse a entregar el Poder Judicial a otra Dolores Delgado sí que lo es. Este es el Gobierno que tenemos. Todo lo que no le gusta o no le conviene es ilegal, inmoral o engorda. No nos dejemos engañar, el criminal siempre es el que dice yo no he sido. Y aquí en España esa frase acompaña mucho, sobre todo a los que están mandando ahora mismo.

Pero para centrarnos en la pandemia, aumentan los contagios, aumentan los fallecidos, aumenta la presión hospitalaria. Los contagios, cuantas más pruebas se hagan, más contagios. Que muchos son asintomáticos, sí; que de 600 llegarán al hospital 10, sí; y de los 10, entrará en la UVI uno, sí, o dos y uno morirá, sí; pero sigue siendo grave. Miren, no morían tanta gente en un día, 239, por culpa del Covid desde el 26 de mayo. Y eso que ahora deberíamos llevar mascarilla, hay más UCI, los tratamientos son mejores, pero, oiga, esto... Ojo. En La Rioja están ya al 90% las UCI, o sea que andemos con mucho cuidado.

Y el día, ya les digo, es para no perdérselo porque uno de los focos está puesto en Madrid y en las barbaridades que algunos publican contra Ayuso. Hoy publica 'El País' un artículo que dice “salvar a Madrid, estado fallido' en el que se insta al Gobierno a hacer lo que haga falta por poner al PSOE en la Puerta del Sol. Oiga, Ayuso ha cometido errores, desde luego, yo creo que en la misma proporción que muchos otros, pero que le monten el enésimo pollo a esta presidenta por un WhatsApp de un consejero sugiriendo nuevos confinamientos los mismos que dan cobertura a todos los engaños de Sánchez y del surfista de Fernando Simón...

Con Ayuso están haciendo lo mismo que con el ébola. Era escandaloso porque gobernaba el PP. Y lo que pasó fue que se sacrificó un perro. Había que echarse a las calles y ocupar la Moncloa como fuera. Imagínense ustedes que esta pandemia le coge a Mariano Rajoy en el poder, que le tocaba, hubiera seguido el curso y se le hubiera tragado entero. Madre mía, la que teníamos en las calles.

Y si ya quiere que le acabe de cerrar el cuadro pictórico de hoy, el Banco de España ha empeorado las previsiones de crecimiento. Ahora dice que en el 2021 solo creceremos un 7,3%, que si hace algunos años le dicen en el año 20 vamos a crecer al 7%, madre mía, ni los chinos. Sí, claro, 7% después de haber destruido el 22 o el 20. El 22% es donde calcula el Banco de España que va a llegar el paro.

Y luego si quieren comentamos las noticias que tienen que ver con la declaración del abogado Calvente. Solamente unas frases. El abogado Calvente, el abogado de Podemos, que denuncia ante el juez García Castellón el calvario que pasó. De momento, en el caso del robo de la tarjeta, Iglesias ya ha conseguido que amiguitos de la Audiencia Nacional le devuelvan la condición de perjudicado.