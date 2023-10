Herrera: "Los horrores por la matanza perpetrada el fin de semana por los terroristas de Hamás no cesan"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Los horrores por la matanza perpetrada el fin de semana por los terroristas de Hamás no cesan. Ese es el encabezamiento de la noticia. Sorprendentemente, la extrema izquierda española y del mundo se resiste a llamar a eso terrorismo. Son incapaces de llamar terrorismo al mayor atentado terrorista que hemos visto en los últimos años.

¿En qué se diferencia esto de la masacre de Bataclán? Si las víctimas son judíos, siempre una izquierda antisemita dispuesta a poner alguna adversativa a la obligada condena de los hechos. Ese 'sí pero' es la más cobarde de las equidistancias ante el horror.

Ayer Más Madrid no participó en el acto institucional de condena de los atentados en el Ayuntamiento de Madrid. Nos rasgamos las vestiduras, con bastante razón, cuando Vox no quiere participar en concentraciones de protesta por asesinatos de mujeres y qué podemos decir de estos progres de diseño que no son capaces de condenar el asesinato de bebés.

Hoy tenemos más, el Congreso no hará una declaración institucional de condena de los atentados porque Armengol ha frenado la propuesta que hizo ayer el PP.

Avanza la guerra entre Israel y Hamás

Sobre el terreno, en Israel se aceleran los preparativos para una operación terrestre sobre Gaza. El país se ha movilizado de forma inmediata, se han activado más de 300.000 reservistas para el frente sur. Biden mostró ayer su apoyo incondicional a Israel. La ONU ha pedido a Israel que permita corredores humanitarios para atender a la población civil de Gaza, es decir, que la frontera entre Gaza y Egipto sea una suerte de salida para algunos. Y esta madrugada ha aterrizado en Torrejón el primero de los dos aviones para repatriar españoles que se quedaron bloqueados en Israel.

Sumar presenta su propuesta de amnistía

Si ustedes son un poco aficionados al atletismo conocerán lo que es una liebre. También pasa en el ciclismo, habrá que reconocer a Yolanda Díaz que está haciendo de libre esforzada en su operación de hacerle tragar a la sociedad española la impunidad que pretende dar a los golpistas catalanes. Fue la primera en ir a Bruselas a reunirse con Puigdemont y ha sido la primera en presentar una propuesta de amnistía.

Lo cierto es que de la propuesta inicial, un proyecto de ley de amnistía, a la que ayer conocíamos hay un largo trecho. Para empezar, Sumar no quiere presentarse como redactor y dice que el informe lo han hecho unos cuantos catedráticos. Luego no hay articulado, solo hay una serie de reflexiones para avalar la amnistía. Impunidad para todos los delitos perpetrados en nombre del proces entre 2013 y 2023.

Una década de impunidad, incluidos delitos violentos. Dicen estos supuestos expertos que faltó proporcionalidad en la respuesta judicial, que se optó por el punitivismo. Jueces, fiscales, catedráticos, esto es lo que hay. Y para colmo se justifica en que en democracia no mandan los jueces sino la gente.