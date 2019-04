Herrera: "Los moradores de Villa Tinaja, Pablo e Irene, utilizan la campaña sucia contra el PP"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues como el que no quiere la cosa, o el que la quiere, depende, ya estamos en las 8 de la mañana, en las 7 en Canarias, del día 8 de abril de este 2019. Comienza, además, la semana con lluvias. Que sea lunes, que en algunos sitios haga fresco, que llueva... Es una cosa que a la gente le gusta mucho.

Especialmente lluvias en la mitad norte, en las que en Galicia, además, habrá que sumar fuertes vientos, el resto de la Península y Baleares, pues intervalos nubosos, alguna lluvia puntual, chubascos en Canarias, temperaturas que suben en la mayor parte de la Península y, sobre todo, en el tercio sur.

Entramos en la Semana de Pasión. Hoy es Lunes de Pasión. Una semana antes de la Semana Santa. Ayer se pregonaron la Semana Santa en muchos lugares de España. Pregones unas veces más solemnes, menos, con una liturgia correspondiente a la vida de esa tradición. Particularmente en Sevilla, el pregón de Sevilla que tiene una trascendencia social bastante relevante. Ayer fue protagonizado por una sevillana que ha hecho historia y que nos ha emocionado a todos, que es Charo Padilla.

Fíjense ustedes, el hecho de que haya sido la primera mujer en pregonar en 80 años de la Semana Santa de Sevilla ha quedado en una anécdota. En una mera anécdota estadística porque lo importante de ayer no fue que fuera una mujer, lo importante de ayer es que fue un extraordinario pregón, deslumbrante, sentimental, emocionante. Un, como decía mi amigo Fernando López, parecía un cuadro de Gonzalo Bilbao o un cuadro de Bacariza. Una costumbre, la costumbre, la realidad, el día a día llevado a la expresión lírica y sublime de Charo Padilla hasta momentos enternecedores como este final.

Dejamos atrás un fin de semana nefasto en el que los sucesos involucran a mujeres. Hoy pasará a disposición judicial un rumano acusado de haber matado a su novia moldava de 26 años. Fíjense, fue, incluso, a denunciar su desaparición. La Policía sospechó y, finalmente, ha declarado.

Ayer aparecía en una playa del Ferrol el cadáver de otra mujer. Un cuerpo que había sido arrastrado por el oleaje en una zona de rocas, una zona que se conoce como Punta Penencia. Y se da la circunstancia de que en la misma zona desapareció en marzo una vecina de 60 años y se está investigando su identidad.

Y luego, en Torrevieja, Alicante, un vecino encontró el cadáver de una mujer en un edificio de 39 años y nacionalidad marroquí. Parece que la investigación apunta más a un accidente, caída fortuita por las escaleras, que a otra cosa.

Y ya estamos, damas y caballeros, en campaña electoral. Ahí la tienen. Ahí la tienen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De la noche del jueves al viernes comienza la campaña electoral. Y usted dirá seguramente que es que ojo, de campaña llevamos un siglo ya. Bueno, es que yo creo que posiblemente desde la primera, desde la moción de censura, desde la primera actuación del Gobierno de Sánchez ya estamos en campaña electoral.

Hoy hay una... 'ABC' pública una encuesta que dice, fíjense ustedes, que se daría el caso de que la derecha y el centro derecha obtendría más votos que Podemos y PSOE pero no podría ocupar la Moncloa porque Podemos y PSOE apoyados por separatistas, Bildus, PNV y compañía conseguiría estar en el poder.

Claro, aquí dice Sánchez: “No, peor es que a mí no me dejan otra solución porque no me apoyan ellos para ser presidente”. Rivera, ¿dónde está la clave? En que Rivera ayer insistió en un 'no' categórico a formar gobierno con Sánchez.

Y es verdad que alguno de ustedes podrá decir: “Pues chico, no sé yo. ¿Pero de verdad esto es para siempre? Porque se dicen unas cosas y luego, la realidad, a lo mejor te invita a hacer otras e, incluso, te da el argumentario para poder desdecirte”. Pues mire, no lo sé. Pero de momento lo que dice es que no, con lo cual, Sánchez dirá: “No me han dejado la solución, etcétera, etcétera”. Pero ya está alardeando del “no es no”.

Ya ha empezado a decir “no es no” y no habrá independencia, no habrá referéndum. A mí me gustaría saber si eso se lo ha dicho a Torra cuando se ha visto con él, por ejemplo, en Pedralbes. ¿Le ha dicho a Torra: “No habrá referéndum, no habrá independencia?”. Porque esto, “yo siempre cumplo con mi palabra, no habrá...”

No, perdona, tú no siempre cumples con tu palabra porque también dijiste que ibas a organizar elecciones generales después de la moción de censura y no las convocaste.

Y luego, “no, yo quiero que estar con todos, debatir con todos...” Mentira. Ni siquiera la Televisión Española pública ha hecho una oferta de debate a los líderes. Fíjense ustedes como tiene de cogido el tema Sánchez y su Gobierno y sus terminales, por donde se suelen tener cogidas estas cosas, estoy poniendo así la mano hacia arriba y con poquito cerrada. No debatirá con... Si puede quitarlo, lo evitará. Si puede evitar venir a este programa, evitará venir a este programa. Y así todo lo demás porque de alguna manera confía en que con la campaña que tiene, sostengo que la campaña de Sánchez es la que está mejor estructurada de todas, pero bueno. Con eso considera que gana y el voto dividido de la derecha se lo pone fácil, con lo cual, aquí...

Puede tener un único problema, el desmoronamiento de Podemos en caso de que eso se produzca. Todos los estudios dicen que, efectivamente, cae la intención de voto de Podemos. Veríamos si hasta el punto del desmerengamiento o no. Eso habría que verlo, pero cae. El problema es que si cae tanto, tanto, tanto pierde la oportunidad de apoyarse en él Sánchez para formar un gobierno, apoyarse en su voto.

A Podemos, pues como siempre hace la campaña sucia de proyectar en la Plaza Mayor de Madrid, medios públicos, territorio público, la conocida como Casa de la Panadería, pues los 'papeles de Bárcenas', lemas de "que no vuelvan", etcétera, etcétera.

El Ayuntamiento de Madrid es de todos los madrileños. Claro, y utilizar juego sucio no parece lo más aconsejable. Desde luego, denigrando al contrario, que son las campañas negativas estas que hace toda esta gente con Manuela Carmena tratando de desmarcarse, de decir “yo no he sido”, de hacerse la longuis con muy poca convicción. Pasaje particularmente bochornoso. Bueno, pues veremos hasta qué punto esta y otras cosas lleva a esta familia, a los moradores de Villa Tinaja, a ser o no prescindibles.